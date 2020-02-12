Не одним принцем Чарльзом: любимые мужчины леди Ди (Фото)

1 Будучи всенародно любимой, Диана, тем не менее, так и не смогла встретить одного-единственного мужчину, который бы ее по-настоящему любил. Неверность принцессы Дианы своему мужу, принцу Чарльзу стала "секретом Полишинеля" еще в начале 90-х годов. Тогда доказательства обоюдного адюльтера возникали в прессе, как грибы после дождя. Разворошила этот муравейник, увы, сама Диана, с подачи которой в 92-м вышла книга Эндрю Мортона "Диана: Ее истинная история". Весь год в журналах печатались новые главы о ее жизни с Чарльзом. Словно в отместку служба безопасности королевской семьи, как фокусник, вынимала из рукава компромат на саму принцессу. Причем такой, с которым трудно было поспорить (записи телефонных разговоров, фото). Официально это выглядело так: да, принц Чарльз изменял Диане с Камиллой, но его оправдывала любовь к этой женщине, а вот Диана… Диана была представлена буквально как похотливая кошка, которая изменяла от скуки, из мести и просто потому, что была "нестабильна". Истина, как обычно, осталась где-то посредине. Диана вышла замуж, едва достигнув 20-летнего возраста, не успев понять, что такое настоящая любовь, и не успев узнать, что такое "быть любимой". Ее называли "недолюбленная", и в этом была своя сермяжная правда. Не умея любить саму себя (ее булимия и попытки суицида тому важные подтверждения), она отчаянно искала внешний источник, который дал бы ей то, что она сама себе дать не могла.

2 Барри Маннаки Барри Маннаки и Диана в качестве зрителей на игре в поло, 1985 год Профессия: сержант полиции/телохранитель Когда: 1985–1986 Одно из правил кодекса телохранителя – ничего личного, только работа. Но в случае с Дианой соблюсти дистанцию было сложно. Барри Маннаки был ее личным телохранителем, а заодно и "жилеткой", в которую Диана нередко плакала в буквальном смысле слова. Барри стал для нее не только охранником, но и другом, которому она доверяла все свои переживания. А поводов для них на тот момент уже было немало. Несмотря на то, что ее брак с Чарльзом не задался с самого начала, 1985-й год стал своеобразной "точкой невозврата" для обоих супругов, годом, когда каждый со своей стороны принял решение больше не бороться за семью, созданную слишком искусственно, чтобы быть жизнеспособной. Барри был на 14 лет старше Дианы, да к тому же женат. Тем не менее, он проявлял явное сочувствие и симпатию к своей подопечной, и недолюбленная принцесса испытала то, что называется классическим переносом. "Я чувствовала себя в его присутствии как маленькая девочка. Мне все время хотелось, чтобы он меня хвалил; я повсюду разыскивала его", ─ скажет о Барри Диана в 1991 году, причем под запись на камеру, не подозревая, что эта любительская съемка, сделанная ее личным учителем по технике публичной речи, уже после ее гибели будет продана американскому телеканалу NBC и обнародована. Барри Маннаки с маленьким принцем Уильямом Но еще более сенсационными окажутся в этом неформальном интервью другие ее слова: "Я была счастлива бросить все… И просто сбежать и жить с ним. Представляете? А он все время отвечал, что это хорошая идея". По этим словам выходило, что ради Барри Диана была готова пожертвовать даже маленькими Уильямом и Гарри, ведь наследников британского престола ей бы никто не отдал. Барри Маннаки за работой Строго говоря, нет никаких доказательств, что Диана изменила Чарльзу с Барри физически. Скорее всего, телохранитель не позволил себе зайти слишком далеко, или, как минимум, просто не успел. Начальник охраны принца Чарльза однажды застал Диану и Барри в позе, которую он охарактеризовал как "компрометирующую" Ее высочество, о чем немедля доложил хозяину. Маннаки был незамедлительно переведен на другой объект (охрана лондонского дипломатического корпуса), а через год погиб в аварии, не дожив пары недель до своего 40-летия. Обстоятельства гибели бывшего телохранителя не давали Диане покоя до самого конца. В мотоцикл с Барри в качестве пассажира врезался легковой автомобиль, водитель которого был ослеплен светом фар загадочного третьего участника ДТП. В сводках полиции значилось, что виновником аварии был именно этот третий, так никогда и не найденный автомобиль. Принцесса Диана не раз высказывала мнение, что ДТП было подстроено службой безопасности, поскольку Маннаки слишком много знал о ней и Чарльзе.

