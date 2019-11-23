Необычный пенсионер: как живет самый вооруженный человек планеты Мэл Бернштейн

Новости шоу бизнеса:Мэл Бернштейн по прозвищу Дракон живет в штате Колорадо, и он вооружен не хуже, чем некоторые не слишком амбициозные страны.

В его личной коллекции более трех тысяч единиц оружия из разных стран и эпох. Все это богатство выставлено в музее Мэла в округе Эль-Пасо. Экспозиция пользуется популярностью: ежегодный доход музея превышает полмиллиона долларов.

Мэл вступил в ряды коллекционеров в далеком 1982 году, когда переехал в Колорадо и открыл оружейный магазин. Прозвище Дракон он получил из-за своего огнедышащего мотоцикла. На нем он гоняет по своему ранчо, где и расположен музей.

Музей называется «Земля Дракона». Одних только пулеметов там больше двухсот штук. «Не думаю, что у кого-то еще есть столько пушек, — говорит Мэл. — Причем все они в рабочем состоянии».

Оценить состояние стволов Мэл может в любой момент, ведь рядом с домом он построил стрельбище. А еще большую площадку для игры в пейнтбол.

Отдельные залы в музее отведены для вооружения каждой страны, с которой воевали США, начиная с Первой мировой. Есть и японские катаны, и немецкие противотанковые ружья.

В музее также есть артиллерийские орудия, гранаты, боеприпасы, 80 военных автомобилей и несколько сотен манекенов, одетых в форму.

Примерная общая стоимость коллекции — десять миллионов долларов.