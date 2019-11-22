Далеко не Брэды Питты, но все равно классные: актеры с нестандартной внешностью (Фото)

1 Хавьер Бардем Хавьер Бардем считает, что похож на бульдога, но это никак не помешало ему в актерской карьере. Было время, когда он переживал из-за внешности, но потом решил, что его конек — шарм и обаяние, которые отлично скрывают недостатки. "Что если сделать их моей изюминкой, тем, что будет отличать от других?" — решил Хавьер Бардем. Его смущает, что его воспринимают как брутального мачо, хотя в реальности он довольно застенчив.

2 Хью Лори "Люди сыты по горло совершенной красотой. Она утомительна и фальшива. Юмор гораздо сексуальнее. Смешное гораздо притягательнее. Гораздо более привлекателен человек, не воспринимающий себя всерьез. Вы должны принимать всерьез все, что вы говорите и делаете, но не себя самого. Это делает вас интересным", — сказал актер в одном из интервью.

3 Бенедикт Камбербэтч "Поначалу я пугался, что вовсе останусь за бортом, но со временем понял, что только мастерством можно заслужить то место, которое я сейчас занимаю. И я благодарен судьбе за подсказку: начал много работать — и успех пришел!" — говорит актер о своей внешности.

4 Тим Рот "Надо признать, что я не Брэд Питт, — сказал актер журналу Esquire. — На родине меня часто сравнивают с (актером) Робертом Карлайлом. Что ж, у нас действительно много общего. Мы оба англичане и оба чертовски уродливы", — вот что говорит о своей внешности Тим Рот.

5 Дэниэл Крэйг Самый высокооплачиваемый исполнитель роли Джеймса Бонда на вопрос журнала Glamour, считает ли он себя эталоном мужественности и сексуальности, ответил: "Знаете, я пять лет женат (на актрисе Рейчел Вайс) и о таких вещах предпочитаю не думать. Что касается роли, то, как правило, Бонда представляют крутым и одетым в костюм с иголочки. Но это клише, и мне такой ­образ не очень интересен. Поэтому я стараюсь играть его как можно более естественно, чтобы он был человеком, а не картонной фигурой, хоть и красивой".