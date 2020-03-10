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Вторник, 10.03.2020
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ТОП 5 признаков мужчины, который разобьет вам сердце
ТОП 5 признаков мужчины, который разобьет вам сердце

ТОП 5 признаков мужчины, который разобьет вам сердце

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ТОП 5 признаков мужчины, который разобьет вам сердце
04:30 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Стоит ли связывать свою жизнь — пусть даже на непродолжительное время — с мужчиной, который сейчас просто не способен создать здоровые и крепкие отношения?

  • 1

    Он доверяет всем, кроме себя

    Отсутствие доверия к себе — признак психологической травмы, чаще всего полученной в детстве. Детские травмы нередко побуждают людей отказаться от самих себя и своих потребностей, чтобы выжить. Становясь взрослыми, они буквально отдают свою силу всем вокруг и от этого страдают. Возможно, вам приятно ощущать их доверие. Но спросите себя: это доверие основано на особой близости, которая прошла испытание временем, или на том, что этот человек просто катастрофически не уверен в себе? Во втором случае доверие не имеет к вам отношения — это лишь следствие незаживающих душевных ран. Почему отсутствие веры в себя означает, что этот человек причинит вам боль? Потому что он легко поддается малейшему влиянию. У него нет собственных моральных ориентиров, они еще не выработаны. Полагаться лучше на того, кто может положиться сам на себя. Такой человек в случае необходимости сможет поддержать не только себя, но и вас.

  • 2

    Он постоянно жалуется на здоровье

    Это не говорит о хроническом болезненном состоянии человека. Однако, это явно указывает на другой фактор особенности. А именно - то и дело жалующийся на упадок сил и подозревающий у себя все возможные болезни мужчина явно не самый лучший кандидат для привязанности. Часто привычка чересчур страдать из-за своего физического состояния говорит о низкой самооценке и о том, что вся энергия мужчины будет уходить на попытки справиться с неким загадочным недомоганием, а не на развитие и укрепление отношений. Вероятно, что ему и правда нужно сейчас сосредоточиться на себе. Но ресурса для вас уже не останется.

  • 3

    Он использует стимуляторы

    Алкоголь, курение, наркотики, лекарства по рецепту, даже переедание — тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать. Человек, зависящий от «стимулятора», не способен на настоящую близость с кем-то другим, потому что он чувствует себя комфортно только после употребления чего-то. Оно меняет его настроение, создает искусственную личность. Чем чаще человек нуждается в новой «дозе», тем менее стабильно его эмоциональное состояние. И для него вы никогда не будете на первом месте. На первом месте всегда будет зависимость.

  • 4

    У него за плечами тяжелый опыт "плохих" отношений

    Если у вас есть возможность проанализировать предыдущие отношения партнера, сделайте это. Он неоднократно позволял другим обращаться с собой неуважительно и долго оставался в отношениях, в которых ему явно было плохо? Это с большой вероятностью говорит о том, что он не ценит себя и считает, что недостоин любви и уважения. Чем более недостойным он считает себя, тем больше он будет нуждаться в вашем подтверждении его ценности. Но вы никогда не сможете заполнить эту черную дыру, даже если будете стараться изо всех сил. Это созависимые отношения, которые неизбежно приведут к страданиям для вас обоих.

  • 5

    Он видит жизнь в черном цвете

    Негативный подход и отсутствие веры в успех любого, даже самого малого дела должны вас насторожить. Если человек смотрит на жизнь сквозь призму потенциальной неудачи, он так же будет смотреть на вас и ваши отношения. Эмоциональная нестабильность не делает человека плохим или обреченным на одиночество, она лишь означает, что сейчас ему нужно сконцентрироваться на себе и своем душевном состоянии. Самостоятельно и по собственному желанию, а не по вашей указке и не с вашей помощью. И не нужно затаиваться рядом в ожидании, когда он наконец изменится, позвольте ему разобраться со своей жизнью самому.

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Отношения, Любовь, Мужчина, Признаки мужчины, Какой должен быть настоящий мужчина.
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