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Почему женщины живут дольше мужчин? Наглядные ответы
Почему женщины живут дольше мужчин? Если вы всё ещё задумываетесь над этим вопросом, то будет достаточно взглянуть на подобную подборку фотографий, чтобы понять что к чему.
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