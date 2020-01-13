Лео, Том, Джонни и другие секс-символы Голливуда, которые изуродовали себя ради роли

Мэттью Макконахи
"Золото", 2016
Лишний вес, залысины, дешевый костюм: главный голливудский красавчик изменился во время съемок фильма "Золото", где он играет афериста-золотоискателя Кенни Уэллса.
Джонни Депп
"Черная месса", 2015
Депп исполняет роль гангстера Уайти Балджера, организовавшего 19 убийств и при этом работавшего на ФБР. Человек с такой удивительной судьбой и выглядит весьма неординарно, если учесть традиционный внешний вид Деппа.
Джейк Джилленхол
"Стрингер", 2013
Готовясь к роли, Джейк Джилленхол сбросил почти 15 кг. Да, от поджарого принца Персии не осталось и следа.
Джаред Лето
"Глава 27", 2007
А Лето для роли Марка Чэпмена, убийцы Джона Леннона, наоборот, набрал больше 30 килограммов под присмотром медиков.
Том Круз
"Солдаты неудачи", 2008
Лысый и пузатый кинопродюсер-миллиардер Лэс Гроссман — самый смешной образ Круза. Жаль, что актер нечасто снимается в комедиях.
Брэд Питт
"Загадочная история Бенджамина Баттона", 2008
Брэд Питт был вынужден сидеть в кресле гримеров до пяти часов, чтобы перевоплотиться в старика. Точнее, в юного Бенджамина Баттона, который появился на свет морщинистым и дряхлым и начал молодеть.
Леонардо Ди Каприо
"Авиатор", 2004
"Больной, немощный инвалид со спутанной бородой и чудовищно длинными ногтями" — именно таким, по описаниям современников, стал молодой и красивый миллиардер Говард Хьюз из-за психического расстройства. Для фаната сложных задач Лео такой герой был подарком судьбы.
Кристиан Бейл
"Машинист", 2004; "Афера по‑американски", 2013
Эксперименты с собственным весом для актера — дело привычное. Для драмы "Машинист" Бейл сбросил 30 килограммов, доведя себя до истощения. А спустя 10 лет для криминальной трагикомедии "Афера по‑американски" Кристиан поправился на 20 кило.
Райан Гослинг
"Валентинка", 2010
Кто этот лысеющий долговязый тип в старомодных очках? Неужели один их самых горячих мужчин современности?
Джеймс Франко
"Отвязные каникулы", 2012
Персонаж Джеймса Франко создан по образу рэпера Dangeruss. Конечно, многим нравятся такие парни, но вообще-то мы привыкли к другому Франко.
Роберт де Ниро
"Бешеный бык", 1980
Ради роли боксера Джейка Ламотты актер тренировался на ринге и отрабатывал удары, но чтобы изобразить своего героя на закате карьеры, де Ниро набрал больше двадцати кило лишнего веса.
Хавьер Бардем
"007: Координаты „Скайфолл", 2012
Хавьер Бардем в роли злодея и врага Джеймса Бонда выглядит по‑настоящему устрашающе.
Мэтт Деймон
"Информатор", 2009
Работа на съемках криминальной трагикомедии "Информатор" превратилась для Мэтта в праздник живота: чтобы набрать лишние 15 килограммов, актер постоянно перекусывал сладостями из автомата, а в перерывах между едой пил шоколадные коктейли.
Гари Олдман
"Дракула", 1992
В фильме Фрэнсиса Форда Копполы актер сыграл знаменитого графа-вампира из романа Брэма Стокера.
Стив Каррелл
"Охотник на лис", 2014
Представьте, что вам рассказывают о фильме, в котором сыграли Стив Карелл, Ченнинг Татум и Марк Руффало. Что придет вам на ум? Скорее всего, офисная комедия о смазливом стажере, менеджере-старожиле и их сумасбродном начальнике. Но представить эту троицу в депрессивной психодраме не смогли бы даже кинозрители с богатой фантазией. В драме Каррелл сыграл миллионера-параноика из знаменитой династии американских промышленников Дюпонов. Он одержим вольной борьбой и неудовлетворенными спортивными амбициями своей юности.
Кристофер Уокен
"Сонная лощина", 1999
В 2000 году актер за роль Всадника без головы был номинирован на MTV Movie Awards в категории "Лучший злодей".
Джим Керри
"Лемони Сникет: 33 несчастья", 2004
Злой граф Олаф в исполнении легендарного комика вышел максимально отвратительным типом.
Нил Патрик Харрис
"Лемони Сникет: 33 несчастья", 2017 (сериал)
В этом году вышла еще одна экранизация книжной серии "33 несчастья" — на этот раз в виде сериала. Главную роль исполнил красавчик Нил Патрик Харрис, звезда проекта "Как я встретил вашу маму".