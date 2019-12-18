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Солидные мужчины с крутыми бородами (Фото)
Многие обладатели пышной растительности на лице любят выставлять свои фото "до" и "после" бороды, чтобы убедить себя и остальных, что решение отращивать бороду было правильным. Действительно, многим борода очень идет, делая внешность какой-то благородной и респектабельной. Вот интересно знать, уход за бородой требует таких же усилий, как ежедневное бритье или нет? Ведь чтобы борода действительно украшала лицо, необходимо, чтобы она была очень ухоженной.
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