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Лео, Том, Джонни и другие секс-символы Голливуда, которые изуродовали себя ради роли

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Лео, Том, Джонни и другие секс-символы Голливуда, которые изуродовали себя ради роли
10:50 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Эти парни настолько уверены в собственной неотразимости, что их не пугает перспектива предстать перед поклонницами не в лучшем свете.

  • 1

    Мэттью Макконахи

    "Золото", 2016

    Лишний вес, залысины, дешевый костюм: главный голливудский красавчик изменился во время съемок фильма "Золото", где он играет афериста-золотоискателя Кенни Уэллса.

  • 2

    Джонни Депп

    "Черная месса", 2015

    Депп исполняет роль гангстера Уайти Балджера, организовавшего 19 убийств и при этом работавшего на ФБР. Человек с такой удивительной судьбой и выглядит весьма неординарно, если учесть традиционный внешний вид Деппа.

  • 3

    Джейк Джилленхол

    "Стрингер", 2013

    Готовясь к роли, Джейк Джилленхол сбросил почти 15 кг. Да, от поджарого принца Персии не осталось и следа.

  • 4

    Джаред Лето

    "Глава 27", 2007

    А Лето для роли Марка Чэпмена, убийцы Джона Леннона, наоборот, набрал больше 30 килограммов под присмотром медиков.

  • 5

    Том Круз

    "Солдаты неудачи", 2008

    Лысый и пузатый кинопродюсер-миллиардер Лэс Гроссман — самый смешной образ Круза. Жаль, что актер нечасто снимается в комедиях.

  • 6

    Брэд Питт

    "Загадочная история Бенджамина Баттона", 2008

    Брэд Питт был вынужден сидеть в кресле гримеров до пяти часов, чтобы перевоплотиться в старика. Точнее, в юного Бенджамина Баттона, который появился на свет морщинистым и дряхлым и начал молодеть.

  • 7

    Леонардо Ди Каприо

    "Авиатор", 2004

    "Больной, немощный инвалид со спутанной бородой и чудовищно длинными ногтями" — именно таким, по описаниям современников, стал молодой и красивый миллиардер Говард Хьюз из-за психического расстройства. Для фаната сложных задач Лео такой герой был подарком судьбы.

  • 8

    Кристиан Бейл

    "Машинист", 2004; "Афера по‑американски", 2013

    Эксперименты с собственным весом для актера — дело привычное. Для драмы "Машинист" Бейл сбросил 30 килограммов, доведя себя до истощения. А спустя 10 лет для криминальной трагикомедии "Афера по‑американски" Кристиан поправился на 20 кило.

  • 9

    Райан Гослинг

    "Валентинка", 2010

    Кто этот лысеющий долговязый тип в старомодных очках? Неужели один их самых горячих мужчин современности?

  • 10

    Джеймс Франко

    "Отвязные каникулы", 2012

    Персонаж Джеймса Франко создан по образу рэпера Dangeruss. Конечно, многим нравятся такие парни, но вообще-то мы привыкли к другому Франко.

  • 11

    Роберт де Ниро

    "Бешеный бык", 1980

    Ради роли боксера Джейка Ламотты актер тренировался на ринге и отрабатывал удары, но чтобы изобразить своего героя на закате карьеры, де Ниро набрал больше двадцати кило лишнего веса.

  • 12

    Хавьер Бардем

    "007: Координаты „Скайфолл", 2012

    Хавьер Бардем в роли злодея и врага Джеймса Бонда выглядит по‑настоящему устрашающе.

  • 13

    Мэтт Деймон

    "Информатор", 2009

    Работа на съемках криминальной трагикомедии "Информатор" превратилась для Мэтта в праздник живота: чтобы набрать лишние 15 килограммов, актер постоянно перекусывал сладостями из автомата, а в перерывах между едой пил шоколадные коктейли.

  • 14

    Гари Олдман

    "Дракула", 1992

    В фильме Фрэнсиса Форда Копполы актер сыграл знаменитого графа-вампира из романа Брэма Стокера.

  • 15

    Стив Каррелл

    "Охотник на лис", 2014

    Представьте, что вам рассказывают о фильме, в котором сыграли Стив Карелл, Ченнинг Татум и Марк Руффало. Что придет вам на ум? Скорее всего, офисная комедия о смазливом стажере, менеджере-старожиле и их сумасбродном начальнике. Но представить эту троицу в депрессивной психодраме не смогли бы даже кинозрители с богатой фантазией. В драме Каррелл сыграл миллионера-параноика из знаменитой династии американских промышленников Дюпонов. Он одержим вольной борьбой и неудовлетворенными спортивными амбициями своей юности.

  • 16

    Кристофер Уокен

    "Сонная лощина", 1999

    В 2000 году актер за роль Всадника без головы был номинирован на MTV Movie Awards в категории "Лучший злодей".

  • 17

    Джим Керри

    "Лемони Сникет: 33 несчастья", 2004

    Злой граф Олаф в исполнении легендарного комика вышел максимально отвратительным типом. 

  • 18

    Нил Патрик Харрис

    "Лемони Сникет: 33 несчастья", 2017 (сериал)

    В этом году вышла еще одна экранизация книжной серии "33 несчастья" — на этот раз в виде сериала. Главную роль исполнил красавчик Нил Патрик Харрис, звезда проекта "Как я встретил вашу маму".

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Мужчины, Актеры, Знаменитость, Роли.
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