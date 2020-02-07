Не перевелись еще такие: самые "стойкие" мужчины Голливуда

1 Хью Джекман Многие до сих пор не понимают, чем именно малоизвестная актриса Деборра-Ли Фернесс покорила красавчика Хью Джекмана. Тем не менее пара живет в радости и благополучии вот уже 23 года! Стоит также отметить, что Деборра старше Хью на 13 лет, но их это, судя по всему, совершенно не волнует. Актер всегда с восхищением говорит о своей супруге и даже не смотрит в сторону окружающих его женщин. По словам Джекмана, Деборра — это лучшее, что случалось с ним в жизни.

2 Курт Рассел Историю любви Курта Рассела и Голди Хоун рассказать в нескольких предложениях просто невозможно. Если вкратце, влюбленные вместе вот уже более 30 лет, хотя до сих пор не зарегистрировали свои отношения официально. Пару называют одной из самых крепких в Голливуде, а Курта Рассела — самым верным мужчиной. Секрет их продолжительных отношений в том, что они ежедневно радуются, веселятся, гуляют и наслаждаются обществом друг друга.

3 Уилл Смит Еще один пример настоящей супружеской верности демонстрирует актер Уилл Смит. Вот уже 20 лет он состоит в крепких отношениях с Джадой Пинкетт Смит и, даже несмотря на регулярно появляющиеся в сети слухи об их разрыве, никуда не собирается от нее уходить. В одном из интервью женщина призналась, что считает их брак действительно уникальным. «Мы семья! И так будет всегда!» — заявила миссис Смит.

4 Колин Ферт Актер Колин Ферт является образцовым семьянином с 1997 года. Именно тогда он женился на итальянке Ливии Джуджолли — женщине, которую до сих пор называет любовью всей своей жизни. К сожалению, сказать то же самое о его благоверной нельзя — недавно выяснилось, что Ливия около года изменяла ему с другим мужчиной. Однако Колин нашел в себе силы простить любимую… Сейчас они живут в полном взаимопонимании и воспитывают двух сыновей.

5 Том Хэнкс Том Хэнкс и Рита Уилсон поклялись друг другу в любви и верности еще в 1988 году. И с тех пор ни один из супругов эту клятву не нарушил. Актер признается, что как только увидел Риту, понял, что хочет быть с ней рядом. Сейчас женщина для него — не только примерная жена, но и надежный друг. С ней он согласовывает все свои роли, обсуждает любые проекты, а Рита, в свою очередь, с удовольствием следит за семейным очагом и воспитывает двоих детей.

6 Райан Рейнольдс У нас есть множество доказательств того, что Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли — лучшая пара в мире, но вы и сами это поймете, хоть немного ознакомившись с историей их любви. Встретились актеры на съемках фильма «Зеленый фонарь», где изображали влюбленную пару. Оба на тот момент переживали тяжелый разрыв: Райан со Скарлетт Йоханссон, Блейк — с Леонардо Ди Каприо. Возможно, именно душевная боль так их сблизила: вот уже 8 лет они абсолютно счастливы в браке, во всем поддерживают друг друга, и воспитывают троих дочерей.

7 Дэвид Бэкхем Дэвиду Бэкхему неоднократно приписывали романы с другими женщинами, но сам он это отрицает, утверждая, что единственная женщина в его жизни — его жена Виктория. Да и судя по тому, что супруги до сих пор вместе, постоянно попадают в объективы камер счастливые и влюбленные, и успешно воспитывают четверых детей, все новости об изменах английского футболиста — всего лишь слухи.

8 Джон Траволта Джон Траволта состоит в браке с Келли Престон с 1991 года. За это время у них было много взлетов и падений, радости и горя (чего только стоит потеря старшего сына), но супруги сумели не только остаться вместе, но и сохранить трепетные чувства друг к другу. Наградой за это стало появление третьего ребенка в 2010 году, когда Келли было 47 лет.

9 Майкл Дуглас В молодые годы Майкл Дуглас был известным сердцеедом и ловеласом, но все изменилось, когда он встретил очаровательную Кэтрин Зету-Джонс. Жгучая брюнетка в тот же миг завоевала сердце Дугласа — с тех пор он не думает ни о ком, кроме нее, и женщина отвечает ему взаимностью. Вместе они смогли перебороть и тяжелую болезнь Майкла, и психическое расстройство Кэтрин, и многие другие неприятности. Испытания, выпавшие на их путь, только сделали пару крепче.