3 Джеймс Хьюитт Игрок поло Джеймс Хьюитт получает кубок из рук принцессы Дианы, 1987 год Профессия: капитан, а также топ-игрок в поло, инструктор по верховой езде Когда: 1986–1988 (или 1991 год, если верить Хьюитту) Это самый известный любовник Дианы, и единственный, от которого она не стала открещиваться в интервью 1995 года. Да и бессмысленно было бы отпираться, учитывая, с какими подробностями их отношения были описаны в книге "Принцесса в любви", соавтором которой выступил сам Хьюитт. Они впервые встретились еще до Королевской свадьбы, но знакомство это было шапочным. Позже, по словам Хьюита, он просто издали наблюдал за леди Ди, не смея приблизиться, пока Диана сама не сделала первые шаги навстречу. Их отношения зародились в конце лета 1986 года. После нескольких случайных (а может, и нет) встреч на светских вечеринках Диана попросила Джеймса стать ее учителем. В детстве будущая принцесса Уэльская упала с лошади и с тех пор испытывала страх перед верховой ездой, а нынешнее положение обязывало ее иметь соответствующие навыки. Было ли это предлогом, или же Диана в самом деле испытывала желание научиться достойно держаться в седле ─ история умалчивает. Джеймс Хьюитт в очередной фотосессии, коих у него было немало после откровений о связи с Дианой (1999 год, после выхода собственной книги о Диане) Хьюитт в интервью Ларри Кингу вспоминал: "Между мной и Дианой все произошло быстро и взаимно". Диана тоже не отрицала, что была влюблена в Джеймса. Хьюитт был старше принцессы всего на три года, он был молод и хорош собой, а кроме того, быстро понял, что Диана одинока и остро нуждается в сильном мужском плече, особенно после того, как рядом с нею не стало Барри Маннаки. И Джеймс стал для нее сначала утешителем, а после – любовником. О том, что инструктора по верховой езде и принцессу связывает много больше, чем деловые отношения, догадывался и Чарльз, но, очевидно, ему это было уже на руку. Диана принимала Джеймса у себя в Кенсингтонском дворце (Чарльз на тот момент фактически не жил с семьей), часто звонила Хьюитту, ездила в гости и даже познакомилась с его матерью. По воспоминаниям самого Джеймса, Диана оказалась жадной до внимания, мнительной и требовательной женщиной. В 1989 году Хьюитта перевели на службу в Германию, и он безрезультатно пытался объяснить Диане, что едет туда потому, что это его военный долг. Принцесса Уэльская восприняла отъезд любовника как демарш, обиделась и перестала ему писать и отвечать на звонки. Если верить самому Хьюитту (а это не так просто, учитывая, что он продолжает зарабатывать на воспоминаниях о леди Ди), как только Джеймс прибыл в Лондон на каникулы, их роман возобновился. Журнал People сделал Хьюитта своим героем после выхода книги Анны Пастернак Диана вновь начала ему писать и слать подарки в военную часть. Эти мифические письма в количестве 64 штук, к слову, позже станут предметом серьезных торгов Хьюитта с журналистами различных изданий. Говорят, ему предлагали за них 10 млн долларов, но в итоге они были украдены у бывшего любовника принцессы и исчезли без следа. Что же в итоге пошло не так? По словам Хьюитта, к 1991 году скрывать отношения стало совсем сложно, а Диана на тот момент уже ввязалась в противостояние с королевским двором, и ей эта огласка была не нужна. Тем страннее кажется поступок самого Хьюитта, в 1994 году ставшего соавтором книги, повествующей о его тайном романе с леди Ди. Диана, по ее собственному признанию, восприняла это как жестокое предательство. Примечательно, что именно Джеймса Хьюитта называют настоящим отцом принца Гарри. В первую очередь, гипотеза возникла из-за цвета волос Гарри и веснушчатого лица, что было подозрительным, ведь ни Чарльз, ни Диана не были рыжеволосыми. Однако Гарри родился за два года до того, как начался роман его матери с инструктором по верховой езде, да и сам Хьюитт всегда отрицал гипотетическое родство с молодым принцем. Разумеется, ему никто не верит: чего не сделаешь ради благополучия, возможно, единственного своего сына. Масла в огонь подливает королевский Двор, игнорирующий даже намеки на необходимость проведения ДНК-экспертизы. Джеймса Хьюитта не без оснований считают самым жалким и бесчестным мужчиной в жизни Дианы. Презрение соотечественников заставило его перебраться на постоянное место жительства в Испанию. Он так и не женился в итоге, хотя предпринимал несколько попыток новых отношений. Возможно, его одиночество стало своеобразной расплатой за вероломное предательство несчастной принцессы.

