Лео, Том, Джонни и другие секс-символы Голливуда, которые изуродовали себя ради роли

1 Мэттью Макконахи "Золото", 2016 Лишний вес, залысины, дешевый костюм: главный голливудский красавчик изменился во время съемок фильма "Золото", где он играет афериста-золотоискателя Кенни Уэллса.

2 Джонни Депп "Черная месса", 2015 Депп исполняет роль гангстера Уайти Балджера, организовавшего 19 убийств и при этом работавшего на ФБР. Человек с такой удивительной судьбой и выглядит весьма неординарно, если учесть традиционный внешний вид Деппа.

3 Джейк Джилленхол "Стрингер", 2013 Готовясь к роли, Джейк Джилленхол сбросил почти 15 кг. Да, от поджарого принца Персии не осталось и следа.

4 Джаред Лето "Глава 27", 2007 А Лето для роли Марка Чэпмена, убийцы Джона Леннона, наоборот, набрал больше 30 килограммов под присмотром медиков.

5 Том Круз "Солдаты неудачи", 2008 Лысый и пузатый кинопродюсер-миллиардер Лэс Гроссман — самый смешной образ Круза. Жаль, что актер нечасто снимается в комедиях.

6 Брэд Питт "Загадочная история Бенджамина Баттона", 2008 Брэд Питт был вынужден сидеть в кресле гримеров до пяти часов, чтобы перевоплотиться в старика. Точнее, в юного Бенджамина Баттона, который появился на свет морщинистым и дряхлым и начал молодеть.

7 Леонардо Ди Каприо "Авиатор", 2004 "Больной, немощный инвалид со спутанной бородой и чудовищно длинными ногтями" — именно таким, по описаниям современников, стал молодой и красивый миллиардер Говард Хьюз из-за психического расстройства. Для фаната сложных задач Лео такой герой был подарком судьбы.

8 Кристиан Бейл "Машинист", 2004; "Афера по‑американски", 2013 Эксперименты с собственным весом для актера — дело привычное. Для драмы "Машинист" Бейл сбросил 30 килограммов, доведя себя до истощения. А спустя 10 лет для криминальной трагикомедии "Афера по‑американски" Кристиан поправился на 20 кило.

9 Райан Гослинг "Валентинка", 2010 Кто этот лысеющий долговязый тип в старомодных очках? Неужели один их самых горячих мужчин современности?

10 Джеймс Франко "Отвязные каникулы", 2012 Персонаж Джеймса Франко создан по образу рэпера Dangeruss. Конечно, многим нравятся такие парни, но вообще-то мы привыкли к другому Франко.

11 Роберт де Ниро "Бешеный бык", 1980 Ради роли боксера Джейка Ламотты актер тренировался на ринге и отрабатывал удары, но чтобы изобразить своего героя на закате карьеры, де Ниро набрал больше двадцати кило лишнего веса.

12 Хавьер Бардем "007: Координаты „Скайфолл", 2012 Хавьер Бардем в роли злодея и врага Джеймса Бонда выглядит по‑настоящему устрашающе.

13 Мэтт Деймон "Информатор", 2009 Работа на съемках криминальной трагикомедии "Информатор" превратилась для Мэтта в праздник живота: чтобы набрать лишние 15 килограммов, актер постоянно перекусывал сладостями из автомата, а в перерывах между едой пил шоколадные коктейли.

14 Гари Олдман "Дракула", 1992 В фильме Фрэнсиса Форда Копполы актер сыграл знаменитого графа-вампира из романа Брэма Стокера.

15 Стив Каррелл "Охотник на лис", 2014 Представьте, что вам рассказывают о фильме, в котором сыграли Стив Карелл, Ченнинг Татум и Марк Руффало. Что придет вам на ум? Скорее всего, офисная комедия о смазливом стажере, менеджере-старожиле и их сумасбродном начальнике. Но представить эту троицу в депрессивной психодраме не смогли бы даже кинозрители с богатой фантазией. В драме Каррелл сыграл миллионера-параноика из знаменитой династии американских промышленников Дюпонов. Он одержим вольной борьбой и неудовлетворенными спортивными амбициями своей юности.

16 Кристофер Уокен "Сонная лощина", 1999 В 2000 году актер за роль Всадника без головы был номинирован на MTV Movie Awards в категории "Лучший злодей".

17 Джим Керри "Лемони Сникет: 33 несчастья", 2004 Злой граф Олаф в исполнении легендарного комика вышел максимально отвратительным типом.