Солидные мужчины с крутыми бородами (Фото) Многие обладатели пышной растительности на лице любят выставлять свои фото "до" и "после" бороды, чтобы убедить себя и остальных, что решение отращивать бороду было правильным. Действительно, многим борода очень идет, делая внешность какой-то благородной и респектабельной. Вот интересно знать, уход за бородой требует таких же усилий, как ежедневное бритье или нет? Ведь чтобы борода действительно украшала лицо, необходимо, чтобы она была очень ухоженной.