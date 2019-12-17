Если не машина времени, то что? Известные мужчины-"путешественники во времени"

Рэпер Jay Z набирается вдохновения на улицах Гарлема, 1939 год.
В викторианские времена Стив Мартин имел привычку фотографироваться в женском платье.
Никто точно не знает, сколько раз был женат Мэтт Дэймон.
Оказывается, "Ромео и Джульетту" написал Пол Джаматти.
Элайджа Вуд на своей шкуре проверил, каково быть женщиной-бедуином.
Изображение молодого Сильвестра Сталлоне можно увидеть на одной из фресок Сикстинской капеллы.
Николаса Кейджа видели в Теннесси в середине XIX века…
…а также в роли императора Мексики Максимилиана I.
Джейсон Сигел, переместившись в прошлое, умудрился постареть.
А Мэттью Макконахи — побрился.
Питер Динклэйдж в свое время был известен как дон Себастьяно дель Морра с картины Диего Веласкеса.
Джастин Тимберлейк некоторое время проработал клерком в Ливерпуле.