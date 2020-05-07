Невозможно устоять: очень красивые актеры-англичане

1 Генpи Кaвилл Тяжелo поверить, но этомy красавчику не сразу удалось покорить Голливуд. Прежде чем он сыграл в культовыx фильмах "Человек из стали", "Агенты А.Н.К.Л.", ему пришлось услышать немало отказов. То слишком молод, то слишком стар, то типаж не подходит, то внешность уж слишком миловидная - именно такие причины слышал Генри, когда приходил на кастинги. Но все же удача ему улыбнулась, и его пригласили в исторические сериал "Тюдоры". С этого момента Генри стал не только очень популярным актером, но еще и одним из высокооплачиваемых в мире.

2 Брэдли Джеймс Будущий британский актер родился в графстве Девоншир в городе под названием Эксетер. Но после окончания школы, Брэдли переехал в Америку для получения актерской профессии. Слава пришла к парню после роли Артура Пендрагона в сериале "Мерлин". На съемочной площадке этого сериала актер обрел и личное счастье. Его избранницей стала актриса Энджел Колби. Они вместе уже 7 лет, и надеемся, у них все будет отлично.

3 Том Харди Брутальная внешность, брутальный характер, брутальные роли - первое впечатление, которое может сложиться у зрителя при виде этого британского парня. Да уж в романтической мелодраме, Тома мы вряд ли увидим, но все же актер не совсем такой, каким мы привыкли видеть его на экране. "Характер у меня совсем не идеальный, да и некоторыми моментами из прошлого я не горжусь, но на самом деле я очень чувствительный и сентиментальный, а еще я маменькин сынок на все 100 процентов" - признаётся актер.

4 Колин Ферт Колин Ферт - знаменитый британский актер, который совсем не разделяет восторженных возгласов по поводу своей внешности. "Я никогда не считал себя красавцем, у меня всего то и было за всю жизнь два романа, не считая моей прекрасной жены. Да и женился я поздно, в 35 лет" - утверждает Колин. И пусть актер не любит играть обаятельных красавчиков, но все же самая значительная роль в жизни актера, которая подарила ему славу и успех, - роль высокомерного и чертовски привлекательного мистера Дарси в экранизации романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение".

5 Идрис Эльба Темнокожий британский актер Идрис Эльба обладает не только мягкими чертами лица, но и бархатным голосом, это не раз помогало ему на кастингах. Хотя поначалу не все шло гладко. Первое время Идрис перебивался эпизодическими ролями в малобюджетных фильмах и сериалах. Но все же его заметили и пригласили на главную роль в криминальном сериале "Лютер". Эта роль принесла ему и славу, признание и успех. А вот сердце актера пока не занято к всеобщему ликованию его фанаток.

6 Дуглас Бут Английский актер начал сниматься в кино, когда ему не исполнилось и 14 лет. Но будучи в столь юном возрасте, актер умудрился разбить не одно девичье сердце. Помимо внешней притязательности и сексуальности, кинокритики отмечают незаурядный талант парня. Ведь почти все его роли были удачными. Но самой яркой работой актера в кино стало воплощение образа неординарного музыканта Боя Джорджа в биографическом фильме "Переживая за Боя". Далее следовали такие проекты как "Большие надежды", "И никого не стало", "Ной", "Ромео и Джульетта", и много других. Несмотря на свою актерскую занятость, Дуглас уделяет время и своей модельной карьере. Что же, надеемся, самые главные роли у актера еще впереди.

7 Аарон Тейлор-Джонсон Британский актер Тейлор Джонсон никогда всерьез не задумывался о карьере актера. Свою жизнь он с детства связывал с футболом и мечтал достигнуть вершин именно в этом виде спорта. Но, поддавшись эмоциональному порыву, Тейлор к удивлению всех родственников и друзей поступил в театральную студию Джека Палмера. В первом фильме "Том и Томас" Аарон Тейлор Джонсон дебютировал в возрасте 12 лет, а уже через год вышла новая кинолента с его участием. Сначала актер снимался в малобюджетных молодежных комедиях, которые, хотя и не прославили юное дарование, помогли актеру подготовить себя к серьезному кино и наработать опыт. Сегодня Аарон Тейлор Джонсон один из самых востребованных молодых актеров.

