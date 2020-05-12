На пределе: признаки того, что ваша девушка контролирует вашу жизнь

1 Она "зависает" в вашем телефоне Стоит понаблюдать как ваша девушка относится к вашему телефону, например попросить ее глянуть — кто написал вам сообщение. Если она буквально " зависает" над ним, перечитывая письма и сообщения, значит степень контроля становится чрезмерной. У вас есть право на личное пространство, как и право на такие отношения, в которых она вам доверяет. Чем больше ее занимает ваше поведение в сети, тем меньше свободы вы можете чувствовать, и это довольно быстрый способ понять, что она старается контролировать и другие стороны вашей жизни.

2 Она расспрашивает вас о мелких деталях Никто не любит ощущать себя на допросе. Но что если роль следователя порой играет дорогой вашему сердцу человек? Например, вы сходили в кино с Игорем, это здорово. Но во,т что не очень здорово, так это вернуться домой и напороться на затяжной разговор, в котором придется объяснять как сильно вы любите и что в кино вы ходили именно с Игорем, а не с какой-то другой девушкой. Чем меньше половинка доверяет вам, тем больше внимания она будет уделять анализу самых разных мелких деталей. Это особенно ужасно. Ведь если она делает так, то она почти определенно…

3 Подозрения в нечестности Теперь, давайте внесем ясность. Если вы действительно обманываете свою девушку, то какого черта? Конечно, следует завязывать! Безрассудно продолжать отношения, у которых, по вашему мнению, нет будущего. Думаем вы прекрасно представляете, какие выводы сделает ваша вторая половинка, если узнает, что в действительности происходит. Если же вы надежный и искренний партнер, то подобные расспросы не должны становиться чем-то регулярным. Если она расспрашивает вас о деталях, наверняка это говорит лишь о том, что вы могли забыть какие-то нюансы в течение дня. Но если вы находитесь под контролем, все эти маленькие ошибки могут выглядеть для нее подтверждением обмана. К несчастью, когда партнер регулярно намекает об обмане, это может быть ее собственной проекцией и, в конце концов, она сама может оказаться тем, кто обманывает.

4 Она ненавидит ваши хобби Вероятно, у вас есть хобби или увлечения, которые вам очень нравятся. Может некоторыми вы занимались даже всю жизнь. Тот же, кто старается контролировать вас, может не только ненавидеть ваши увлечения, но и всеми силами заставить не получать от них удовольствия. Ведь в такие моменты вы заняты чем-то своим, отдалены. А это мешает контролю. Но вы не хотите прерывать отношений, и однажды осознаете — на их протяжении все ваши хобби и увлечения полностью игнорировались.

5 Она не желает идти на компромисс Но тот, кто хочет контролировать, не останавливается на ваших увлечениях. Ведь контролировать можно и то, как вы проводите время вместе. Не хотите смотреть романтическую комедию на ваш день рождения? Плохо. Ваш партнер будет решать, и как она скажет, так и будет. Но ведь вы равноправная пара, она не принцесса. Чем больше контроля она будет получать над вами, тем больше она будет осознавать себя хозяйкой положения. И тем больше решений она будет принимать, определяя что для отношений лучше.

6 Она понижает вашу самооценку Одним из самых ярких и самых опасных проявлений контроля являются попытки понизить самооценку, и делать это можно разными способами. Например, она может отзываться пренебрежительно или даже негативно о тех вещах, которые вам интересны. Или может заставлять вас чувствовать себя сильно виноватым лишь из-за того, что вы совершили небольшую ошибку. Некоторые девушки имеют очень высокие ожидания от отношений и могут заставлять молодого человека чувствовать себя недостойным кого-то еще. В результате ваша самооценка подкашивается и вы вязнете в путах контроля над вами. Непременно прекращайте отношения, пока не достигли этого этапа.

7 Она изолирует вас от вашей семьи и друзей Когда мы представляем себе человека, желающего контролировать нас, то как правило представляем себе администратора, управляющего нами и задающего условный " маршрут". Одним из способов может быть втягивание вас в отношения, с последующим внушением, что ваши друзья и родственники больше не имеют значения. Конечно имеют! Вы всего-навсего находитесь рядом с тем, кто желает контролировать вас, и важным моментом тут является внушить вам, что только она может быть основной или даже единственной опорой во всём. Ведь вы не сможете разорвать отношения, если вокруг вас больше не осталось близких людей. Такова ее логика. Остается лишь надеяться, что друзья и родные видят и осознают тот контроль, под который вы попали и с радостью примут вас в свои объятия, как только вы решите покинуть наконец эту дурную ситуацию.

8 Она занимает все ваше свободное время У вас есть право на личное время, и никакие отношения не вправе его у вас совсем отнять. Лучшие отношения — вовсе не те, в которых любую свободную минутку вы проводите исключительно со своей половинкой, но такие, в которых остается место как личностному развитию и досугу, так и совместному. И очень плохо, когда ваша девушка обижается и злится всякий раз, когда вы говорите что нужно потратить немного времени на себя. А еще хуже, если в таких случаях она начинает подозревать вас в обмане. И уже ничего не способно образумить вашего надзирателя, кроме убежденности что все ваше время распланировано исключительно ради нее. Сколь огорчительным будет, если она будет требовать от вас проводить это время вместе, тогда как сама будет постоянно смотреть в телефон.

9 Она расстраивается, если вы не отвечаете немедленно Знает ли она, что жизнь порой подбрасывает разные заботы? Ведь из-за этого вы не всегда можете немедленно ответить на телефонный звонок. Конечно, временами это может быть неприятно, но ведь это не конец света. Если вы замечаете, что нервничаете всякий раз, когда ваша девушка обижается на не сразу поднятую трубку, особенно когда имеется уважительная причина, то следует начать осознавать — это один из способов контроля. Вы должны принимать текстовые сообщения и отвечать на них тогда, когда хотите поговорить, а не потому что знаете, что если не сделаете этого, то нарветесь на неприятности.