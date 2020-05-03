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Кто они - самые лучшие актеры 2020 года (Фото)

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Кто они - самые лучшие актеры 2020 года (Фото)
15:43 Сегодня Телеграф spletnik.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Кому же из актеров в 2020 году удалось стать самым известным любимцем публики и о ком мы в этом году будем слышать чаще всего - в нашем ТОПе.

  • 1

    Леонардо Ди Каприо

    Леонардо Ди Каприо прежде, чем попасть на большие экраны и стать звездой мирового масштаба, несколько раз появлялся в телевизионных рекламных роликах, ситкомах и мыльных операх. После этого его карьера пошла в гору, и он стал получать всё более выгодные и интересные роли в кассовых фильмах. И совсем неудивительно, что он до сих пор с гордостью и любовью вспоминает свою первую масштабную роль в фильме "Титаник", который и по сей день остается шедевром.

    Старт карьеры Лео случился в весьма нежном возрасте, однако на данный момент сорокапятилетний актер считается одним из самых мастерских и успешных среди всех звезд Голливуда. Он также участвовал в фильме "Ромео+Джульетта", который, впрочем, вызвал массу бурных обсуждений не только у зрителей, но и у критиков, отмечающих, что Шекспир точно не был бы в восторге от такой версии. Однако самую большую популярность ему принесла роль в фильме "Великий Гэтсби".

    С того момента Лео стал почетным гостем в различных списках популярных актеров, а также его смело можно назвать самым настоящим женским любимчиком. Однажды он даже был признан самым красивым актером во всем Голливуде. Огромное количество самых разнообразных проектов, в которых он появлялся, привело к созданию столь же широкой фанбазы, которая забрасывает кумира своей любовью в социальных сетях.

    Леонардо четырежды был номинантом на премию "Оскар", а также множество других наград, и после фильма "Выживший", который был весьма тепло принят критиками, он, наконец, заполучил желанный "Оскар" в свою коллекцию.

  • 2

    Крис Хемсворт

    Актёр австралийского происхождения в основном запомнился своим исполнением Кима Хайда в сериале "Дома и в пути", который был популярен в начале нулевых. Также Криса хорошо знают благодаря фильму "Звездный путь" и, конечно же, картине "Идеальный побег". Голливудская звездочка также отметилась в картинах "Хижина в лесу" и "Белоснежка и охотник". Ко всему прочему, его также считают весьма знойным красавчиком, который несмотря на жену и трёх детей, запросто может похвастаться сотнями тысяч поклонниц, томно вздыхающих на его страницах в социальных сетях.

    Помимо всего этого тридцатишестилетний красавчик входит в число дорогих и оплачиваемых актеров. Согласно Forbes, Хемсворт по состоянию на прошлый год занимал пятую строчку этого рейтинга. А всё благодаря тому, что на протяжении многих лет он мелькает в самых культовых и ярких проектах, в особенности в фильмах от киновселенной Марвел, что приносят актеру невероятное количество денежных средств.

  • 3

    Брэдли Купер

    Брэдли Купер представляет собой ещё одну известную кинозвезду, которая появилась на свет в 1975 году. Он известен тем, что частенько фигурирует в крупных комедийных проектах, где как нельзя лучше раскрывает своё потрясающее чувство юмора. И, конечно же, не обошлось и без признания Купера одним из самых сексуальных мужчин по версии множеств популярных журналов и интернет-опросов. На протяжении долгих трёх лет Купер возглавлял список самых востребованных актеров, которого студии и режиссеры буквально рвали на кусочки. Впервые мир услышал о Купере в 1999 году, когда он заполучил крошечную роль в популярном сериале "Секс в большом городе".

    Затем Купер сумел завоевать любовь критиков, показав высший класс в сериале "Шпионка", который выходил в прокат в начале нулевых. Однако главным его появлением в Голливуде считается картина "Мальчишник в Вегасе". С 2009 по 2013 включительно этот фильм удерживался на первом месте среди всех комедий, которые снимались или же были сняты до этого.

