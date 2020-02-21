Крах надежд Николы Теслы: гений с печальной судьбой

Новости шоу бизнеса:Печальное падение гения. Что пошло не так для Никола Теслы?

Один из самых величайших умов за всю историю человечества, выдающийся учёный, стоящий особняком среди коллег учёных-физиков - Никола Тесла. Без его научных открытий и гениальных изобретений немыслим весь наш такой привычный современный быт. Гений, которого сравнивали с Леонардо да Винчи, человек намного опередивший своё время. Почему же его имя незаслуженно игнорируется учебниками физики, а сам он скончался в гостиничном номере, в одиночестве и отчаянии?

"Дар умственных способностей исходит от Бога, Божественной сущности. Если мы концентрируем наш ум на истине, мы становимся гармоничны с этой великой силой. Моя мама учила меня искать все истины в Библии". (Никола Тесла)

Началось всё в далёком 1856 году, в небольшом селе Смиляны. Сейчас это территория Хорватии. Родился будущий великий изобретатель в бедной многодетной семье сербского православного священника. С детства мальчик отличался блестящим умом и желанием учиться. Как только Никола научился читать, остановить его было невозможно! Он просто "проглатывал" книги, одну за другой, очень часто засиживаясь даже ночами.

Никола Тесла.

На втором курсе учёбы в Пражском университете, Никола изобретает индукционный генератор переменного тока. Его преподаватели не оценили идею. Теслу обозвали сумасбродом, а сам проект бредом. Критика не только не охладила пыл молодого учёного, она подстегнула его к действиям. В 1882 году Тесла собрал свой генератор и его идея работала!

Все изобретатели без исключения приходят с идеями, которые либо могут не работать, либо слишком дороги, чтобы их создавать. Также их изобретения могут не стать популярными и практичными. В конце концов, они тоже люди и могут совершать ошибки, какими бы яркими личностями они при этом не являлись. Никола Тесла, к лучшему или к худшему, редко видел какие-либо недостатки во всём, что он создавал, и считался "чрезмерно" гордым человеком. Возможно, конечно, что это оправдано, учитывая его удивительные интеллектуальные способности, но иногда это может омрачить и правильное суждение.

Семья Никола Теслы.

В сочетании с досадным недостатком у Никола деловой хватки и необщительными привычками, вытекающими из предполагаемого расстройства личности, всё это привело, в результате, к краху. К огромному сожалению, великий гений потерпел сокрушительную катастрофу как в профессиональной так и в личной сфере.

Кроме всего прочего, большую часть времени он оказался совершенно неспособным ладить с другими изобретателями и бизнесменами. В помощи последних он отчаянно нуждался, ибо его смелые далеко смотрящие в будущие проекты, требовали соответствующего финансирования.

В конце 1870-х Никола пережил эмоциональный срыв. Лелея мечты о воплощении всех своих потрясающих идей в жизнь, в 1884 году Никола отправляется туда, где мечты становятся реальностью - в Америку. У Теслы не было ни соответствующих знакомств, ни денег, только рекомендационное письмо для Томаса Эдисона, от одного из его университетских преподавателей. Эдисон немедленно нанял Никола. Отношения с самого начала не ладились. Томас основывался во всех своих разработках на постоянном токе, а Тесла на переменном. Эдисон считал это глупостью.

Благодаря выдающемуся учёному мы пользуемся совершенно обыденными для нас электроприборами.

При всём этом, Тесла не только собрал свой генератор переменного тока, он ещё и запатентовал своё изобретение! Такого Эдисон стерпеть не мог. Мало того, что этот выскочка оказался опасным конкурентом, так ещё и использует средства самого Томаса! Никола снова остался один и без денег.

Его работа в области переменного тока (AC) с его финансовым покровителем Вестингаузом, напрямую конкурировала с постоянным током Томаса Эдисона. Во многом Тесла опережал даже Гульельмо Маркони, итальянского изобретателя, которого мы наиболее тесно связываем с изобретением современных радио и беспроводных передач. Тесле удалось убедить инвесторов дать ему денег и он открывает свою собственную фирму Tesla Electric Light Company. Таким образом Никола становится грозным конкурентом General Electric Томаса Эдисона.

Прогрессивный изобретатель страдал от психического расстройства.

