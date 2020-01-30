Языческое имя и масонство: увлекательные факты о Редьярде Киплинге

1 В общих чертах всем ясно, что известный английский писатель побывал во всех или почти всех жарких уголках империи. Однако человек этим не ограничивается, и есть в жизни Киплинга многое, что повлияло на его творчество. У писателя - языческое имя Полное имя писателя было Джозеф Редьярд Киплинг. По обычаям Викторианской Англии, это означало, что пользовался он средним именем - Редьярд, а "Джозеф" было только для официальных случаев. Так вот, имя Редьярд - не от какого-нибудь старинного святого. Это очень старое топографическое название, которое означает "красная ограда", а получил его Киплинг по названию озера, где познакомились родители - что в духе языческих обычаев. Тогда британцы активно начали обращаться к своему языческому прошлому, поняв, что оно составляет важную часть культуры.

2 Киплинг родом из очень талантливой семьи Первым именем Киплинг обязан своему деду по отцу, преподобному Джозефу Киплингу. Оба родителя писателя были из семьи священников - дедом по матери был преподобный Джордж Макдональд. Собственно, отец Редьярда, Джон Локвуд Киплинг, был преподавателем архитектуры в школе искусств. Двое дядек - мужей тёток по матери - были знаменитыми художниками, прерафаэлитом Эдвардом Бёрн-Джонсом и президентом Королевской академии художеств Эдвардом Пойнтером. Кроме того, тётя по матери, Луиза Болдуин, была небезызвестной поэтессой. Её сын, премьер-министр Стэнли Болдуин, был, таким образом, двоюродным братом Редьярда Киплинга, а писатель Оливер Болдуин - двоюродным племянником. Ещё один двоюродный брат Редьярда - художник Филипп Бёрн-Джонс. Писателями, как и Киплинг, были дети его двоюродной сестры, Анджела Тёркелл и Деннис Маккейл. Кадр из фильма о Киплинге и его сыне "Мой мальчик Джек"

3 Киплинг писал фэнтези Некоторым хорошо известны короткие сказки Киплинга, но мало знают о его фэнтезийных повестях на основе английского фольклора - "Пак с холмов" и "Награды и феи". Отрывки из первой книги иногда проходят на уроках английского, но в целом её читало куда меньше детей, чем того стоило. Мотивы из книг Киплинга и отсылки к ним постоянно всплывают в современном английском фэнтези. Иллюстрация Гарольда Миллара

4 Киплинг был политически активен Под конец жизни Киплинг стал очень живо интересоваться политикой и выступать с политическими заявлениями. Как и стоило ожидать от автора стихотворений о бремени белого человека, Редьярд демонстрировал консервативные взгляды, в частности, выступал против феминизма. Грядущая война с Германией (Первая мировая) как будто представлялась ему шансом ещё раз прославить британское оружие. Но для семьи Киплингов эта война обернулась личной трагедией: погиб сын Редьярда Джон. После этого в одной из "Эпитафий войны" (стихотворений о пережитом опыте Первой мировой) он написал: "Если кто-то спросит, почему мы погибли, Ответьте им, потому что наши отцы лгали нам". При всей неоднозначности своего отношения к национальному вопросу, актуальному для Британской империи, Киплинг однозначно не приветствовал приход национал-социалистов ко власти в Германии и после того, как во главе страны встал Гитлер, принципиально отказался от логотипа, содержащего индийскую свастику, на своих книгах.

5 Киплинг был масоном Ещё в Индии Киплинг стал членом местной масонской ложи - его туда ввёл индиец и индуист Брахмо Сомадж. Вообще состав ложи и масонские убеждения привели к значительному смягчению взглядов Киплинга на "природное место" разных народов - в Британии его приучали к мысли о неполноценности других культур по сравнению с английской. Хотя в целом Редьярд продолжал считать колониальную политику Англией стремлением нести прогресс во все уголки Земли, он с большим уважением относился к достижениям разного рода местных культур. Иногда с масонством Киплинга связывают его дружбу с английским королём Георгом V - мол, масоны всегда стараются завести подобные знакомства. Но история этой дружбы проще. Король некоторым образом вырос на книгах Киплинга и, когда познакомился с ним при путешествии в Европу вживую, конечно же, захотел познакомиться поближе.