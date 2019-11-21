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Мастера перевоплощений: актеры, способные стать кем угодно

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Мастера перевоплощений: актеры, способные стать кем угодно
15:50 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Одним из главных мерил актерского таланта является умение перевоплощаться. И многих актеров мы любим именно за такие метаморфозы.

  • 1

    Джонни Депп

    "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", 1998

    "Пираты Карибского моря", 2003

    "Джонни Д.", 2009

    "Мрачные тени", 2012

    "Фантастические твари и где они обитают", 2016

  • 2

    Гари Олдман

    "Сид и Нэнси", 1986

    "Дракула", 1992

    "Трасса-60", 2002

    "Бэтмен: Начало", 2005

    "Темные времена", 2017

  • 3

    Джаред Лето

    "Бойцовский клуб", 1999

    "Реквием по мечте", 2000

    "Далласский клуб покупателей", 2013

    "Отряд самоубийц", 2016

    "Бегущий по лезвию — 2049", 2017

  • 4

    Майкл Фассбендер

    "Братья по оружию", 2001

    "300 спартанцев", 2007

    "Люди Икс: Первый класс", 2011

    "Джобс", 2015

    "Чужой: Завет", 2017

  • 5

    Кристиан Бэйл

    "Американский психопат", 2000

    "Машинист", 2004

    "Темный рыцарь", 2008

    "Афера по-американски", 2013

    "Власть", 2018

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Мужчины, Актеры, Знаменитости, Роль, Роли, Перевоплощение.
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