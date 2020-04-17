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Что мужчина делает по хозяйству: топ-5 обязанностей супруга

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Что мужчина делает по хозяйству: топ-5 обязанностей супруга
12:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Как бы ни распределялись обязанности в вашей семье, постарайтесь помогать друг другу.

  • 1

    Мыть машину

    Этот пункт вызывает у каждого мужчины воодушевление. Не требует напоминания и вообще женского участия. За внешним видом своего авто мужчина обычно следит с куда большим рвением, чем за своим гардеробом или содержимым холодильника. Остается только радоваться такой нежной заботе о «боевом коне» и… собирать по квартире разбросанные носки.

  • 2

    Выносить мусор

    Маленький ежедневный вклад в большое дело поддержания чистоты чаще всего не вызывает у мужчины отторжения. Особенно, если в доме есть мусоропровод. Чтобы избежать недовольных бурчаний, главное – собрать весь мусор заранее и передать его из рук в руки в компактном и удобном для "транспортировки" виде.

  • 3

     Застилать постель

    Несложная утренняя процедура под силу любому мужчине. Занимает секунды и не требует специальных навыков. Одно "но": убрать постель мужчина согласится только в одном случае – если он встанет позже вас. Кто крайний – тому и покрывало в руки.

  • 4

    Стирать

    Нет-нет, разумеется, речь не идет о том, чтобы постирать вручную кашемировый свитер – это удел избранных. Но запустить стиральную машину сможет, особенно если вы уже заложили в нее белье, засыпали порошок и выбрали программу. И конечно, ему ничего другого не останется, как развесить постиранное белье сушиться… но напомнить об этом все же надо.

  • 5

    Ходить в магазин

    Мужчина – он, как известно, добытчик, поэтому будет регулярно посещать продуктовые магазины (а заодно оплачивать квитанции за свет и воду). Два обязательных условия: наличие списка покупок и отсутствие вас рядом. Мужчина не в состоянии долго ходить и выбирать товары, как женщина. На случай сомнений – у него есть в запасе «звонок другу», то есть вам – держите телефон наготове.

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