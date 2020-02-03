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Осторожно, горячо: эти знаменитые дедули зададут всем жару (Фото)

Смотрите фото (14)
Осторожно, горячо: эти знаменитые дедули зададут всем жару (Фото)
09:49 Сегодня Телеграф zefirka.net Фото: zefirka.net

Новости шоу бизнеса:Знаменитые дедушки, которые еще могут увести чью-либо подружку.

  • 1

    Многодетный дедушка Снуп Догг

    Имя Снупа Догга плотно ассоциируется с красивыми женщинами, дорогими автомобилями и массивными золотыми украшениями. Но в реальной жизни он многодетный отец и заботливый, любящий дедушка двоих внуков. Музыкант регулярно делится совместными в социальных сетях. Поклонники в восторге и умилении.

  • 2

    Тилль Линдеманн с внуком Фритцем

    Рок-бунтарь Тилль Линдеманн в 22 года стал отцом-одиночкой. Долгое время он самостоятельно воспитывал старшую дочь Неле, пока не женился повторно. От второго брака у вокалиста родилась дочь Мария-Луиза. В 2007 году музыкант стал дедушкой. Его внук Фриц Фидель является большим поклонником группы Rammstein.

  • 3

    Николас Кейдж и его старший внук Лучиан

    Актер и продюсер Николас Кейдж дважды дедушка. В 2014 году у него родился внук Лучиан, а в 2016-м — Сорин. Кейдж старается поддерживать общение с внуками и помогает им материально.

  • 4

    Кид Рок и его внучка Скай

    Кид Рок стал дедушкой всего в 43 года. После рождения Скай музыкант остепенился и перестал влипать в сомнительные истории. Рок обожает внучку. Он ходит с ней в Диснейленд, путешествует, задаривает ее подарками и делится совместными фотографиями в социальных сетях.

  • 5

    Джим Керри с внуком Джексоном

    Знаменитый голливудский комик стал дедушкой в 48 лет. Керри признается, что внук стал величайшей радостью в его жизни. "Я счастлив, что у меня внук. Однажды я играл с ним и понял: а ведь без него я умру!" — написал актер в своем твиттере.

  • 6

    Молодой дедушка Эдди Мерфи

    Эдди Мерфи — многодетный папа: у него 4 сыновей и 6 дочерей. А совсем недавно он стал дедушкой. В июле 2019 года невестка актера родила девочку, которую назвали Иви Исла. С самого рождения малышку окружили заботой и любовью, а ее снимки заполонили Instagram молодых родителей.

  • 7

    Трижды дедушка Том Хэнкс

    Том Хэнкс дедушка 3 внуков: у него есть 2 очаровательные внучки от старшего сына Колина и 3-летняя малышка от младшего Чета. Дети актера утверждают, что Хэнкс — любящий и заботливый дед, а девочки даже не подозревают о том, что он голливудская знаменитость.

  • 8

    Внук Стинга

    Еще один многодетный отец в шоу-бизнесе — это Стинг. У него 6 детей и 4 внуков. Певец считает, что был никудышным отцом, но стал хорошим дедом. "Из меня получился более ответственный дед, чем отец. Я люблю всех своих детей, но вы же знаете, я был рок-звездой. Теперь я просто дедушка", — признался музыкант в одном из интервью.

  • 9

    Идеальный дедушка Харрисон Форд

    У Харрисона Форда 3 внука и внучка: Гилиана, Элиель, Этан и Уэйлон. Актера можно назвать самым примерным дедом Голливуда. В плотном рабочем графике он всегда находит время для семьи. Вместе они посещают благотворительные обеды, светские мероприятия, устраивают пикники и семейные посиделки.

  • 10

    Чарли Шин и внучка Луна

    Чарли Шин стал дедушкой в 47 лет. В 2013 году у него родилась внучка Луна. Актер признается, что, став дедом, он сильно изменился, а его жизнь разделилась на "до" и "после". Шин души не чает в маленькой Луне и старается проводить с ней как можно больше времени.

  • 11

    Внук Шона Бина

    Британский красавчик Шон Бин был женат 5 раз. У актера 3 дочери, а в 2015 году он примерил на себя образ дедушки: его средняя дочь, Молли, стала мамой. А через 2 года на свет появился 2-й внук Бина, но уже от Лорны, старшей дочери.

  • 12

    Пирс Броснан с внучкой Марли Мэй

    У Пирса Броснана 5 детей и 3 внуков. Впервые он стал дедушкой в 44 года. Но любимицей актера можно считать малышку Марли Мэй. Девочка много времени проводит со знаменитым дедом, а ее фотографиями в Instagram восхищаются все поклонники актера.

  • 13

    Дейв Батиста и его внуки

    Дейв Батиста не только известный актер и спортсмен, но и молодой дедушка. Когда ему не было и 40, у него родилось 2 внуков — Иак и Эйден. Мальчишки обожают своего знаменитого дедушку, он для них настоящий супергерой.

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Мужчины, Шон Бин, Снуп Догг, Стинг, Знаменитости, Звезды, Николас Кейдж, Пирс Броснан, Джим Керри, Том Хэнкс, Эдди Мерфи, Кид Рок, Дэйв Батиста, Тилль Линдеманн.
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