Необычный пенсионер: как живет самый вооруженный человек планеты Мэл Бернштейн

В его личной коллекции более трех тысяч единиц оружия из разных стран и эпох. Все это богатство выставлено в музее Мэла в округе Эль-Пасо. Экспозиция пользуется популярностью: ежегодный доход музея превышает полмиллиона долларов.
Мэл вступил в ряды коллекционеров в далеком 1982 году, когда переехал в Колорадо и открыл оружейный магазин. Прозвище Дракон он получил из-за своего огнедышащего мотоцикла. На нем он гоняет по своему ранчо, где и расположен музей.
Музей называется «Земля Дракона». Одних только пулеметов там больше двухсот штук. «Не думаю, что у кого-то еще есть столько пушек, — говорит Мэл. — Причем все они в рабочем состоянии».
Оценить состояние стволов Мэл может в любой момент, ведь рядом с домом он построил стрельбище. А еще большую площадку для игры в пейнтбол.
Отдельные залы в музее отведены для вооружения каждой страны, с которой воевали США, начиная с Первой мировой. Есть и японские катаны, и немецкие противотанковые ружья.
В музее также есть артиллерийские орудия, гранаты, боеприпасы, 80 военных автомобилей и несколько сотен манекенов, одетых в форму.
Примерная общая стоимость коллекции — десять миллионов долларов.