Между компаниями развернулась настоящая война. General Electric нанимала журналистов, чтобы они писали в прессе разные страшилки о переменном токе. Эдисон даже устроил в 1887 году ужасный эксперимент, которым хотел доказать, что использовать пременный ток в быту невозможно и смертельно опасно. Томас долго поливал грязью Теслу и его покровителя Вестингауза. В зале Эдисон расположил металлическую пластину, на которую поместил несколько животных. После этого он подключил к пластине генератор Теслы и включил ток. Животные погибли к ужасу зрителей.

Тесла смог утереть нос самому Эдисону.

На этом Эдисон не успокоился, он советовал властям использовать для смертной казни на электрическом стуле именно переменный ток. Правительство США не могло тогда прийти к единому мнению в этом вопросе. Томас же был уверен, что никому не придёт в голову использовать после этого переменный ток в быту. Ведь кто бы захотел иметь дома прибор тождественный электрическому стулу?

Юный Никола Тесла за работой.

Находчивый Тесла не остался в долгу. На Всемирной выставке в 1893 году в Чикаго он тоже провёл эксперимент. Никола пропустил через себя переменный ток с напряжением в 2 миллиона вольт! Поражённая публика ждала, когда от безумного изобретателя останутся лишь угольки. Никола стоял, держал горящие лампочки Эдисона в руках и непринуждённо улыбался, будучи цел и невредим! Скажем спасибо Никола Тесле за ток в наших домашних розетках!

Тесла собрал первую в мире радиоуправляемую модель.

После этих разработок Тесла начал изучать возможность практического применения электромагнитных волн. Никола проводил эксперименты с колебаниями высокой частоты и создал свой знаменитый резонанс-трансформатор, так называемый "трансформатор Теслы". Учёный мечтал разработать систему передачи информации и энергии на большие расстояния без помощи проводов.

В процессе создания этого трансформатора Тесле нужно было придумать как изолировать катушки сверхвысокого напряжения. Учёный изобрёл способ, который используется и по сей день. Никола погружал катушки в льняное, парафиновое или минеральное масло. Сейчас мы называем это масло трансформаторным. Тесла использовал свой трансформатор для передачи энергии высокой частоты. Попросту говоря, он за несколько лет до Попова и Маркони изобрёл антенну! Только в 1943 году Верховный суд США признал приоритет изобретения радио за Теслой.

Крах надежд убил гениального учёного.

После изобретатель представил на выставке в Медисон-сквер-гардене в Нью-Йорке дистанционно управляемый кораблик. Самая первая в мире модель на радиоуправлении. Изобретателя совершенно не интересовало радио, он бредил идеей беспроводной передачи энергии.

Для одного из своих самых амбициозных проектов Никола удалось убедить дать денег одного человека - очень богатого и влиятельного нефтяника Дж.П. Гетти. Когда Тесла решил построить массивную башню связи в Лонг-Айленде, Нью-Йорк, он отправился к магнату за финансированием.

Хотя Тесла, возможно, сам не имел особых способностей в бизнесе, он был (по крайней мере, в этом случае) потрясающим продавцом, и убедил Гетти инвестировать 150 000 долларов США - огромную сумму в 1898 году. Эта последняя схема окажется окончательным провалом Теслы, поскольку, в конце концов, даже Гетти потерял веру в планы Теслы, и отказал ему в дополнительном финансировании.

Почти все разработки Теслы исчезли.

В одном из своих безумных экспериментов Никола Тесла создал прибор, испытания которого привели к землетрясению. После осознания опасности, учёный уничтожил и сам прибор, и его чертежи. Он боялся, что это может причинить много бед человечеству.

Учёный мечтал создать всемирную систему связи, начиная с Варденклифф, башни, построенной в центре Лонг-Айленда. Оттуда Тесла должен был отправить первую зарубежную беспроводную передачу и он надеялся, что этот план, наконец, принесёт ему славу, уважение и признание, которых он заслуживает. По какой-то страшной несправедливости это ускользало от него всю его жизнь.

Неудачи, вследствие отсутствия опыта ведения бизнеса у Никола Теслы, усугублялись тем, что ему наступали на пятки конкуренты. Томас Эдисон тоже быстро развивался в этой области. Когда у Никола закончились деньги, то к сожалению, от Варденклиффа пришлось отказаться, и это стало началом конца учёного и в личной, и в профессиональной сфере. Во время Первой мировой войны башню Теслы разрушили по решению правительства из-за опасности шпионажа.