    Также Купер известен тем, что на протяжении трёх лет к ряду успешно забирал премию "Эмми" за свои достижения в Голливуде. Также у него есть ещё несколько номинаций, а также премия за "Лучшего актера второго плана". В 2015 его также внесли в список номинантов на легендарную премию "Тони" за роль в фильме "Человек-слон". Тогда же он и вошел в список знаменитостей, которые влияют на окружающий мир.

  • 4

    Том Круз

    А вот Том Круз может похвастаться тем, что начал сниматься в кино, когда ему исполнилось всего девятнадцать лет. Впервые на экране он блеснул в далеком 1983 году, когда он взялся за одну из ролей в фильме "Рискованный бизнес", что стала одной из самых популярных и культовых комедий в мире. Благодаря этой картине он заполучил "Золотой глобус", где его смело отметили, как лучшего мужского исполнителя. На первых порах он также успел сняться в фильме "Несколько хороших парней".

    А вот за фильм "Ванильное небо", который стал популярным научно-фантастическим кино, он умудрился заполучить премию "Сатурн" в качестве лучшего актера. Круз тесно сотрудничает с именитыми сценаристами и режиссерами, к примеру, со Стивеном Спилбергом, который подарил ему его культовую роль во франшизе "Война миров". Впрочем, самой известной его ролью, благодаря которой Круза знают в любом уголке планеты, стала роль в картине "Миссия невыполнима", которая пополнила его копилку ещё одним "Золотым глобусом".

  • 5

    Роберт Дауни-младший

    Роберт Дауни-младший - американский актер, без которого, конечно же, не обойдется любой современный топ популярных и известных актеров. Он родился в 1965 году и буквально через пять лет уже успел сняться в фильме "Загон", над созданием которого трудился его собственный отец. С того момента Роберт шел вперед и никогда не оглядывался, выбирая только лучшие роли и снимая самые сливки. Считается также, что Дауни-младший - одна из тех самых выдающихся личностей, которые успешно удерживаются на плаву актерской индустрии на протяжении очень долгих лет.

    В детстве и юношестве он также продолжает свою актерскую деятельность, однако главным его выступлением становится роль в фильме "Зодиак", который был выпущен в прокат в 2007 году. И даже несмотря на собственную наркотическую зависимость, с которой Роберт боролся большую часть сознательной жизни, а также на бесконечную череду судебных исков и процессов, Дауни-младший сумел справиться с тяготами жизни и стать по-настоящему успешным. Благодаря этому журнал Forbes в своё время признал его самым дорогостоящим актером современности.

  • 6

    Джером Аллен Сайнфелд

    Популярный комик, актер и писатель, Джером Аллен хорошо известен также и своим талантом продюсера, благодаря чему он не только сыграл в популярных картинах, но и снял несколько своих. Он родился в 1954 году и свою известность заполучил с помощью картины "Сайнфелд", где сыграл фантастическую версию себя самого. Эту картину написал и продюсировал сам Джером на пару с талантливым Ларри Дэвидом. Впрочем, несмотря на это, действительно громкий успех к Аллену пришел только в 1981 году, когда он появился на сцене в фильме "Ночное шоу". С того времен ион продолжает радовать и удивлять своих фанатов.

    Аллен и по сей день продолжает сниматься в популярных картинах. К примеру, в 2010 году он принял предложение и снялся в реалити-шоу "The Marriage Ref". Также он не забывал и о карьере стендап-комика, благодаря чему вскоре попал в список самых влиятельных комедиантов в истории Америки.

    Джером, как правило, обожает различные жанры комедии, которые показывают людей такими, какими они есть в повседневности. Благодаря этому нехитрому выбору, Аллен сумел заполучить премию "Клио" и даже "Эмми", заняв нишу одного из самых известных и востребованных комиков-актеров.

  • 7

    Адам Сэндлер

    Когда речь заходит о комедии, невозможно не упомянуть имя Адама Сэндлера. Он является мастером на все руки - актером, музыкантом, продюсером и даже самостоятельно пишет шутки, сценарии и многое другое. Заняться актерской деятельностью его подтолкнуло появление на шоу "Saturday Night Live", после чего Адам буквально загорелся идеей оказаться в Голливуде. С того момента он получал самые разнообразные роли в известных и не очень картинах, давая возможность поклонникам оценить его весьма разносторонний юмор. Главными достижениями на актерском поприще он сам считает такие картины, как "Большой папа", "Джек и Джилл", "Смешанные" и многие другие, где он играл одни из главных ролей.

