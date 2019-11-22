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Далеко не Брэды Питты, но все равно классные: актеры с нестандартной внешностью (Фото)

Смотрите фото (7)
Далеко не Брэды Питты, но все равно классные: актеры с нестандартной внешностью (Фото)
13:51 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти известные актеры доказали всем, что можно быть не очень красивым и обладать совершенно нестандартной внешностью и при этом получить славу и признание.

  • 1

    Хавьер Бардем

    Хавьер Бардем считает, что похож на бульдога, но это никак не помешало ему в актерской карьере. Было время, когда он переживал из-за внешности, но потом решил, что его конек — шарм и обаяние, которые отлично скрывают недостатки. "Что если сделать их моей изюминкой, тем, что будет отличать от других?" — решил Хавьер Бардем. Его смущает, что его воспринимают как брутального мачо, хотя в реальности он довольно застенчив.

  • 2

    Хью Лори

    "Люди сыты по горло совершенной красотой. Она утомительна и фальшива. Юмор гораздо сексуальнее. Смешное гораздо притягательнее. Гораздо более привлекателен человек, не воспринимающий себя всерьез. Вы должны принимать всерьез все, что вы говорите и делаете, но не себя самого. Это делает вас интересным", — сказал актер в одном из интервью.

  • 3

    Бенедикт Камбербэтч

    "Поначалу я пугался, что вовсе останусь за бортом, но со временем понял, что только мастерством можно заслужить то место, которое я сейчас занимаю. И я благодарен судьбе за подсказку: начал много работать — и успех пришел!" — говорит актер о своей внешности.

  • 4

    Тим Рот

    "Надо признать, что я не Брэд Питт, — сказал актер журналу Esquire. — На родине меня часто сравнивают с (актером) Робертом Карлайлом. Что ж, у нас действительно много общего. Мы оба англичане и оба чертовски уродливы", — вот что говорит о своей внешности Тим Рот.

  • 5

    Дэниэл Крэйг 

    Самый высокооплачиваемый исполнитель роли Джеймса Бонда на вопрос журнала Glamour, считает ли он себя эталоном мужественности и сексуальности, ответил: "Знаете, я пять лет женат (на актрисе Рейчел Вайс) и о таких вещах предпочитаю не думать. Что касается роли, то, как правило, Бонда представляют крутым и одетым в костюм с иголочки. Но это клише, и мне такой ­образ не очень интересен. Поэтому я стараюсь играть его как можно более естественно, чтобы он был человеком, а не картонной фигурой, хоть и красивой".

  • 6

    Венсан Кассель

    Французский актер, который из-за характерной внешности часто исполняет роли злодеев, признался в интервью Esquire, что любит играть отрицательные роли. "В своих фильмах американцы всегда дают мне роли подонков. Но я мщу им: делаю своих подонков круче, чем их герои", — говорит он.

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