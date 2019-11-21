Мастера перевоплощений: актеры, способные стать кем угодно

Джонни Депп
"Страх и ненависть в Лас-Вегасе", 1998
"Пираты Карибского моря", 2003
"Джонни Д.", 2009
"Мрачные тени", 2012
"Фантастические твари и где они обитают", 2016
Гари Олдман
"Сид и Нэнси", 1986
"Дракула", 1992
"Трасса-60", 2002
"Бэтмен: Начало", 2005
"Темные времена", 2017
Джаред Лето
"Бойцовский клуб", 1999
"Реквием по мечте", 2000
"Далласский клуб покупателей", 2013
"Отряд самоубийц", 2016
"Бегущий по лезвию — 2049", 2017
Майкл Фассбендер
"Братья по оружию", 2001
"300 спартанцев", 2007
"Люди Икс: Первый класс", 2011
"Джобс", 2015
"Чужой: Завет", 2017
Кристиан Бэйл
"Американский психопат", 2000
"Машинист", 2004
"Темный рыцарь", 2008
"Афера по-американски", 2013
"Власть", 2018