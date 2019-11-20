Все потому что любовь: знаменитые мужчины, которые женились на "неформате"

1 Марк Цукерберг и Присцилла Чан Самый молодой миллиардер планеты женат на своей однокурснице, с которой познакомился в 2004 году. Говорят, она была одной из немногих, кто поддерживал Марка, когда он только начинал работать над созданием Facebook. До регистрации брака они пробыли вместе около девяти лет.

2 По словам Марка, Присцилла привлекла его прежде всего своей простотой и открытостью. Как и юный владелец баснословного состояния, девушка совершенно равнодушна к дорогим вещам и обрушившейся на нее популярности.

3 Хью Лори и Джо Грин Хью, признанный самым сексуальным доктором за всю историю кино, счастлив в браке с театральным администратором Джо. Встретились они в середине 80-х. "Мы были друзьями несколько лет, а потом неожиданно обнаружили, что встречаемся, — рассказывает актер. — Чем она мне приглянулась? Мне нравятся женщины с хорошим логическим мышлением".

4 Свадьбу сыграли летом 1989 года. С тех пор супруги обзавелись тремя детьми. "С годами наш брак становится все крепче, — уверяет 57-летний Хью. — 27 лет — большой срок, особенно в наше время, когда семьи распадаются через год после свадьбы".

5 Пирс Броснан и Кили Шей Смит Агент 007 ирландского происхождения в свое время встречался с Холли Берри и Дэниз Ричардс, но к алтарю повел непримечательную журналистку. До свадьбы, состоявшейся в 2001 году, они встречались более семи лет. К тому моменту у пары уже родился сын, а вскоре появился и второй.

6 Сейчас супруги наслаждаются друг другом в шикарном доме на берегу Тихого океана и не обращают внимания на язвительные комментарии относительно фигуры Кили. "Она — одна из миллиона, — уверен Пирс. — Я рад, что нашел ее".

7 Сергей Брин и Анна Войжитски Совладелец компании Google, занимающий 16-е место в списке богатейших людей планеты, подружился со своей будущей женой в студенчестве. Сергей (он родом из Москвы) учился в Стэнфорде, Анна — в Йеле, где изучала биологию. Расписались они на Багамах в 2007 году в обстановке строжайшей секретности.

8 Анна слывет очень перспективным молодым ученым, занимается исследованиями в сфере генетики и помогает людям заранее узнать о предрасположенности к некоторым заболеваниям. Сергей, говорят, принимает активное участие в продвижении проектов супруги, инвестируя крупные суммы в развитие ее бизнеса.

9 Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс Красавец Хью при желании мог бы, наверное, заполучить любую женщину планеты, но уже более 20 лет его сердце принадлежит Деборре-Ли, которая старше его на 13 лет. В начале 90-х, когда они познакомились, она была довольно востребованной актрисой, а Хью почти никому не был известен.

10 "Не скрою, разница в возрасте имеет значение. Однако Хью всегда был гораздо более зрелым, чем я, поэтому мы уравновешиваем друг друга. Ну, конечно, у меня больше жизненного опыта. И пусть в нашей жизни существует серьезный изъян — толпы поклонников и папарацци нас преследуют повсюду, — я ни разу не пожалела о том, что вышла замуж за Хью", — говорит Деборра-Ли.

11 Джош Холлоуэй и Йессика Кумала Звезда сериала "Остаться в живых" давным-давно, с 2004 года, женат на уроженке Индонезии. Джоша можно с полным правом назвать образцовым семьянином. В Йессике он души не чает и, несмотря на плотный рабочий график, уделяет много времени дочери и маленькому сынишке.