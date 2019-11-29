На заметку мужчинам: простые привычки, от которых без ума каждая девушка (Фото)

1 Современным девушкам иногда кажется, что все рыцари уже давно живут только на страницах книг или в кино. Но мы уверяем вас, что это совсем не так: в мире до сих пор существуют истинные джентльмены. Открывать перед ней дверь Мужчина, который тратит время на то, чтобы выйти из машины первым и открыть дверь своей спутнице, безусловно, заботлив и хорошо воспитан. Для него очень важно, чтобы женщина чувствовала себя комфортно и защищенно. Наверняка все девушки оценят такой поступок, который на первый взгляд кажется совсем незначительным.

2 Оставлять последний кусочек еды Все знают, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, как бы банально и наивно это ни звучало. Если же мужчина оставляет последний кусок для женщины, то это говорит о том, что он заботится о ней и искренне ее любит. Поверьте, это действительно очень много значит.

3 Проводить много времени с семьей Если мужчина искренне интересуется вашими детскими фотографиями, забавными историями о ваших братьях и сестрах, а также с удовольствием проводит время с вашими родителями и не стремится сбежать на футбол с коллегами в ваш семейный выходной, будьте уверены: вы нашли «того самого». Даже самые незначительные поступки в отношении вашей семьи доказывают то, что ваш избранник очень любит и ценит вас и всех ваших близких, а ведь семья важна для каждого из нас.

4 Представлять ее встречным знакомым Истинный джентльмен точно знает: если он не представит свою спутницу случайно встретившемуся знакомому и решит переброситься с ним парой фраз, бедная девушка будет чувствовать себя совершенно ненужной. Внимательный мужчина ни в коем случае не допустит такой ситуации, так как заботится о комфорте своей дамы.

5 Делать подарки просто так Современному рыцарю не нужны никакие особые поводы, чтобы отправить женщине цветы или что-то ей подарить. Это тот самый случай, когда однажды вечером после работы мужчина заметит в витрине милый букет, сразу вспомнит о девушке, маме или близкой подруге и решит купить его только потому, что это вызовет искреннюю улыбку дорогого ему человека.

6 Всегда прикрывать ее собой Еще один, казалось бы, мелкий поступок, на который многие даже не обратят внимания. Однако весьма очевидно, что, выбирая внешнюю сторону тротуара, мужчина таким образом намерен защитить свою спутницу от непредвиденных ситуаций на проезжей части и любых серьезных последствий от них. Согласитесь, это самый настоящий рыцарский поступок!

7 Целовать в лоб Если мужчина выражает свои чувства к девушке нежным поцелуем в лоб, будьте уверены: он очень сильно к ней привязан. А женщине в свою очередь невероятно приятно чувствовать любовь и заботу.

8 Заправлять ее машину Этот приятный сюрприз так же характеризует мужчину как истинного джентльмена, о котором мечтает каждая женщина. Мужчина таким образом старается еще раз показать девушке, как важно для него заботиться о ней, не ожидая ничего взамен.