Спустя годы суд США признал роль Теслы в изобретении радио.

В 1915 году мир готов был признать достижения Теслы в области физики. Ему присудили Нобелевскую премию. По странному стечению обстоятельств, лауреатов было два: Тесла и его давний конкурент Эдисон. Никола Тесла отказался от премии — он не хотел её делить ни с кем, а уж тем более с Эдисоном.

В 1931 году Тесла снял с автомобиля бензиновый двигатель и поставил электромотор мощностью 80 лошадиных сил. Никаких внешних источников питания у этого мотора не было. На все вопросы Никола отвечал, что энергия берётся из эфира вокруг нас. Тесла гонял на этой машине неделю, разгоняя до 150 километров в час. В результате пошли слухи, что "безумный изобретатель", как его называли обыватели, продал душу дьяволу. Это очень рассердило Никола.

Говорят, что и таинственный прибор, дающий энергию двигателю, и чертежи, Тесла уничтожил. Поклонники теории заговоров считают, что все разработки изъяли спецслужбы после смерти учёного. Что правда, а что ложь - мы не знаем. Известно только одно: все результаты гениальных исследований учёного бесследно исчезли.

Учёному было тяжело работать с другими людьми.

Ещё в молодые годы стало ясно, что необходимых способностей, для преуспевания в бизнесе у Никола нет. Сколько бы он блестящих изобретений не запатентовал, как бы усердно не трудился в своей лаборатории! Говорят, что Тесла страдал от обсессивно-компульсивного расстройства, и с этим у него было связано много странных привычек. Он был одним из самых блестящих умов в истории, но его необычная личность мешала ему полностью реализовать весь свой потенциал.

Сегодня, благодаря современной науке о психическом здоровье, мы понимаем, что Никола Тесла, вероятно, страдал от общего расстройства личности и других проблем. Эти расстройства делали Никола неспособным действовать в его собственных интересах на протяжении всей его жизни. Это печальная история, конец изобретателя, который был не просто таким же умным, как и его конкуренты, а даже превосходил их. Просто Тесла был не в состоянии справляться с жизненными неурядицами в деловых и социальных отношениях. Поэтому многие его просто использовали. Он подвергался чудовищному психологическому прессингу. Из-за всего этого, к концу жизни, Тесла оказался "изгнанным на обочину" в тех сферах, где он не просто заслуживал, а обязан был процветать.

После целой серии споров, Тесла больше никогда не оставлял следов в области электроники. Вскоре он скончался, без гроша в кармане, несчастный и одинокий, в нью-йоркском отеле.

Сегодня, оглядываясь назад, мы знаем Никола, как блестящего учёного, дальновидного человека, достойного всяческих похвал. Он в высшей степени достоин того, что его имя носит прогрессивная автомобильная компания Tesla. С каждым годом история становится всё добрее и снисходительнее к репутации Теслы. Этому человеку можно только посочувствовать, ибо он являлся злейшим врагом самому себе.

Никола Тесла намного опередил своё время.

Очень интересная история связана с так называемым "Филадельфийским экспериментом". Теслы уже не было в живых, но на основании его разработок и изобретений, ВМФ США, при участии Альберта Эйнштейна, провели испытания. На эсминец "Элдридж" установили специальное оборудование, которое должно было сделать корабль невидимым для радаров. Но что-то пошло не так и эсминец просто испарился в пространстве. Результаты этого эксперимента до сих пор засекречены. Что именно тогда произошло доподлинно неизвестно. Есть информация, что корабль нашли на другом побережье Америки, часть экипажа погибла, часть пропала без вести, а остальные закончили свои дни в психушке. Изобретателя фантастического оборудования в живых уже не было и объяснить ничего никто не мог. Эйнштейн впоследствии тоже уничтожил все свои последние разработки.

Гениальный учёный был плохим бизнесменом.

Насколько далеко продвинулся в своих трудах и разработках великий гений Тесла, нам остаётся только гадать. Многие его идеи, которые не нашли понимания в его время, сейчас были бы очень кстати. Но великий учёный оставил много неразгаданных загадок.

"Великие тайны нашего бытия ещё только предстоит разгадать, даже смерть может оказаться не концом". (Никола Тесла)