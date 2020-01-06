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Он ее не забыл: признаки, которые выдают мужчину

Он ее не забыл: признаки, которые выдают мужчину
14:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

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Не всегда новые отношения начинаются с чистого листа. Иногда они лишь способ забыть старые. Или успокоить свои душевные раны с помощью ничего не подозревающего человека, который с вами рядом на данный момент.

Чтобы не оказаться в роли душевного "пластыря" рядом с партнером, который все еще страдает по прошлым отношениям, присмотритесь внимательнее к нему.

1. Он постоянно жалуется вам на бывшую пассию

В разговорах то и дело всплывает ее имя, ситуации, связанные с ней и его неравнодушное отношение к событиям давно минувших дней. Если он по-прежнему меняется в лице при упоминании ее имени, слишком бурно реагирует на вопросы о ней (просит их не задавать вообще или отвечает очень эмоционально, углубляясь в подробности их разрыва и отношений) – значит, прошлые раны беспокоят его.

2. У вас постоянное ощущение, что вас трое

Он не удалил ее контакты, соцсети и переписку в своих гаджетах. Возможно, даже иногда с ней общается или стремится к этому общению. Если у них нету общих детей и нерешенных имущественных вопросов – это должно вас как минимум насторожить. А если он продолжает хранить их общие фото и какие-то артефакты из их совместной жизни – это точно плохой знак.

3. Он часто о ней вспоминает в вашем присутствии

Вы чувствуете, что вас сравнивают. Знаете, что она любила, что не любила, как готовила, как подлого его бросила или подставила. Если ваш мужчина регулярно делится с вами подобной информацией – это очень плохой признак. Во-первых, его еще не "отпустило". Во-вторых, он вас подсознательно постоянно сравнивает и не уважает вас.

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4. Он не стремится развивать ваши отношения 

Вы давно вместе, но он не спешит оформлять с вами отношения/оформлять развод с ней/съезжаться вместе и предпринимать любые шаги, говорящие о серьезности его намерений. Он не уверен, что искренне хочет быть с вами и боится сжигать все мосты с прошлой жизнью. Возможно, вы – просто временный или запасной вариант.

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Мужчины, Бывшая, Признаки.
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