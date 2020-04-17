Что мужчина делает по хозяйству: топ-5 обязанностей супруга

1 Мыть машину Этот пункт вызывает у каждого мужчины воодушевление. Не требует напоминания и вообще женского участия. За внешним видом своего авто мужчина обычно следит с куда большим рвением, чем за своим гардеробом или содержимым холодильника. Остается только радоваться такой нежной заботе о «боевом коне» и… собирать по квартире разбросанные носки.

2 Выносить мусор Маленький ежедневный вклад в большое дело поддержания чистоты чаще всего не вызывает у мужчины отторжения. Особенно, если в доме есть мусоропровод. Чтобы избежать недовольных бурчаний, главное – собрать весь мусор заранее и передать его из рук в руки в компактном и удобном для "транспортировки" виде.

3 Застилать постель Несложная утренняя процедура под силу любому мужчине. Занимает секунды и не требует специальных навыков. Одно "но": убрать постель мужчина согласится только в одном случае – если он встанет позже вас. Кто крайний – тому и покрывало в руки.

4 Стирать Нет-нет, разумеется, речь не идет о том, чтобы постирать вручную кашемировый свитер – это удел избранных. Но запустить стиральную машину сможет, особенно если вы уже заложили в нее белье, засыпали порошок и выбрали программу. И конечно, ему ничего другого не останется, как развесить постиранное белье сушиться… но напомнить об этом все же надо.