8 Дэвид Ганди Трудно поверить, но самый сексуальный мужчина-модель, которого заполучить к себе на показы мечтают все модельеры мира, в детстве страдал от нападок сверстников. Все дело в том, что маленький Дэвид был излишне полным и заикался. С возрастом парень похудел, а вот проблемы с речью остались. Дэвид и не помышлял о модельной карьере, в этом деле ему помог друг по колледжу. Именно он отправил фотографии Дэвида на конкурс красоты. В этом конкурсе Дэвид занял первое место, с этого момента началась развиваться его модельная карьера. Вот уже более 10 лет Дэвид Ганди является официальным лицом бренда "Dolce & Gabbana".

9 Чарли Ханнэм Чарли вырос в семье далекой от актерства. Мама и бабушка парня увлекались живописью, а отец и вовсе слонялся где не попадя, в редких случаях принося домой жалкие копейки. Чарли никогда не стремился быть актером и не оббивал пороги кастингов. Его заметил агент в магазине, когда парнишка выбирал обувь. Так Чарли Ханнэм появился в трех сериях сериала "Байкер-гроув". А вот сериал "Близкие друзья" оставил у зрителей двоякое впечатление. Сюжет сериала рассказывает о жизни геев.

10 Джонатан Рис-Майерс Поистине многогранная личность - ирландский актер Джонатан Риз-Маерс. Джонатан родился и вырос в Дублине. Мама воспитывала его одна, отец бросил их, когда Джонатан был совсем маленьким. Свой актерский путь импульсивный ирландец начинал с рекламы и маленьких эпизодов. Судьба улыбнулась актеру только лишь через несколько лет бесконечных кастингов и прослушиваний. Джонатан начал активно сниматься в разноплановых ролях. Он отлично поет, а такого сексуального Дракулу вы еще точно не видели…

11 Уильям Моусли Уильям - британский актер, который прославился после выхода трилогии "Хроники Нарнии". После выхода сказочной истории Льюиса Клайва. Уильям снялся еще в нескольких проектах, но пока самой заметной ролью Уильяма остается роль Питера Пэвенси. Сам актер очень хочет отойти от этого образа и найти себя не только в актерстве, но и в режиссуре. У Уильяма есть младшая сестра и брат, которых он очень любит и старается проводить с ними каждую свободную минуту. Также известно, что Уильям пробовался на роль юного волшебника Гарри Поттера, но не прошел кастинг. Надеемся главная роль актера еще впереди.

12 Хью Дэнси Хью Дэнси повезло родиться в интеллигентной семье успешного ученого и владелицы издательского центра Джонатана и Сары Дэнси. Хью ждала та же участь, он даже успешно окончил Оксфорд, но парень выбрал театральные подмостки и актерство. Первой заметной ролью актера стала драма "Черный ястреб". Дальше Хью сыграл с Джесикой Альбой в "Интимном словаре", и с Энн Хэтэуэй в фильме "Заколдованная Элла". Как видим, все партнерши актера настоящие красавицы, так держать Хью!

13 Аександр Петтифер Александр Петтифер - английский актер, который начал свой творческий путь еще в 8-летнем возрасте, правда работал он сначала моделью детской одежды. Но повзрослев понял, что его тянет в кино. После выхода фильма "Громобой", актер стал очень востребованным и даже получил свою первую награду, в номинации "Молодой актер". Но фанатов Петтифера, куда больше интересует его личная жизнь, чем творческая. И это понятно, вы только посмотрите какой он красавчик.

14 Том Хиддлстон От этого британского актера прямо-таки веет аристократизмом, сдержанностью и английским обаянием. А все потому, что актер родился в Вестминстере - самом аристократическом районе Британии. Каждое лето Том с сестрами и кузенами проводили в загородном поместье. Чтобы как-то разнообразить свои каникулы, дети ставили спектакли и пьесы. Именно там, на импровизированных подмостках, Том понял, что хочет стать актером. Во время учебы в Кембридже, актер вышел на большую с цену, исполнив одну из ролей в постановке "Трамвай „Желание“". А вот переломной ролью в актера стала роль Локи в фильме "Тор". Дальше актерская удача обняла Тома и больше не отпускала, преподнося ему только прекрасные образы и роли….