    Ему также удалось побывать на одной сценической площадке с Дженнифер Энистон, с которой они разделили фильм "Притворись моей женой", вышедший в прокат в 2011 году. Помимо этого, Сэндлер занимает почетное место в перечне самых забавных людей в комедийной индустрии США. И благодаря этому и его весьма успешной актерской карьере он частенько был номинирован на популярные награды - "Золотой глобус" и даже "Независимый дух".

  • 8

    Вин Дизель

    Вин Дизель - талантливый актер и исполнитель популярных ролей в фильмах самых разных жанров - от боевика до фантастики и так далее. Сейчас ему 52, а родился он в солнечной Калифорнии, где и принял решение заняться актерским мастерством. Кроме работы на площадке, он также известен в роли продюсера и даже режиссера кино.

    Большую известность этому исполнителю принесла культовая роль Доминика Торетто в саге "Форсаж", которую он делил с популярным актером Полом Уокером. И, конечно же, именно эта франшиза принесла ему не только успех, но и колоссальные доходы, ведь части "Форсажа" продолжают выходить и неизменно удивлять фанатов своими сюжетными поворотами.

    Также Дизель известен тем, что "отдал" свой голос персонажу Груту в картине "Стражи Галактики", где он произносил всего одну фразу, но зато с каким ошеломительным успехом. Сам Дизель признается, что его характерный голос с хрипотцой он создал себе сам, научившись говорить так в 15 лет. И, конечно же, безумную славу Вину принесла роль в культовых "Хрониках Риддика", благодаря чему сегодня его считают самым успешным и известным актером современности.

  • 9

    Том Хэнкс

    Том Хэнкс представляет собой не только звезду экрана, но и кинопроизводства. Он известен своими комедийными и более серьёзными, драматическими ролями как в кино, так и в сериалах. Карьера этого человека стартовала в 80-е годы. С того момента он снялся в большом количестве картин, к примеру, в боевиках "Филадельфия" и "Спасти рядового Райана".

    Однако больше всего его любят и помнят благодаря франшизе "Код да Винчи", а также фильму "Облачный атлас". На протяжении всей своей актерской деятельности Томас не раз и не два был номинирован на популярные премии, и, конечно же, заполучил некоторые из них, например, "Золотой глобус". А вот культовый фильм "Филадельфия" принес ему желанный для каждого "Оскар".

    Стоит отметить так же, что в 2016 году Барак Обама вручил Томасу несколько медалей свободы, благодаря его за деятельность. А потому вовсе не удивительно, что Хэнкс сегодня находится на вершине популярности среди актеров, которых любят, почитают и уважают за их труд и талант.

  • 10

    Дуэйн Джонсон

    Дуэйна Джонсона сегодня можно смело назвать самым громким, популярным и высокооплачиваемым актером последних лет. Его знают, как "Скалу", поскольку ранее он был профессиональным рестлером и даже певцом, а сегодня занимается актерской и продюсерской деятельностью и с большим успехом. Родился он в 1972 году и, пожалуй, даже не мечтал стать одним из самых дорогих актеров, которых приглашают на съемки исключительно популярных франшиз.

    Свою известность он получил благодаря роли в кино "Царь скорпионов", а закрепил её с помощью франшизы "Форсаж", которая является самой известной на протяжении долгих лет. Вскоре "Скала" также отметился своим присутствием в журнале Forbes, который назвал его двадцать пятым в списке популярных знаменитостей.

    Впрочем, это не помешало ему спустя несколько лет, в 2016 году, стать самым влиятельным человеком на планете. И в тот же год он вошел в топ-три самых дорогих актеров, которых по праву можно величать современной элитой.

Эти мужчины, как вино - с годами только лучше: красивые популярные актеры

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