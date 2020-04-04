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По каким признакам можно понять, что мужчины по-настоящему сильный

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По каким признакам можно понять, что мужчины по-настоящему сильный
02:11 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:По-настоящему сильным является не тот мужчина, у которого имеются мощные накачанные мышцы, и который глаз от отражения оторвать не может, постоянно любуясь собо

  • 1

    Он никогда не перекладывает ответственность на другого

    Слабые мужчины всегда обвиняют кого угодно в своих бедах и несчастьях. При встрече обратите внимание, как он рассуждает о людях, о том, кто виноват в его неприятностях. Если в подавляющем большинстве или во всех случаях, он винит всех, но только не себя, то это очень плохой звонок. Следующей, кого он обвинит, будете вы.

  • 2

    "Гремит лишь то, что пусто изнутри"

    Шекспир всегда прав. Сильному мужчине нет смысла всем доказывать свою мужественность, он и так в этом уверен, без хвастовства. А достойный мужчина не будет мериться ни объемом бицепсов, ни толщиной кошелька. Наоборот, еще и приуменьшит.

  • 3

    Он никогда не морочит голову

    Сильные мужчины не разбивают намеренно сердца. Мужчина всегда назовет вещи своими именами. Он не будет играть в загадочность, неожиданно пропадать, набивать себе цену. Он и так ее знает, поэтому, всегда играет по-честному. Даже если это и очень тяжело.

  • 4

    Он не скрывает своих чувств

    Ему никто не будет советовать "будь мужиком", даже если он прослезится. Он не скрывает чувств, боясь, что его неправильно поймут или что-то не то подумают. Не боится показаться слабее, чем есть, и показать эмоции.

  • 5

    Он защитник

    Он никогда ни перед кем не отступит, всегда будет защищать слабых. Сильный мужчина не кидается в драку без нужды, потому что ему не важно выглядеть крутым. Но он знает, как решить конфликт и всегда становится на сторону правды.

  • 6

    Его не пугают сильные женщины

    Его не беспокоит, когда чье-то мнение не совпадает с его собственным или кто-то бросает ему вызов. Ему нравятся не только красивые, но и по-настоящему интересные люди, умные и знающие себе цену. И не ищет "курочку, несущую золотые яйца".

  • 7

    Он проявляет заботу

    Он обязательно позвонит, чтобы узнать, как вы доехали, если не смог сам проводить. Если вы болете, он не бросит трубку со словами: "Ну, позвони, как выздоровеешь", а поинтересуется, чем может помочь. Это не означает, что будет тратить все свои наличные, чтобы сильнее впечатлить, но всегда будет рядом и поддержит в любой трудной ситуации.

  • 8

    Он не самоутверждается за чужой счет

    Сильный мужчина не будет стараться выигрывать споры, победить вас любой ценой. Он даст возможность иметь личное пространство и свою жизнь, не будет закатывать истерики, когда ваша карьера пошла вверх, а его пока нет. Он не будет завидовать, по мелочам отравляя твое существование и обесценивая успехи, а будет гордиться твоими достижениями.

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