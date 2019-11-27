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Заботливый отец и любящий муж: неизвестные снимки Брюса Ли из семейного архива

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Заботливый отец и любящий муж: неизвестные снимки Брюса Ли из семейного архива
12:23 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 27 ноября в честь дня рождения Брюса Ли публикуем фотографии из его семейного архива.

  • 1

    Какой мужчина в детстве не пародировал отточенные и быстрые движения мастера боевых искусств Брюса Ли. Именно благодаря ему стали популярны фильмы о восточных единоборствах, ведь культовый американский и гонконгский актер заинтересовал весь мир различными видами китайских боевых искусств.

  • 2

    Мы привыкли видеть всегда сосредоточенного Брюса Ли, потного и в крови, побеждающего очередного злодея благодаря своей невероятной технике молниеносных и точных ударов, всегда попадающих в цель.

  • 3

    Пожалуй, поэтому эти фотографии кажутся столь необычными. На них знаменитый актер предстает в образе заботливого отца и любящего мужа, всегда улыбающегося и счастливого со своей женой и двумя детьми.

  • 4

    Брюс Ли, чье детское имя было Ли Сяолун («маленький дракон»), с женой Линдой, сыном Брэндоном и дочерью Шэннон.

  • 5

    Брюс Ли обучил своего маленького сына кунг-фу по специальной разработанной им системе джиткундо.

  • 6

    Брэндон Ли впоследствии тоже стал мастером боевых искусств.

  • 7

    Со своей будущей женой Линдой Эвери актер познакомился в Вашингтонском университете, когда той было 17 лет. Кстати, Линда также училась кунг-фу у Брюса Ли.

  • 8

    Какое-то время Брюс Ли с семьей жил в Гонконге. Его дочь Шэннон также изучала несколько видов восточных единоборств.

  • 9

    Брюс Ли был человеком невероятных физических возможностей. Он мог удерживать на вытянутой вперед руке гирю массой в 34 килограмма в течение нескольких секунд.

  • 10

    До того как стать мастером восточных единоборств, Брюс Ли в возрасте 14 лет берет уроки ча-ча-ча и становится чемпионом по танцу в Гонконге. Своему первому учителю по кунг-фу он предложил обмен знаниями — учитель обучит его боевому искусству, а Брюс научит того танцевать ча-ча-ча.

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Мужчины, Брюс Ли, День рождение, Семейный архив.
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