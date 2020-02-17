Все женщины сходили с ума: мужчины-актеры, обожаемые в ХХ веке

1 Радж Капур Капуромания началась сразу после первого проката в 1959 году фильма "Я бродяга". Первого, потому что на большой экран его с успехом запускали четыре раза. Всего в прокате в он собрал почти 64 миллиона зрителей. Понять женщин можно: Радж Капур был удивительно обаятельным на экране, производил впечатление простого парня, этакий идеальный образец пролетария, пел романтические, легкие песни (на самом деле не он, а певец Мукеш, но кто будет разбирать), умел быть смешным и, конечно же, был красив.

2 Ален Делон Его любили все, он был настоящим "народным артистом", хотя и без официальных регалий. Наверное, неожиданно для самого себя он стал еще и законодателем моды. После фильма "Рокко и его братья" все мужчины стали носить "болоньевый плащ". В 80-х "Ален Делон" стало именем нарицательным и вполне самостоятельным образом массовой культуры.

3 Жан-Поль Бельмондо Актер, прямо скажем, не был писаным красавцем, в начале карьеры ему пророчили только роли дебилов. Однако Бельмондо удалось создать образ этакого французского супермена, особенно после появления "Профессионала". Все трюки он исполнял самостоятельно. Женщины всегда искали сильное плечо, на которое можно опереться. Крепкие кулаки, атлетическая внешность, умение забираться по стене — вот романтический герой многих. Ну если он еще по хозяйству что-то может сделать… Хотя последнее не так важно. В конце концов, на фоне уголовников, на которых западали вполне благополучные доярки и лаборантки, Бельмондо смотрится намного благородней.

4 Жан Маре Первая любовь многих дам из поколения 60-х. Актер стал безумно популярным после трилогии о Фантомасе. И если мужская половина ходила в кино на Луи де Фюнеса, то женская на исключительно на Жана Маре. Высокий, статный, сам выполнял трюки, хотя и послабее Бельмондо, пронзительный взгляд и располагающая улыбка. Мужчины стали даже стричься под Маре. В 70-х он практически перестал сниматься, а в конце 80-х, когда его уже почти забыли, вдруг стало известно, что к женщинам он как раз относился спокойно, а самой большой его любовью был Жан Кокто. Удар был страшный.

5 Шарль Азнавур Кавказец, поет душевные песни о любви, общительный, за пять минут умеет стать своим даже для огромного зала — в общем, все для успеха у женщин. А теперь представьте, что у него еще и французский паспорт, да и сам он похож на француза… Опять же, нельзя сказать, что он брал внешностью. Хотя еще в самом начале карьеры Шарль Азнавур по совету Эдит Пиаф убрал небольшую горбинку на носу. Но любили его не за это, а за исполнение "Вечной любви" и удивительную энергетику.

6 Эрнест Хемингуэй По нынешним меркам он был экстремалом и жил очень насыщенной жизнью. Тут и участие в двух мировых войнах, и путешествия, и увлечение охотой, рыбалкой. Для женщин 60-х он был образцом того, кого называли "настоящим человеком". Чтобы объяснить свою жизненную позицию девушке, достаточно было повесить на книжную полку фотографию Хемингуэя.

7 Адриано Челентано В жизнь поклонниц певец, композитор, актер входил постепенно: на экраны выходили некоторые его фильмы, выпускались пластинки. Настоящий же бум начался после премьеры "Блефа". В прокате его выпустили в 1978 году, после тщательной работы цензоров. Сразу выпустили и альбом Soli. Окончательно добил слабое женское сердце выход комедии "Укрощение строптивого". Жизнерадостный оптимист Челентано и в образе унылого фермера Элиа очаровывал.