Почему мужчина игнорирует девушку, которая ему нравится

1 Для начала хочется отметить, что представители сильного пола достаточно прямолинейны – они далеко не всегда могут понять намеки, им тяжело притворяться. Если холодок в отношениях возникает уже на довольно серьезном этапе, проблема глубока и стоит того, чтобы ее решить. Однако в случае с новым знакомым все может оказаться гораздо проще, чем представляется поначалу. В подобной ситуации каждой девушке нужно задать себе три вопроса. Действительно ли он проявляет полнейшее равнодушие и при этом симпатизирует вам? