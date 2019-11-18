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Банальная измена: ради кого женщины оставляют своих успешных звездных красавцев

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Банальная измена: ради кого женщины оставляют своих успешных звездных красавцев
12:39 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:7 знаменитых брутальных мужчин, жены которых изменили им и ушли к другому.

  • 1

    Джастин Тимберлейк

    Целых пять лет поклонники Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка, затаив дыхание, следили за развитием отношений в этой паре. Казалось, вот-вот последует объявление о свадьбе, но в 2002 году пара заявила о разрыве отношений по инициативе Бритни Спирс. Виной всему послужил роман певицы с австралийским танцором и хореографом Уэйдом Робсоном. Джастин Тимберлейк после расставания с певицей написал песню "Cry Me a River", которая очень быстро заняла первые строки мировых хит-парадов.

  • 2

    Гай Ричи

    В 2000 году талантливый режиссёр и настоящий аристократ взял в жёны известную певицу Мадонну. Это был красивый роман, полный трогательной нежности и искренней заботы друг о друге. Супруги были молоды, успешны, знамениты, и каждому не хватало лишь настоящей семьи для полного всеобъемлющего счастья. Вскоре в семье родился сын Рокко Джон Ричи, а ещё через шесть лет у супругов появился приёмный сын Дэвид Банда Мвале Чикконе-Ричи. Но заскучавшая на чужбине Мадонна (она переехала к мужу в Великобританию) занималась детьми, даже писала детские книги, а потом закрутила роман с бейсболистом Алексом Родригесом. Эти отношения так и не сложились, а вот Гая Ричи Мадонна потеряла навсегда.

  • 3

    Роберт Паттинсон

    С красавицей Кристен Стюарт, состоявшей в то время в отношениях с Майклом Ангарано, Роберт Паттинсон познакомился в 2008 году во время работы над фильмом "Сумерки". Они вполне могли бы претендовать на звание самой красивой пары Голливуда, однако спустя три года совместной жизни ветреная актриса во время съёмок в фильме "Белоснежка и охотник" увлеклась режиссёром картины Рупертом Сандерсом. Казалось, Роберт Паттинсон нашёл в себе силы простить изменницу и даже сделал предложение возлюбленной, однако спустя несколько месяцев Роберт и Кристен всё же расстались.

  • 4

    Венсан Перес

    Французский актёр влюбился в сенегальскую модель Карин Силла едва ли не с первого взгляда. Но только-только зарождавшиеся отношения были, казалось, разрушены другом Венсана Жераром Депардье. Карин предпочла Пересу его друга, но тот, едва узнав о беременности Карин Силла, исчез из поля зрения возлюбленной. Венсана Переса не остановило "интересное положение" девушки, которую он уже тогда боготворил. Он тут же сделал ей предложение и стал самым счастливым человеком на свете, увидев, как Карин кивнула головой в знак согласия. Официально Венсан Перес и Карин Силла стали мужем и женой в 1998 году, они счастливы вместе уже больше 20 лет.

  • 5

    Брэд Питт

    Трудно было поверить в то, что красивый роман Брэда Питта и Анджелины Джоли закончится столь печально. Поклонники долгое время не могли поверить в развод пары, считавшейся одной из самых крепких в Голливуде. Официальной причиной развода стало отсутствие взаимопонимания в методах воспитания детей и злоупотребление спиртным со стороны Брэда Питта. Однако, по непроверенным данным, на самом деле красавица-актриса влюбилась в неизвестного ближневосточного миллиардера, с которым познакомилась во время одного из заседаний в ООН. Известно, что Брэд Питт очень тяжело переживал развод и в произошедшем винил только себя.

  • 6

    Ник Лаше

    Четыре года продлились отношения популярного исполнителя с певицей Джессикой Симпсон. Их роман начался в 1999 году, и на протяжении какого-то времени влюблённые встречались и расставались, однако окончательно отношения не разрывали. В 2002 году они официально зарегистрировали свой брак и даже приняли участие в реалити-шоу "Молодожёны". Но через три года после свадьбы супруги объявили о разрыве. Как выяснилось, причиной расставания стала измена Джессики. Она отчаянно заскучала в браке и завела интрижку с гитаристом группы Maroon 5 Адамом Левином. Сразу было понятно, что из этой связи любвеобильного музыканта и Джессики Симпсон ничего не выйдет, певица даже какое-то время вполне успешно скрывала свой роман на стороне.

  • 7

    Деннис Куэйд

    Они познакомились в 1988 году во время съемок фильма "Мёртв по прибытии". Роман Денниса Куэйда и Мег Райан не был простым: актриса помогла своему возлюбленному избавиться от употребления наркотиков и алкоголя, он, в свою очередь, стал для неё поддержкой и опорой во время конфликта Мег с собственной матерью. По свидетельству друзей и знакомых пары, супруги, узаконившие свои отношения в 1991 году, на протяжении всего брака вели себя, как влюблённые школьники. Они постоянно обменивались нежными СМСками, вели бесконечные разговоры по телефону, а их встречи всё время были похожи на первое свидание.

    Но в 2000 году Мег на съёмочной площадке фильма "Доказательство жизни" познакомилась с Расселом Кроу. Когда таблоиды опубликовали фото Мег и Рассела, разразился настоящий скандал. Поклонники так и не смогли простить свою любимицу и полностью проигнорировали "Доказательство жизни". С Деннисом Куэйдом актриса рассталась, а вскоре и Рассел Кроу от неё ушёл.

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Брак, Мужчины, Расставание, Измена, Знаменитости, Супруга.
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