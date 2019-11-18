Банальная измена: ради кого женщины оставляют своих успешных звездных красавцев

1 Джастин Тимберлейк Целых пять лет поклонники Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка, затаив дыхание, следили за развитием отношений в этой паре. Казалось, вот-вот последует объявление о свадьбе, но в 2002 году пара заявила о разрыве отношений по инициативе Бритни Спирс. Виной всему послужил роман певицы с австралийским танцором и хореографом Уэйдом Робсоном. Джастин Тимберлейк после расставания с певицей написал песню "Cry Me a River", которая очень быстро заняла первые строки мировых хит-парадов.

2 Гай Ричи В 2000 году талантливый режиссёр и настоящий аристократ взял в жёны известную певицу Мадонну. Это был красивый роман, полный трогательной нежности и искренней заботы друг о друге. Супруги были молоды, успешны, знамениты, и каждому не хватало лишь настоящей семьи для полного всеобъемлющего счастья. Вскоре в семье родился сын Рокко Джон Ричи, а ещё через шесть лет у супругов появился приёмный сын Дэвид Банда Мвале Чикконе-Ричи. Но заскучавшая на чужбине Мадонна (она переехала к мужу в Великобританию) занималась детьми, даже писала детские книги, а потом закрутила роман с бейсболистом Алексом Родригесом. Эти отношения так и не сложились, а вот Гая Ричи Мадонна потеряла навсегда.

3 Роберт Паттинсон С красавицей Кристен Стюарт, состоявшей в то время в отношениях с Майклом Ангарано, Роберт Паттинсон познакомился в 2008 году во время работы над фильмом "Сумерки". Они вполне могли бы претендовать на звание самой красивой пары Голливуда, однако спустя три года совместной жизни ветреная актриса во время съёмок в фильме "Белоснежка и охотник" увлеклась режиссёром картины Рупертом Сандерсом. Казалось, Роберт Паттинсон нашёл в себе силы простить изменницу и даже сделал предложение возлюбленной, однако спустя несколько месяцев Роберт и Кристен всё же расстались.

4 Венсан Перес Французский актёр влюбился в сенегальскую модель Карин Силла едва ли не с первого взгляда. Но только-только зарождавшиеся отношения были, казалось, разрушены другом Венсана Жераром Депардье. Карин предпочла Пересу его друга, но тот, едва узнав о беременности Карин Силла, исчез из поля зрения возлюбленной. Венсана Переса не остановило "интересное положение" девушки, которую он уже тогда боготворил. Он тут же сделал ей предложение и стал самым счастливым человеком на свете, увидев, как Карин кивнула головой в знак согласия. Официально Венсан Перес и Карин Силла стали мужем и женой в 1998 году, они счастливы вместе уже больше 20 лет.

5 Брэд Питт Трудно было поверить в то, что красивый роман Брэда Питта и Анджелины Джоли закончится столь печально. Поклонники долгое время не могли поверить в развод пары, считавшейся одной из самых крепких в Голливуде. Официальной причиной развода стало отсутствие взаимопонимания в методах воспитания детей и злоупотребление спиртным со стороны Брэда Питта. Однако, по непроверенным данным, на самом деле красавица-актриса влюбилась в неизвестного ближневосточного миллиардера, с которым познакомилась во время одного из заседаний в ООН. Известно, что Брэд Питт очень тяжело переживал развод и в произошедшем винил только себя.

6 Ник Лаше Четыре года продлились отношения популярного исполнителя с певицей Джессикой Симпсон. Их роман начался в 1999 году, и на протяжении какого-то времени влюблённые встречались и расставались, однако окончательно отношения не разрывали. В 2002 году они официально зарегистрировали свой брак и даже приняли участие в реалити-шоу "Молодожёны". Но через три года после свадьбы супруги объявили о разрыве. Как выяснилось, причиной расставания стала измена Джессики. Она отчаянно заскучала в браке и завела интрижку с гитаристом группы Maroon 5 Адамом Левином. Сразу было понятно, что из этой связи любвеобильного музыканта и Джессики Симпсон ничего не выйдет, певица даже какое-то время вполне успешно скрывала свой роман на стороне.