Если не машина времени, то что? Известные мужчины-"путешественники во времени"

Новости шоу бизнеса:Знаменитые мужчины, которые где-то нарыли машину времени.

Рэпер Jay Z набирается вдохновения на улицах Гарлема, 1939 год.

В викторианские времена Стив Мартин имел привычку фотографироваться в женском платье.

Никто точно не знает, сколько раз был женат Мэтт Дэймон.

Оказывается, "Ромео и Джульетту" написал Пол Джаматти.

Элайджа Вуд на своей шкуре проверил, каково быть женщиной-бедуином.

Изображение молодого Сильвестра Сталлоне можно увидеть на одной из фресок Сикстинской капеллы.

Николаса Кейджа видели в Теннесси в середине XIX века…

…а также в роли императора Мексики Максимилиана I.

Джейсон Сигел, переместившись в прошлое, умудрился постареть.

А Мэттью Макконахи — побрился.

Питер Динклэйдж в свое время был известен как дон Себастьяно дель Морра с картины Диего Веласкеса.

Джастин Тимберлейк некоторое время проработал клерком в Ливерпуле.