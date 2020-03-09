День рождения Тараса Шевченко: 20 малоизвестных фактов о Кобзаре

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 9 марта, исполняется 206 лет со дня рождения Тараса Шевченко.

Подборка малоизвестных фактов о самом известном украинском поэте.

1. Тарас Шевченко был небольшого роста — чуть больше 164 сантиметров.

2. Любимым напитком Тараса был чай с ромом. По словам современников, писатель не был идеален и очень любил выпить. Он дружил с Виктором Закревским, основавшим в своё время шутливое 'общество мочемордия', на заседаниях которого избирали председателя — 'его всепьянейшество'. Во время путешествия по Украине в 1843 году, общество посещал и Шевченко, чтобы выпить благородных алкогольных напитков, поговорить о жизни и обсудить неприязнь к российскому самодержавию. Украинский этнограф Николай Белозерский писал, что поэт в Петербурге очень любил посещать трактир около биржи, где собирались матросы с иностранных кораблей. Выпив, Шевченко становился чрезвычайно возбужденным, ругался, лез в драки и постоянно колотил кулаком по столу. Историк Николай Костомаров наоборот же говорил, что видел поэта пьяным всего лишь один раз в своей жизни, хотя не отрицал пристрастия последнего к алкоголю.

3. В 1975 году один из кратеров на Меркурии был назван в честь Тараса Григорьевича Шевченко.

4. 1384 — столько памятников Тарасу Шевченко установлено в мире. Из них в Украине — 1256 монументов, и еще 128 в 35 странах мира — Бразилии, США, Китае и других. Первый памятник Тарасу Шевченко установили в 1881 году в городе Форт-Шевченко, в том же году появился и первый монумент в Украине — в усадьбе Алчевских в Харькове. В этом месяце планируется открытие монумента Тарасу Шевченко во Флоренции. Это общий проект творческого коллектива в составе Олега Пинчука, Богдана Томашевского и Владимира Шолудько.

5. Самое маленькое в мире издание Кобзаря размером около половины квадратного миллиметра, что меньше макового зернышка. Создал его украинский мастер Николай Сядристый. Листать страницы сборника можно лишь кончиком заостренного волоска из-за их невероятно крошечного размера.

6. При жизни Кобзаря больше ценили как художника, нежели как поэта. Он был любимым учеником Карла Брюллова, а в 1860 году был удостоен звания Академик гравировки Императорской Академией искусств за гравюру по картине Рембрандта Притча о работниках на винограднике.

7. 500 м² - площадь самого большого портрета Кобзаря. Написан он в Харькове на стене 17-этажного дома по адресу проезд Садовой, 30 и внесен в Книгу рекордов Украины. Граффити рисовали ночами в течении двух недель.

8. В 2002 году на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики появилась обновленная 50-рублевая банкнота с портретом Тараса Шевченко на лицевой стороне. Раньше в обращении здесь были купюры в 50 000 рублей с изображением памятника Тарасу Шевченко перед университетом в Тирасполе.

9. Основное образование Кобзарь получил всего лишь за 2 года в церковно-приходской школе. Многими знаниями поэт обязан баронессе Софии Григорьевне Энгельгардт, которая обучала его польскому и французскому языкам, но основные знания языков Тарас получил от тамошних лакеев.

10. Самой известной книге Шевченко Кобзарю в Черкассах посвящен целый музей. Сборник переведен на более чем 100 языков. За время жизни поэта Кобзарь переиздавался 4 раза, а во времена СССР, его тираж насчитывал 8 миллионов копий.

11. Поэт всегда одевался довольно модно, так как хорошо зарабатывал в Петербурге, будучи успешным портретистом. В своем дневнике он писал об огромном удовольствии от приобретения резинового плаща-макинтоша за 100 рублей, что было внушительной суммой для того времени.

