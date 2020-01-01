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Не нужно комплексовать: почему женщинам нравятся лысые мужчины

Не нужно комплексовать: почему женщинам нравятся лысые мужчины
22:48 Сегодня Телеграф med-heal.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Многие мужчины, теряя волосы, становятся менее уверенными в себе, начинают комплексовать, но это зря.

 Как показали результаты исследований учёных из Университета Пенсильвании (США), их комплексы совершенно напрасны, так как именно лысые мужчины более всего привлекают представительниц прекрасного пола.

Проведённое исследование американских специалистов позволило определить отношение женщин к лысым мужчинам. Для этого участницам эксперимента были предложены к просмотру ряд фотографий с изображением мужчин. Женщинам необходимо было выбрать наиболее, на их взгляд — привлекательных.

Результаты удивили экспертов. Оказалось, что своё предпочтение женщины отдали именно мужчинам, потерявшим свою шевелюру.

Как объяснили сами участницы, на их взгляд, именно лысые мужчины вселяют больше уверенности и доверия. К тому же они выглядят более мужественно и импозантно.

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Исследователи полагают, что отсутствие волос на голове у мужчин помогает женщинам более внимательно акцентировать своё внимание на самих чертах лица, а не на причёске у мужчин.

"Стоит добавить, что женщин восхищают только абсолютно лысые мужчины, а вот наличие залысин и проплешин для женского взора не приятны", — добавили исследователи.

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Женщины, Мужчины, Лысина, Лысые мужчины.
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