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Основные причины, почему мужчины боятся серьезных отношений (Фото)

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Основные причины, почему мужчины боятся серьезных отношений (Фото)
21:36 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вы давно знакомы, у вас много общего, вы знаете всех его друзей, а он ваших подруг. Но о серьезных отношениях речь все еще не идет?

  • 1

    Не расстраивайтесь, это очень распространенное явление с которым сталкивается огромное количество пар. Понимая причину, вы сможете изменить ситуацию и стать счастливой.

    Проанализируйте себя

    Прежде чем ответить на вопрос о том, что может быть не так с вашим мужчиной, давайте разберемся в вас. Дайте себе честный ответ: вы сами хотите серьезных отношений с этим мужчиной?. Если ответ положительный, то соответствует ли ваше поведение поведению женщины, которая хочет серьезных отношений?. Здесь речь о том, насколько вы искренни в этих отношениях, готовы ли создавать семью или чувствуете, что время пока еще не пришло и вам хотелось бы насладиться девичьей жизнью?

    Очень часто женщины, глядя на череду подруг, которые через каждые полгода выходят замуж, начинают паниковать, бояться, что остануться в старых девах и срочно ищут мужчину, с которым бы можно было связать свою жизнь. Не спешите, всему свою время. Слушайте свое внутреннее я и будьте честны перед самой собой.

  • 2

    Внешний фактор

    Учитывая ритм современной жизни, вполне возможно, что ваш мужчина не спешит строить серьезные отношения из-за занятости по работе. У него может просто не хватать времени на ежедневные встречи с вами или ваши встречи будут очень коротки по времени, что может вызвать подозрения, якобы отношения не серьезны или мужчина не видит будущего у вашей пары. Решать вам.

    Подумайте, устраивает ли вас такой стиль жизни, когда ваш парень/муж днями пропадает на работе и делает карьеру, а вы видите его только один выходной в неделю (вы удивитесь, но есть огромное количество женщин, которых такой вариант полностью устраивает). Будьте готовы, что если ваш избранник самый настоящий карьерист, то о серьезных отношениях он может не думать совсем и даже спустя 20 лет встреч вы так и останетесь его девушкой или подругой сердца, но так и не станете женой. Конечно, каждый случай индивидуальный.

    Что делать с карьеристом? Поговорить о том, что уважаете его стиль жизни, что вас это полностью устраивает и вы никогда не будете препятствовать ему в достижении его целей (только если действительно не будете). Рано или поздно, его карьера достигнет пика и у него появится больше времени на личную жизнь. Если вы готовы подождать несколько лет, то есть все шансы, что в итоге у вас все-таки сложатся серьезные отношения и семья.

  • 3

    Мужчина боится новых чувств

    В таком случае вы, скорее всего, стали первой любовью у вашего партнера. До вас у него были девушки, которые ему нравились, но вы первая, к кому он испытывает такие теплые и сильные чувства. Любовь для такого мужчины – это что-то новое и прежде неизведанное. Такой мужчина ищет встреч с вами, задаривает подарками, устраивает самые романтические свидания, но может быть так, что даже спустя полгода встреч у вас так и не состоялся первый секс.

    Что делать в таком случае? Здесь главное не спешить и не горячиться, а еще – не вешать на вашего мужчину ярлык о том, что что-то с ним не так. Дайте такому мужчине время. Просто плывите по течению, ходите на свидания, принимайте подарки, получайте удовольствие от встреч и общения. Не предпринимайте кардинальных действий, не ставьте ему ультиматумы и не командуйте. Вы можете только слегка намекнуть о том, что хотите большего, если уверены, что действительно можете это сделать “слегка“.

  • 4

    Неудачный опыт отношений в прошлом

    К сожалению, практически каждый человек хотя бы раз в жизни прошел через болезненное расставание. Кому-то удается справиться с болью в течение месяца, у кого-то на это уходят годы. И если один человек способен забыть прошлое и с верой в лучшее идти в будущее, то другой – несет в себе опыт предыдущих отношений. Такой человек не спешит влюбляться и не спешит заводить серьезные отношения – ведь он обжегся в прошлом и его неудачный опыт все еще живет в его памяти. Такой мужчина может вас очень сильно любить, однако внутри себя испытывать чувство осторожности и недоверия.

    Что делать женщине? Снова не торопить ход событий. Покажите вашему мужчине, что вы тоже не спешите, что для вас важно доверие и понимание в отношениях. Дайте мужчине понять и почувствовать, что вам можно доверять.

  • 5

    Мужчина боится отношений и ответственности

    Да, сильный пол может быть очень и очень слабым. Вы даже не представляете какое количество мужчин боится отношений, в то время как мы, женщины, их ищем. Для мужчины отношения – это ответственность. Соответственно мужчина, который боится отношений - боится ответственности. Чтобы понять, то же самое ли происходит с вашим мужчиной или нет, посмотрите на его жизнь и дайте ответ на вопросы – как ваш мужчина принимает решение, зависит ли от родителей или мнения друзей, любит ли откладывать важные дела на потом и так далее.

    Если вы ответили “да“ хотя бы на один вопрос, значит скорее всего перед вами мужчина, который просто боится и не решается принять решение. Этот мужчина, привык что за него решают другие или помогают принять решение. А значит, чтобы быть в этих отношениях счастливой — вам надо стать инициатором и главным партнером. Именно вам необходимо принимать важные решения за двоих и подталкивать вашего мужчину к тому или иному шагу в жизни. Хотите, чтобы ваши отношения стали серьезными — скажите вашему мужчине об этом и расскажите, какими именно вы их видите.

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Мужчины, Отношения, Пара, Серьезные отношения, Страх отношений.
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