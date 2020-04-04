По каким признакам можно понять, что мужчины по-настоящему сильный

1 Он никогда не перекладывает ответственность на другого Слабые мужчины всегда обвиняют кого угодно в своих бедах и несчастьях. При встрече обратите внимание, как он рассуждает о людях, о том, кто виноват в его неприятностях. Если в подавляющем большинстве или во всех случаях, он винит всех, но только не себя, то это очень плохой звонок. Следующей, кого он обвинит, будете вы.

2 "Гремит лишь то, что пусто изнутри" Шекспир всегда прав. Сильному мужчине нет смысла всем доказывать свою мужественность, он и так в этом уверен, без хвастовства. А достойный мужчина не будет мериться ни объемом бицепсов, ни толщиной кошелька. Наоборот, еще и приуменьшит.

3 Он никогда не морочит голову Сильные мужчины не разбивают намеренно сердца. Мужчина всегда назовет вещи своими именами. Он не будет играть в загадочность, неожиданно пропадать, набивать себе цену. Он и так ее знает, поэтому, всегда играет по-честному. Даже если это и очень тяжело.

4 Он не скрывает своих чувств Ему никто не будет советовать "будь мужиком", даже если он прослезится. Он не скрывает чувств, боясь, что его неправильно поймут или что-то не то подумают. Не боится показаться слабее, чем есть, и показать эмоции.

5 Он защитник Он никогда ни перед кем не отступит, всегда будет защищать слабых. Сильный мужчина не кидается в драку без нужды, потому что ему не важно выглядеть крутым. Но он знает, как решить конфликт и всегда становится на сторону правды.

6 Его не пугают сильные женщины Его не беспокоит, когда чье-то мнение не совпадает с его собственным или кто-то бросает ему вызов. Ему нравятся не только красивые, но и по-настоящему интересные люди, умные и знающие себе цену. И не ищет "курочку, несущую золотые яйца".

7 Он проявляет заботу Он обязательно позвонит, чтобы узнать, как вы доехали, если не смог сам проводить. Если вы болете, он не бросит трубку со словами: "Ну, позвони, как выздоровеешь", а поинтересуется, чем может помочь. Это не означает, что будет тратить все свои наличные, чтобы сильнее впечатлить, но всегда будет рядом и поддержит в любой трудной ситуации.