"Ледяной человек": экстремал, который покоряет горы в одних шортах (Фото)

1 Вим Хоф убежден, что его достижения доступны каждому. Пару лет назад к нему приехал журналист, уверенный, что рекорды Вима подстроены. Он намеревался написать разоблачительный репортаж, но после нескольких занятий бродил по снегу практически без одежды.

2 Виму принадлежит ряд официальных мировых рекордов. В 2000 году он проплыл порядка 60 метров под водой озера, покрытого льдом.

3 Через несколько лет в Финляндии, за полярным кругом, пробежал полный марафон при температуре 20 градусов ниже нуля. В одних шортах.

4 В 2009 году за два дня забрался на вершину вулкана Килиманджаро. Помимо шорт, он надел ботинки: до этого его попытка восхождения на Эверест оказалась неудачной из-за обморожения пальцев. Вима не берет не только холод, но и зной. В 2011 году в поисках новых ощущений он пробежал 42 километра по пустыне Намиб. Не самое великое достижение, если брать в расчет, что в пути голландец не выпил ни капли воды.

5 Вим периодически появляется на страницах Книги рекордов Гиннесса, раз за разом обновляя свое достижение по продолжительности пребывания в ледяной "ванне". Пока он остановился на отметке в 1 час 52 минуты.

6 В апреле "Ледяному человеку" исполнится 60 лет. Многие в этом возрасте становятся завсегдатаями клиник, горстями глотают таблетки. Плохая экология, стрессы, вирусы - внешних факторов, ухудшающих здоровье, предостаточно. Но Вим называет все это отговорками. Причина наших болезней, считает он, кроется в том, что мы разорвали контакт с собственным телом и разучились его слушать.

7 Специалисты считают голландца феноменом. Вим отмахивается, называет себя совершенно обычным человеком и уверяет, что его "суперспособности" подвластны каждому. Рекордсмен выпустил книгу, в которой подробно описал разработанную им технику под названием "Внутреннее пламя", а также выложил в интернет серию видеоуроков. "Все, что нужно, - это контролировать свое тело с помощью разума, - рассказывает Вим. - Я создал метод, компоненты которого - дыхание, правильный настрой и холод. Это оптимизирует связь между телом и разумом".

8 Некоторым рекорды Вима кажутся подлогом. Одним из таких был американский журналист Скотт Карни. Он приехал в Голландию, согласившись пройти экспресс-курс обучения технике "Внутреннего пламени".

9 "В первый день я простоял голыми ногами на снегу всего 5 минут, потом была ужасная боль, - написал Скотт, когда вернулся домой. - Однако уже на второй день после практик дыхания с Вимом я простоял 20 минут. На третий день - 45. А потом Вим отвел нас к ледяному водопаду, и мы там медитировали на скамейке, пока снег вокруг нас полностью не растаял от нашего же тепла. В конце концов мы 8 часов бродили по снегам, будучи только обутыми и одетыми в шорты. И несмотря на ледяной ветер, мне было жарко".

10 Сенсационного материала не получилось, зато за время обучения журналист заметно похудел и избавился от застарелых проблем со здоровьем.

11 "Каждый может сделать это, - говорит Вим Хоф. - Ты просто становишься алхимиком своего собственного тела. Просто попробуйте. Вдохните - и выдохните".