4 Дэвид Уотерхауз Дэвид Уотерхауз (слева) и принцесса Диана на концерте Дэвида Боуи, 1987 год Профессия: офицер кавалерии, капитан, а позже майор Когда: 1987-1992 Дэвид Уотерхауз был одним из давних знакомых Дианы. В частности этому способствовало происхождение молодого человека – он был внуком 10-го герцога Мальборо, Джона Спенсера-Черчилля, так что Дэвид и Диана были в некотором смысле родственниками, хотя и очень дальними. История умалчивает о том, когда именно они сдружились, но по воспоминаниям подруги леди Ди, Уотерхауз был частым гостем в доме Дианы еще до того, как принцесса ушла с головой в роман с Джеймсом Хьюиттом. Одна из газет с фото Дианы и Дэвида Уотерхауза на концерте Боуи На правах друга и дальнего родственника Дэвиду, который нес службу при королевском Дворе, было дозволено сопровождать Диану на те мероприятия, куда по разным причинам не мог или не хотел отправиться с нею Чарльз. В компании Уотерхауза Диана ездила на горнолыжный курорт Клостерс в Швейцарии. С ним же бывала на концертах рок-звезд. Самой известной их совместной вылазкой был концерт Дэвида Боуи летом 1987 года. Диана в своих знаменитых кожаных леггинсах после концерта Дэвида Боуи На следующий день после него фото Дианы оказалось на первых полосах лондонских газет. Правда, основной сенсацией был не спутник принцессы, а ее кожаные леггинсы с высокой талией ─ за них Диане досталось даже от Елизаветы II, по мнению которой, та грубейшим образом нарушила королевский дресс-код. Что до компании, то к 1987-му году семья уже начала привыкать к "друзьям" скучающей жены Чарльза. Их общение сошло на нет в 1992-м году. Тогда Диана пыталась пригласить Дэвида стать ее компаньоном во время отдыха в Австрии, но в последний момент отказалась от этой затеи, поскольку уже была вовлечена в серьезную медийную войну с королевским Двором и сочла, что такая дружеская поездка может ее скомпрометировать. Были ли Диана и Дэвид любовниками? Прямых доказательств этому нет. В одном из своих интервью Хьюитт обмолвился, что ревновал принцессу к ее другу и считал, что та охладела к нему не без участия Уотерхауза. Сам Дэвид никогда не комментировал отношения с Дианой, что, разумеется, делает ему честь.

