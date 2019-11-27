Заботливый отец и любящий муж: неизвестные снимки Брюса Ли из семейного архива

1 Какой мужчина в детстве не пародировал отточенные и быстрые движения мастера боевых искусств Брюса Ли. Именно благодаря ему стали популярны фильмы о восточных единоборствах, ведь культовый американский и гонконгский актер заинтересовал весь мир различными видами китайских боевых искусств.

2 Мы привыкли видеть всегда сосредоточенного Брюса Ли, потного и в крови, побеждающего очередного злодея благодаря своей невероятной технике молниеносных и точных ударов, всегда попадающих в цель.

3 Пожалуй, поэтому эти фотографии кажутся столь необычными. На них знаменитый актер предстает в образе заботливого отца и любящего мужа, всегда улыбающегося и счастливого со своей женой и двумя детьми.

4 Брюс Ли, чье детское имя было Ли Сяолун («маленький дракон»), с женой Линдой, сыном Брэндоном и дочерью Шэннон.

5 Брюс Ли обучил своего маленького сына кунг-фу по специальной разработанной им системе джиткундо.

6 Брэндон Ли впоследствии тоже стал мастером боевых искусств.

7 Со своей будущей женой Линдой Эвери актер познакомился в Вашингтонском университете, когда той было 17 лет. Кстати, Линда также училась кунг-фу у Брюса Ли.

8 Какое-то время Брюс Ли с семьей жил в Гонконге. Его дочь Шэннон также изучала несколько видов восточных единоборств.

9 Брюс Ли был человеком невероятных физических возможностей. Он мог удерживать на вытянутой вперед руке гирю массой в 34 килограмма в течение нескольких секунд.