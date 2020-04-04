По каким признакам можно понять, что мужчины по-настоящему сильный

Он никогда не перекладывает ответственность на другого
Слабые мужчины всегда обвиняют кого угодно в своих бедах и несчастьях. При встрече обратите внимание, как он рассуждает о людях, о том, кто виноват в его неприятностях. Если в подавляющем большинстве или во всех случаях, он винит всех, но только не себя, то это очень плохой звонок. Следующей, кого он обвинит, будете вы.
"Гремит лишь то, что пусто изнутри"
Шекспир всегда прав. Сильному мужчине нет смысла всем доказывать свою мужественность, он и так в этом уверен, без хвастовства. А достойный мужчина не будет мериться ни объемом бицепсов, ни толщиной кошелька. Наоборот, еще и приуменьшит.
Он никогда не морочит голову
Сильные мужчины не разбивают намеренно сердца. Мужчина всегда назовет вещи своими именами. Он не будет играть в загадочность, неожиданно пропадать, набивать себе цену. Он и так ее знает, поэтому, всегда играет по-честному. Даже если это и очень тяжело.
Он не скрывает своих чувств
Ему никто не будет советовать "будь мужиком", даже если он прослезится. Он не скрывает чувств, боясь, что его неправильно поймут или что-то не то подумают. Не боится показаться слабее, чем есть, и показать эмоции.
Он защитник
Он никогда ни перед кем не отступит, всегда будет защищать слабых. Сильный мужчина не кидается в драку без нужды, потому что ему не важно выглядеть крутым. Но он знает, как решить конфликт и всегда становится на сторону правды.
Его не пугают сильные женщины
Его не беспокоит, когда чье-то мнение не совпадает с его собственным или кто-то бросает ему вызов. Ему нравятся не только красивые, но и по-настоящему интересные люди, умные и знающие себе цену. И не ищет "курочку, несущую золотые яйца".
Он проявляет заботу
Он обязательно позвонит, чтобы узнать, как вы доехали, если не смог сам проводить. Если вы болете, он не бросит трубку со словами: "Ну, позвони, как выздоровеешь", а поинтересуется, чем может помочь. Это не означает, что будет тратить все свои наличные, чтобы сильнее впечатлить, но всегда будет рядом и поддержит в любой трудной ситуации.
Он не самоутверждается за чужой счет
Сильный мужчина не будет стараться выигрывать споры, победить вас любой ценой. Он даст возможность иметь личное пространство и свою жизнь, не будет закатывать истерики, когда ваша карьера пошла вверх, а его пока нет. Он не будет завидовать, по мелочам отравляя твое существование и обесценивая успехи, а будет гордиться твоими достижениями.