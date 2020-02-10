Комплименты, которые мужчины хотели бы слышать чаще

1 Вера в него Поддержка партнера - главный двигатель к тому, чтобы развиваться и покорять новые вершины. Редкий представитель сильного пола покажет свои сомнения по тому или иному поводу. Когда его половинка с одобрением относится к усилиям и проделанной работе, это окрыляет. Каждый человек склонен к минутной слабости и потере уверенности в себе. В такие моменты очень важно доказать избраннику, что он движется по правильному пути, а самой темной ночь бывает как раз перед рассветом. Не забывайте говорить любимому, что верите в него, что он - настоящий профессионал, как его ценят другие и что у него все обязательно получится.

2 Внешность и стиль Мы привыкли делать касающиеся привлекательности или отлично подобранного наряда комплименты женщинам. Но и мужчинам нужно знать, гармоничен ли их образ - это также придает уверенность в себе. Они должны чувствовать, что мы считаем их привлекательными и почему. Хвалить можно все, что вам действительно нравится в облике любимого - фигуру, кубики пресса или их отсутствие, прическу, взгляд, смех, стиль в одежде или одну особенную вещь, в которой он неотразим. Не забывайте, что с годами никто не молодеет. Многие мужчины, например, начинают комплексовать из-за возрастного набора веса или потери волос. Эти процессы - естественны, и важно помнить, что вы, скорее всего, не за внешность полюбили его когда-то и перед вами все тот же человек.

3 Вклад в отношения Как известно, семью строят двое - оба партнера прикладывают титанические усилия для того, чтобы сделать отношения гармоничными, дарить своей половинке счастье и радость, совместно решать возникающие проблемы и стать настоящей командой. Нужно ценить даже такие мелочи, как разделение бытовых обязательств, стремление избавить вас от необходимости заниматься нелюбимыми делами, а также заботу о финансовом благополучии. Кажется, что заменить лампочку, вынести мусор или отправиться за продуктами может любой. Но не каждый это считает нужным. В разговорах с подругами женщины склонны жаловаться на своих мужчин - они не делают того, не хотят этого. Но часто ли мы упоминаем о том, что супруг сделал что-то хорошее, полезное или приятное? К сожалению, нет. И, если уже на то пошло, это не стоит обсуждать с подругами - гораздо лучше показать мужу или молодому человеку, что его старания ценятся по достоинству.

4 Уважение Часто в отношениях, особенно в длительных, для мужчин уважение имеет не меньшее значение, чем любовь. Многие даже считают, что с годами эти два чувства могут стать взаимозаменяемыми. Каждое, даже очень незначительное, достижение стоит того, чтобы быть замеченным. Не пожалейте пары секунд, чтобы сказать, как вы гордитесь избранником, что со временем он становится только лучше и что именно вам в нем нравится. Конечно, не стоит превращать такого рода комплименты в подобие раболепия или неосмысленного восхищения - это вряд ли будет нормально воспринято самодостаточным человеком. Но действительно важные черты характера или поступки стоит отмечать.

5 Доверие Любой мужчина - лидер по натуре. Ему важно знать, что вы доверяете его решениям и действиям, а также готовы разделить свою жизнь именно с ним. Осознание собственной значимости имеет огромное значение в построении гармоничных отношений. "Я тебе доверяю", "ты всегда даешь мне хорошие советы", "я полностью на твоей стороне", - такие простые фразы позволят вашему избраннику острее чувствовать социальную ответственность и убедиться в том, что рядом с ним находится именно его женщина.

6 Привязанность Любящие друг друга люди всегда стараются демонстрировать свою привязанность и заботу. Почему бы не сказать своему мужчине, как хорошо и комфортно в его присутствии? Свое отношение нужно показывать. Если вы чувствуете себя, как за каменной стеной, любите его голос, тонете в его глазах и цените все, что он делает для вас обоих, говорите об этом.