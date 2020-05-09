Всего одно фото изменило жизнь обычного продавца чая: история парня из Пакистана

Новости шоу бизнеса:Иногда достаточно одного фото, чтобы в корне изменить всю жизнь.

Удивительная история произошла и с Аршадом Ханом - бывшим торговцем чаем из Пакистана. После того как снимок голубоглазого парня попал в соцсети, его жизнь изменилась навсегда.

Еще в 2016 году Аршад Хан работал чайвалой - заваривал чай на улицах Пакистана. Эти занимались его родители, поэтому парень решил продолжить семейную традицию.

Правда, его "карьера" длилась совсем недолго.

Молодого человека однажды заметил за работой фотограф Хаверия Али. Мужчину впечатлили выразительные голубые глаза Хана и он решил сделать несколько снимков.

А вот и то самое фото

Когда Хаверия выложил одну из фотографий в Twitter, она тут же стала вирусной. Подписчики мечтали узнать, что это за красавец на снимке, и уже скоро Аршадом заинтересовались модельные агентства.

Парню начали поступать рекламные предложения от крупных компаний, производящих продукты питания, одежду и обувь. И хоть сам Аршад не считал себя красавцем, а свою внешность - какой-то особенной, он решил все же попробовать себя в качестве модели.

Однажды парень даже снялся в клипе известной пакистанской певицы Мусканы Джей, но этот опыт оказался для него неудачным. Консервативные родители Аршада посчитали клип слишком откровенным, поэтому на некоторое время ему пришлось отказаться от съемок в рекламе.

После перерыва в год Хан вернулся к работе моделью и даже снял собственный интернет-сериал "Чайвала и друзья".

В сентябре 2019 года в эфире одного из местных телешоу парень объявил, что все же хочет вернуться к чайному бизнесу. В его планах открытие собственного кафе.

Что ж, остается только пожелать Аршаду удачи. Учитывая то, насколько он сейчас популярен в Пакистане, уверены, что у него все получится.