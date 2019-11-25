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Лучшая борода 2019: невероятно крутые мужчины-бородачи (Фото)
В этом году в очередной раз прошёл благотворительный чемпионат усачей и бородачей. Кто-то из участников хвастался длиной и густотой волос, а кто-то укладывал их в замысловатые фигуры. Были и такие, кто обыгрывал свою бороду образами киногероев. Кажется, что эти мужчины знают об укладке волос больше, чем некоторые женщины. Фотограф из Лас-Вегаса Грег Андерсон запечатлел всех претендентов на победу, показав уникальность и безумную энергию каждого бородача.
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