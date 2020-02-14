Когда с бородой намного лучше: хвастливые бородачи (Фото)

Многие обладатели пышной растительности на лице любят выставлять свои фото "до" и "после" бороды, чтобы убедить себя и остальных, что решение отращивать бороду было правильным. Действительно, многим борода очень идет, делая внешность какой-то благородной и респектабельной.