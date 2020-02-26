Руководство для будущих пап: как вести себя с беременной женой

Новости шоу бизнеса:Узнайте, что важно знать будущему отцу о беременности и родах.

Роды – это конечно, крест женщины. Но, если вы знакомитесь с этим материалом, то скорее всего решили разделить этот крест с любимой женщиной. Совместные роды завоевывают все больше популярности. Проявление понимания – это большая ценность.

Итак, основной страх будущей мамы – остаться одной. И не только в роды, но и на протяжении беременности. Эта боязнь является основой всех остальных страхов. Особенной подготовки не нужно, стоит просто быть рядом.

Важно: женщина может почувствовать, что вы отстраняетесь или вам не так интересен ее животик, ей может казаться, что вы боитесь или будете относиться к ней не так, как прежде. Развейте все ее сомнения, больше разговаривайте с ней! И пускай ежевечерние, хоть даже пятиминутные расспросы о животике и ее ощущениях, заверения о том, что все будет хорошо и рассказы о том, как вы ждете этого малыша станут традицией ближайшие 9 месяцев.





Во время беременности женщина вся уходит в свой животик, а поделиться ей не с кем – мама и подруги – это не совсем полноценное общения. Вы – это априори, человек, которому этот животик дорог точно так же, как и ей. И если она видит ваше отстранение или смущение, она получает стресс, выраженный в массе беспочвенных претензий или молчаливом страдании. А все это неблагоприятно отражается на малыше. Больше разговоров о животике, а маме это внимания будет только на пользу. Объясняйте ей, что вы чувствуете, даже если это смятение и беспомощность – пусть будущая мамочка поймет, что вы тоже живой человек и можете волноваться. В этот период жизни она становится маленькой девочкой, которая нуждается в заботе сильного мужчины.

Совместное посещение курсов: изучайте вместе литературу о родах и беременности, запишитесь на совместное посещение курсов, это будет и для вас познавательно и полезно, так как к появлению малыша вы уже будете иметь багаж знаний о том, как ухаживать за ребенком. Тогда и она будет уверена, что в самый ответственный момент вы не растеряетесь, а будете знать, что нужно делать.

Страх о ее несексуальности – один из довольно серьезных страхов среди многих женщин, а мысль о том, что будет после родов, усугубляют этот страх еще больше. Конечно, о страхах такого рода она вряд ли признается вам сама, но вы должны это понимать и проявлять инициативу. Пусть она поймет, что никогда в жизни вы не оставите ее из-за непривлекательности.

Научитесь обращаться с грудью беременной женщины, так как за эти 9 месяцев женская грудь претерпевает не меньше изменений, чем весь организм. За время беременности она становится очень чувствительной, а после родов нужно приучиться к тому, что грудь полна молока, которое брызжет во все стороны. Это природно. На протяжении первых недель вам возможно даже придется помогать сцеживать молоко, так как это необходимо для предотвращения воспалительных процессов.