5 Джеймс Гилби Джеймс Гилби, 1995 год Профессия: автодилер Когда: 1989–1992 Джеймс был знаком с Дианой, возможно, дольше, чем Чарльз. По некоторым данным, Диана почти закрутила с ним роман еще в 1979 году, то есть, за два года до замужества. Ей было 18, ему ─ 23. Но в тот момент Джеймс не слишком заинтересовался мисс Спенсер, да и перед самой Ди быстро возникла перспектива более удачного брака. Однако со временем знакомство перешло в приятельство, а уж насколько тесным оно было, известно только им двоим. Имя Гилби, возможно, никогда не всплыло бы в контексте "любовного списка" Дианы, если бы в 1992 году странным образом не возникла аудиозапись их телефонного разговора, состоявшегося еще в 1989 году, когда принцесса гостила в Сандрингеме на Рождество. Диана, 1992 год Уверенная, что ее никто не станет подслушивать, Диана была предельно откровенной с Джеймсом: жаловалась ему на Чарльза, на свое одиночество, на отношения с королевской семьей. А Джеймс утешал ее, называя "дорогой" и "скуиджи" (squidgy, что можно перевести как легко ранимый, мягкий), обменивался с нею поцелуями в телефонную трубку и говорил о том, что хотел бы быть с нею рядом. Были там и другие подробности, из которых становилось очевидно, что отношения этих двоих выходят за рамки дружеских. Газета Sun в 92-м году опубликовала полную расшифровку этого долгого разговора принцессы и автодиллера, хотя, говорят, самые интимные места все-таки были вырезаны. А за 36 пенсов каждый желающий мог позвонить по указанному в газете номеру и лично прослушать запись. Разразился скандал, получивший название Squidgygate (по аналогии с Уотергейтом). Джеймс Гилби, 1996 год Сам Джеймс никогда не обсуждал отношения с принцессой, не комментируя вопросы об их контактах, не признавая, но и не отрицая их связи, что, конечно, оставляло массу лазеек для фантазий и инсинуаций. Но было и то, о чем Гилби молчать не стал. По просьбе Дианы он дал интервью журналисту и биографу Эндрю Мортону, где рассказал довольно много подробностей о ее несчастливом браке с Чарльзом. Эти откровения вошли в книгу "Диана: Ее истинная история", выпущенную в том же 1992 году. Джеймс Гилби, возможно, был одним из немногих мужчин в жизни Дианы, кто испытывал к ней настоящие чувства. Их разрыв произошел по инициативе принцессы Уэльской, которая на тот момент совершенно не хотела развода с Чарльзом. Большую часть своей жизни Джеймс прожил холостяком. Он женился лишь в 2014 году на разведенной матери пятерых детей.

6 Оливер Хоар Диана и Оливер Хоар на Royal Ascot, 1985 год (еще до начала отношений) Профессия: арт-дилер Когда: 1992–1994 С красавцем миллионером Оливером Хоаром Диану познакомил сам Чарльз. Хоар был приятелем принца Уэльского, да к тому же женатым. Диана всегда выделяла его из круга мужа за то, что он, возможно, был единственным, кто умел поддерживать с ней беседу. Уже гораздо позже, когда до Чарльза дошли слухи о романе Оливера с Дианой, принц удивленно произнес: "Ради бога, да о чем они могут общаться?". Диана находила Оливера очень современным, начитанным и более приспособленным к жизни, нежели ее муж. Ее тянуло к этому мужчине, однако долгое время интерес не был взаимным. Сказывался тот факт, что Оливер был другом принца, и до тех пор, пока Диана и Чарльз официально не разъехались в 1992 году, Хоар держал с принцессой приятельскую дистанцию. Сошлась с Оливером Диана после смерти своего отца, в 1992-м. Олитвер Хоар, 1996 год А в 1994 году случился тихий скандал с 300 анонимными телефонными звонками, которые сделала Диана на телефон Хоара в приступе ревности. По крайней мере, часть из этой внушительной серии звонков ─ это доказано ─ была сделана по частной линии принцессы Уэльской из Кенсингтонского Дворца. Оливер был женат на французской аристократке Диане, и вовсе не собирался разрушать свой брак ради другой Дианы ─ леди Ди ─ и предпочел прервать рискованные отношения. Диана, 1996 год Хоар никогда не комментировал свою связь с покойной принцессой. Тем не менее, именно он ответственен за сработавшую в покоях Дианы пожарную сигнализацию. Вбежавший к принцессе охранник Кен Уарф застал там прятавшегося за кадкой с пальмой полуобнаженного миллионера с сигарой в руках. История эта, впрочем, всплыла уже спустя пять лет после гибели Дианы.

