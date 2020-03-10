ТОП 5 признаков мужчины, который разобьет вам сердце

1 Он доверяет всем, кроме себя Отсутствие доверия к себе — признак психологической травмы, чаще всего полученной в детстве. Детские травмы нередко побуждают людей отказаться от самих себя и своих потребностей, чтобы выжить. Становясь взрослыми, они буквально отдают свою силу всем вокруг и от этого страдают. Возможно, вам приятно ощущать их доверие. Но спросите себя: это доверие основано на особой близости, которая прошла испытание временем, или на том, что этот человек просто катастрофически не уверен в себе? Во втором случае доверие не имеет к вам отношения — это лишь следствие незаживающих душевных ран. Почему отсутствие веры в себя означает, что этот человек причинит вам боль? Потому что он легко поддается малейшему влиянию. У него нет собственных моральных ориентиров, они еще не выработаны. Полагаться лучше на того, кто может положиться сам на себя. Такой человек в случае необходимости сможет поддержать не только себя, но и вас.

2 Он постоянно жалуется на здоровье Это не говорит о хроническом болезненном состоянии человека. Однако, это явно указывает на другой фактор особенности. А именно - то и дело жалующийся на упадок сил и подозревающий у себя все возможные болезни мужчина явно не самый лучший кандидат для привязанности. Часто привычка чересчур страдать из-за своего физического состояния говорит о низкой самооценке и о том, что вся энергия мужчины будет уходить на попытки справиться с неким загадочным недомоганием, а не на развитие и укрепление отношений. Вероятно, что ему и правда нужно сейчас сосредоточиться на себе. Но ресурса для вас уже не останется.

3 Он использует стимуляторы Алкоголь, курение, наркотики, лекарства по рецепту, даже переедание — тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать. Человек, зависящий от «стимулятора», не способен на настоящую близость с кем-то другим, потому что он чувствует себя комфортно только после употребления чего-то. Оно меняет его настроение, создает искусственную личность. Чем чаще человек нуждается в новой «дозе», тем менее стабильно его эмоциональное состояние. И для него вы никогда не будете на первом месте. На первом месте всегда будет зависимость.

4 У него за плечами тяжелый опыт "плохих" отношений Если у вас есть возможность проанализировать предыдущие отношения партнера, сделайте это. Он неоднократно позволял другим обращаться с собой неуважительно и долго оставался в отношениях, в которых ему явно было плохо? Это с большой вероятностью говорит о том, что он не ценит себя и считает, что недостоин любви и уважения. Чем более недостойным он считает себя, тем больше он будет нуждаться в вашем подтверждении его ценности. Но вы никогда не сможете заполнить эту черную дыру, даже если будете стараться изо всех сил. Это созависимые отношения, которые неизбежно приведут к страданиям для вас обоих.