15 Ричард Армитидж Британский актер с Ричард Армитидж, несмотря на свою внешнюю суровость, в начале своей карьеры играл в мюзиклах и театральных постановках. Но вскоре Ричард осознал, что мюзикл это не то, чего он хотел достичь, ему нужно что-то более серьезное. Целью актера становится кино и телевидение. Вскоре подвернулся и удобный случай: во время учебы на факультете драматического искусства, Ричард сыграл в театральных постановках "Макбет" и "Герцогиня Мальфи". В 2002 году актера приглашают на одну из ведущих ролей в фильме "Спаркхаус". Далее следовали роли в детективных сериалах и театральных пьесах, но мировую известность Ричарду принесла роль смелого гнома Торина Дубового Щита в эпопеи "Хоббит". Также стоит отметить, что британец играет на виолончели, флейте и гитаре, что очень пригодилось ему в работе…

16 Эдвард Вествик Восходящяя Британская звезда кино Эдвард Вествик был третьим ребенком в семье. У Эда есть еще два брата, они не связаны с миром кино. Эд всегда болел кинематографом, и начал строить свою актерскую карьеру, еще учась в колледже. Благодаря своей смазливой мордашке, парня стали приглашать в эпизодические роли в бюджетные фильмы. Чтобы не терять время зря, Эдвард совершенствовал свое мастерство, играя в лондонском молодежном театре "National Youth Theatre". В шкатулке актера уже немало удачных ролей, но любовь зрителя пришла к нему после участия в сериале "Сплетница".

17 Кит Харингтон Кит Харингтон - британский актер театра и кино. Успех к Киту пришел после выхода фентезийного сериала "Игра престолов". К слову скажем, что этот сериал стал пропускным билетиком в большое кино для многих молодых актеров. Парню не пришлось долго скитаться по многочисленным кастингам, благодаря яркой внешности актера быстро заметили и пригласили на роль Джона Сноу. Люк Эванс Английский актер в юношестве бредил вокальной карьерой и чтобы оплатить уроки с педагогом, юноше пришлось подрабатывать после учебы. Но после школы парень решил освоить актерскую профессию. И если Люк как театральный актер был нарасхват, то кинематограф не спешил принимать его в свои объятия. И только через 8 лет упорного труда его заметили и начали приглашать в кино. "Битва титанов", "Мушкетеры", "Война богов: Бессмертные" , "Форсаж-6", "Хоббит. Пустошь Смауга" и даже "Дракула" - эти, и еще много прекрасных ролей стали отличным подарком для актера за столь долгое ожидание.

18 Марк Стронг Английский актер Марк Стронг - итальянец по отцовской линии, в этом причина его жгучей притягательности. В детстве Марк мечтал стать актером, как и его кумир Ален Делон. Но мальчик вырос и решил стать юристом и даже поступил на факультет права. Правда хватило юнца на один курс. Актер попрощался с юриспруденцией и поступил в "Bristol Old Vic Theatre School" чтобы изучать драматургию. Сначала Марка Стронга ждала участь исполнения ролей полицейских и детективов. Но с каждым годом Марк все чаще стал появляться на экране. И пусть пока это не главные роли, но образы актера очень яркие и запоминающиеся. А вот роль Лорда Блэквуда в очередной приключенческой саге о Шерлоке Холмсе, только укрепила всемирную любовь и славу.

19 Джонни Ли Миллер Джонни рос в семье актеров и воспитывался в атмосфере творчества, он уже с детства знал, что станет актером. Первое знакомство и камерой произошло, когда мальчугану было 9 лет. Через год Джонни пригласили сняться в мелодраме под названием "Мэнсфилд-парк". Редко кому удается прославиться чуть ли не с первой роли. У Джонни Ли Миллера это получилось. Фильм "Хакеры" сделал актера кумиром молодежи 90-х. Дальше последовали фильмы "На игле", "Дракула 2000", "Охотники за разумом". В телесериале "Элементарно" актер примерил на себя Шерлока Холмса и зрителям это очень понравилось. Красавчик Джонни - не только талантливый британский актер, но и первый муж самой сексуальной актрисы современности, непревзойденной Анжелины Джоли.

20 Руперт Эверет Руперт воспитывался в аристократической семье и с детства был хорошо знаком с миром искусства. Также пришлось мальчугану и попутешествовать, ведь отец был военным. Впервые мысль об актерстве пришла к Эверету, когда ему было 8 лет. Ради этой цели парень даже бросил школу и уехал в Лондон учиться актерскому мастерству. И у него это прекрасно получилось. Эпизодическая роль в фильме "Шокирующая случайность" принесла ему успех и определила его дальнейший творческий путь. Несколько лет актер жил и снимался в Италии. А нашим зрителям Руперт Эверет запомнился как неподражаемый Григорий Мелехов их "Тихого Дона".