7 Уилл Карлинг Диана приветствует членов английской сборной по регби. Рядом ─ капитан сборной Уилл Карлинг, 1994 год Профессия: регбист, ведущий телешоу Когда: 1993–1995 Бывший капитан сборной Англии по регби, Уилл Карлинг был любимцем публики. С Дианой они тесно познакомились, когда спортсмен начал в 1993-м году давать уроки игры в регби принцам Уильяму и Гарри. Утверждается, что Диана и Уилл несколько раз пересекались в кафе спортивного зала, куда оба приезжали тренироваться, и однажды Диана пригласила спортсмена к себе на чашку кофе. О том, что отношения между Дианой и Уиллом (он был младше принцессы на пять лет) зашли дальше, чем следовало, знали не только их друзья. Визиты Карлинга в Кенсингтонский дворец прекратились лишь тогда, когда их роман с Дианой рассекретила пресса. Не выдержав прессинга и сплетен, в начале 1996 года жена Уилла подала на развод. Уилл Карлинг, 1996 год Чашу терпения переполнили попавшие в прессу слова Дианы, где она фактически советовала Карлингу бросить супругу Джулию, поскольку ей (Диане) было видно, что Уилл несчастлив в браке (у Дианы был богатый опыт подобных переживаний). Несмотря на массу улик, сам регбист наотрез отказывался признаваться в адюльтере. И тогда, и сейчас он упорно отвечает: "Диана – мой друг". Однако, воспоминания их общих знакомых говорят, что дружбой они все-таки не ограничились. Уилл Карлинг со второй женой, 2002 год Спустя несколько лет после скандала Уилл снова женился и даже обзавелся ребенком. Семья стала его основным приоритетом. Но по иронии судьбы, его жена очень напоминает по своему типажу покойную принцессу Диану.

8 Хаснат Хан Доктор Хаснат Хан, начало 1997 год Профессия: кардиохирург Когда: 1996–1997 Именно этого мужчину принято считать главной любовью принцессы Дианы. Она встретила его в Королевском госпитале в Бромптоне, где посещала больных в рамках своей благотворительной миссии. Основную информацию о том, как разворачивался этот недолгий, но страстный роман, мир почерпнул, благодаря разговорившемуся дворецкому Полу Барреллу. Именно он в красках рассказал, как организовывал их тайные свидания в Кенсингтонском дворце (Хасната Хана провозили мимо охраны и ворот в багажнике лимузина, поскольку Диана не хотела преждевременной огласки. Тот же Баррелл живописал, как принцесса встречала любовника, раздевшись донага и укутавшись в длинную меховую шубу. Баррелла Диана не стеснялась, так как знала, что дворецкий – гей, а кроме того, он успел заслужить доверие хозяйки за годы ее жизни в Кенсингтонском дворце. Хаснат Хан, 1996 год Была у этой любви и обратная сторона: Диана впервые всерьез задумалась о возможности снова выйти замуж. Различие в вероисповедании теперь уже бывшая принцесса собиралась решать радикально: она начала изучать Коран и не исключала для себя возможности смены религии ради мужа-мусульманина. К счастью для королевской семьи, Хаснат Хан так и не сделал Диане предложения. Он с усердием трудоголика делал карьеру и плохо себе представлял, как ее можно будет совместить со звездным статусом Дианы. Кроме того, за время их недолгого романа Диана успела проявить свой нрав. По воспоминаниям дворецкого, Диана звонила Хаснату, порой слишком часто, в том числе и в рабочие часы. И если любовник не поднимал трубку, леди Ди отправляла Баррела на поиски Хана. Хаснат Хан, весна 1997 год "Было особенно неприятно, когда приходилось по нескольку часов ждать его в вестибюле госпиталя, пока он закончит очередной прием или операцию", ─ вспоминал дворецкий. Что же пошло не так? Совершенно очевидно, что Диана хотела получить от пакистанского врача то, чего он ей дать не мог и не хотел. Ему не нужна была жена с замашками избалованной принцессы, не нужна была жена-звезда. А кроме того, Диана буквально душила его своим вниманием и любовью. Уже после гибели Дианы Хаснат Хан вернулся в Пакистан, где женился по договоренности на дочери друзей своих родителей.