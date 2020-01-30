Языческое имя и масонство: увлекательные факты о Редьярде Киплинге

В общих чертах всем ясно, что известный английский писатель побывал во всех или почти всех жарких уголках империи. Однако человек этим не ограничивается, и есть в жизни Киплинга многое, что повлияло на его творчество.
У писателя - языческое имя
Полное имя писателя было Джозеф Редьярд Киплинг. По обычаям Викторианской Англии, это означало, что пользовался он средним именем - Редьярд, а "Джозеф" было только для официальных случаев. Так вот, имя Редьярд - не от какого-нибудь старинного святого. Это очень старое топографическое название, которое означает "красная ограда", а получил его Киплинг по названию озера, где познакомились родители - что в духе языческих обычаев. Тогда британцы активно начали обращаться к своему языческому прошлому, поняв, что оно составляет важную часть культуры.
Киплинг родом из очень талантливой семьи
Первым именем Киплинг обязан своему деду по отцу, преподобному Джозефу Киплингу. Оба родителя писателя были из семьи священников - дедом по матери был преподобный Джордж Макдональд.
Собственно, отец Редьярда, Джон Локвуд Киплинг, был преподавателем архитектуры в школе искусств. Двое дядек - мужей тёток по матери - были знаменитыми художниками, прерафаэлитом Эдвардом Бёрн-Джонсом и президентом Королевской академии художеств Эдвардом Пойнтером. Кроме того, тётя по матери, Луиза Болдуин, была небезызвестной поэтессой. Её сын, премьер-министр Стэнли Болдуин, был, таким образом, двоюродным братом Редьярда Киплинга, а писатель Оливер Болдуин - двоюродным племянником.
Ещё один двоюродный брат Редьярда - художник Филипп Бёрн-Джонс. Писателями, как и Киплинг, были дети его двоюродной сестры, Анджела Тёркелл и Деннис Маккейл.
Кадр из фильма о Киплинге и его сыне "Мой мальчик Джек"
Киплинг писал фэнтези
Некоторым хорошо известны короткие сказки Киплинга, но мало знают о его фэнтезийных повестях на основе английского фольклора - "Пак с холмов" и "Награды и феи". Отрывки из первой книги иногда проходят на уроках английского, но в целом её читало куда меньше детей, чем того стоило. Мотивы из книг Киплинга и отсылки к ним постоянно всплывают в современном английском фэнтези.
Иллюстрация Гарольда Миллара
Киплинг был политически активен
Под конец жизни Киплинг стал очень живо интересоваться политикой и выступать с политическими заявлениями. Как и стоило ожидать от автора стихотворений о бремени белого человека, Редьярд демонстрировал консервативные взгляды, в частности, выступал против феминизма. Грядущая война с Германией (Первая мировая) как будто представлялась ему шансом ещё раз прославить британское оружие.
Но для семьи Киплингов эта война обернулась личной трагедией: погиб сын Редьярда Джон. После этого в одной из "Эпитафий войны" (стихотворений о пережитом опыте Первой мировой) он написал: "Если кто-то спросит, почему мы погибли, Ответьте им, потому что наши отцы лгали нам".
При всей неоднозначности своего отношения к национальному вопросу, актуальному для Британской империи, Киплинг однозначно не приветствовал приход национал-социалистов ко власти в Германии и после того, как во главе страны встал Гитлер, принципиально отказался от логотипа, содержащего индийскую свастику, на своих книгах.
Киплинг был масоном
Ещё в Индии Киплинг стал членом местной масонской ложи - его туда ввёл индиец и индуист Брахмо Сомадж. Вообще состав ложи и масонские убеждения привели к значительному смягчению взглядов Киплинга на "природное место" разных народов - в Британии его приучали к мысли о неполноценности других культур по сравнению с английской. Хотя в целом Редьярд продолжал считать колониальную политику Англией стремлением нести прогресс во все уголки Земли, он с большим уважением относился к достижениям разного рода местных культур.
Иногда с масонством Киплинга связывают его дружбу с английским королём Георгом V - мол, масоны всегда стараются завести подобные знакомства. Но история этой дружбы проще. Король некоторым образом вырос на книгах Киплинга и, когда познакомился с ним при путешествии в Европу вживую, конечно же, захотел познакомиться поближе.
Киплинг - лауреат Нобелевской премии
Более того, он был первым британским писателем, который её получил, и самым молодым лауреатом Нобелевки по литературе. Рекорд по возрасту до сих пор никем не побит. На момент получения премии Киплингу было сорок два года.