12. Тарас Шевченко писал довольно безграмотно, что можно заметить в сохранившемся письме Кобзаря его брату: «Брате микито треба бъ тебе полаять та я не сырдытый. Не хай буде так як робиця… По цилуй старого дида ивана за мене, и поклонысь всій ридни нашій яка есть… Скажи иванови Федёрци не хай винъ до мене напише письмо окроме. — та тилько не по московскому а то и читать не буду — Кланяйся ему. Оставайся здорова — Твій брат тарасъ Шевченко».

13. 2500 рублей — эквивалент 45 килограммов серебра — именно столько было потрачено на выкуп поэта из крепостничества. Заработать такую фантастическую сумму смог Карл Брюллов, написав портрет Василия Жуковского и продав его на аукционе. По некоторым данным, часть денег была предоставлена императорской семьей. 400 рублей выделила сама императрица Александра Федоровна и по 300 рублей — наследник престола Александр II и княгиня Елена Павловна.

14. Знаменитый Заповіт Шевченко написал в 1845 году, чуть больше, чем за 15 лет до смерти. А в свой последний день рождения выразил желание быть похороненным в родном Каневе. На следующее утро, 10 марта, Тараса Григорьевича не стало.

15. В Украине насчитывается 164 населенных пункта, названных в честь Тараса Григорьевича. Кроме того, в его честь назван город Форт-Шевченко в Казахстане, больше двух десятков населенных пунктов в России, а также морской залив в Аральском море и гора на северном склоне Большого Кавказа.

16. 15 лет — столько поэт провёл в Украине за всю жизнь. В 14 лет он выехал из Украины с помещиком Энгельгардтом, которому прислуживал с детства, и затем приезжал в Украину лишь погостить.

17. Тарас Шевченко много раз влюблялся за свою жизнь. Среди симпатичных ему женщин были односельчанка Оксана Коваленко, польская швея Дзюня Гусиковская, натурщица Амалия Колберг, княжна Варвара Репнина-Волконская, жена полковника Анна Закревская, Анна Ускова. После возвращения из ссылки Тарас влюбился в 14-летнюю актрису Екатерину Пиунову, а последней любовью его стала 20-летняя служанка Лукерья Полусмак. До самой смерти Тарас Григорьевич мечтал обрести любовь и построить семью, но ни с кем не сложились длительные отношения. Кроме этого, есть версия, что у поэта был роман с женой Михаила Максимовича — Марией, так как через 9 месяцев после начала их тесного общения у Максимовичей родился сын. Однако многие историки называют это слухами, потому что Михаил был близким другом Тараса, и последний не мог так с ним поступить.

18. По мнению некоторых историков, Тарас Шевченко может быть сыном барина, что подкрепляется метрическими записями и недостоверностью места рождения поэта. В метрике Кобзаря изначально была указана лишь мать — Агафья, но запись перечеркнута, и другой рукой записана мать Екатерина. Вскоре появились записи об отце, крепостном Григории Ивановиче Шевченко. Кроме того, согласно этому документу Тарас родился в селе Моринцы. Через два года семья переехала в село Кирилловку. Но сам поэт в автобиографии утверждал, что родился в Кирилловке.

19. Тарас Шевченко участвовал в деятельности Кирилло-Мефодиевского братства, членов которого арестовали за антиимперскую деятельность. Причастность поэта не была доказана, поэтому в 1847 году он был отправлен в ссылку 'за собственные отдельные действия' (произведения антиимперского характера). Будучи членом организации, Шевченко выдвигал идеи автономии Украины в составе федерации славянских государств, столицей которой должен был стать Киев.

20. У Тараса Шевченко две могилы. Как известно, первоначально он был похоронен в Петербурге, но через два месяца гроб перевезли в Канев. Сейчас на месте бывшего захоронения в Петербурге установлен памятный камень. Перезахоронением занимались художник Григорий Честаховский и Михаил Лазаревский, близкие друзья писателя. Всю дорогу гроб сопровождали процессии, духовенство, военный оркестр и гимназисты. Деятели местных общин приходили почтить его память, когда гроб оставляли на ночь в церкви, а в Украине была организована внушительная церемония по случаю перезахоронения, в которой приняли участие студенты, деятели культуры и простые украинцы.