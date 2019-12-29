Тернистый путь Дэнни ДеВито: увлекательные факты о жизни комика (Фото)

1 Комичный, юморной и слегка неряшливый, но при этом такой искренний и настоящий в своих действиях и эмоциях, он быстро завоевал сердца окружающих, став любимцем публики. Да вот только практически никто не знает о том, что же на самом деле нравится актёру и какой он ведёт образ жизни за пределами съёмочной площадки. Его любимые роли – семейные Несмотря на то, что он снялся в десятках фильмов, примерив на себя уйму ролей, тем не менее, у Де Вито всё ещё есть свои фавориты. Когда он говорил с The Independent, он сказал, что что "Матильда" и "Пролетая над гнездом кукушки" были одними из самых любимых им ролей. "Я наслаждаюсь всеми различными жанрами, но, честно говоря, ничто не даёт мне столько радости, как семейные развлечения, такие как в Deck the Halls", - говорит он. – "Я помню, как много лет назад водил своих дочерей смотреть постановку "Питера Пэна", и когда окно открылось в верхней части сцены, и Питер влетел, я посмотрел на своих детей, которые как завороженные наблюдали за происходящим. И у меня не хватит никаких слов, чтобы описать выражения их лиц". Но при этом, несмотря на то, что актёр отдаёт своё предпочтение во время съёмок добрым семейным фильмам, тем не менее, когда речь заходит о просмотре фильмов, то здесь Дэнни без ума от ужастиков, которые не дают спать по ночам.

2 Он никогда не стеснялся своего роста Когда Де Вито разговаривал с The Guardian в 2012 году, интервьюер затронул тему его роста. На что актёр с уверенностью заявил о том, что никогда не испытывал проблем со своим ростом. В его адрес не летели насмешки и издёвки со стороны сверстников или людей в целом, он всегда мог и оказывался в центре внимания, становясь душой компании. А когда речь зашла о том, чтобы стать актёром, он сумел доказать всем, в том числе и режиссёрам, что даже маленький человек достоин больших ролей. Он научился не только отменно шутить, а и танцевать, дабы максимально расширить свои актёрские способности и получить заведомо желаемую роль.

3 Он попросил отправить его в школу-интернат Когда ему было четырнадцать лет, он попросил отца отправить его в школу-интернат, и старший Де Вито сделал это. Однажды актёр рассказал журналу Rolling Stone о том, что на то было несколько причин, связанных с трудным переломным моментом. Одной из них был героин. В то время он рос в Эсбери-парке и был окружён друзьями, которые баловались наркотиками - в основном украденными фармацевтическими препаратами, но потенциал и вероятность чего-то более сильного всегда были там. Таким образом, он хотел уйти не только от соблазна героина, но и от проблем дома: "Когда я был ребёнком, с точки зрения семьи, все хотели, чтобы было тихо, гладко и спокойно. Мой отец был милым человеком, ровно до тех пор, пока он не напивался. В такие моменты я чувствовал себя очень уязвимым".

4 Пьяное появление на новый уровень В 2006 году он появился на The View в менее чем трезвом состоянии, и, поскольку он Дэнни Де Вито, то такой фортель оказался менее скандальным и более эпическим. По словам The Sun-Sentinel, Х-образное появление Де Вито было позже объяснено самим актёром, который сказал, что он выпивал с Джорджем Клуни накануне вечером и всё ещё чувствовал последствия семи лимончелло. На что фанаты, мгновенно отреагировав, отправили ему коробки лимонов и ящики ликёра. Подобная выходка сыграла лишь на руку актёру и недолго думая, Де Вито решил сделать очередной ход конём. За несколько лет до этого он познакомился с предпринимателем из Бока-Ратона, который положил глаз на рестораны, и в результате партнёрства был создан не только DeVito South Beach, но и линейка продуктов, которая включала премиальный Limoncell Дэнни Де Вито. С деловой стороны дела обстояли далеко не радужно и в 2010 году сотрудники подали иск против руководства ресторана, в котором утверждалось, что им не платят обычную зарплату или чаевые, которые они должны были получить. Далее последовал ещё ряд проверок и различных исков, которые перевернули маленький и некогда прочный бизнес с ног на голову, показав все тёмные его стороны. И совсем неудивительно, что в 2011 году заведение закрылось.

5 Он стал мемом С 2013 года начал распространяться очень простой мем на тему политического климата. Как правило, это было чьё-то имя, за которым следовала фраза "уйди в отставку". И если верить некоторым источникам, то Дэнни начал всё это непреднамеренно. Его целью был Антонин Скалия, и твит Де Вито был отправлен 2 марта 2013 года. По данным журнала New York magazine, никто из лагеря Де Вито не ответил на их просьбы узнать больше, но они уверены, что это было в ответ на недавнее решение по судебному делу, которое повлияло на права голоса. Несмотря на это, его ретвитили в течение следующих нескольких лет, и к концу 2016 года несколько тысяч ретвитов подняли его до мирового уровня. Что касается собственной политической позиции Де Вито, он поведал The Guardian о том, что он поддержал Берни Сандерса, считая Брексит трагедией, и когда его спросили о президентстве Трампа, заявил: "Мы не можем этого допустить. Долой президента с его стенами и попытками всех выгнать".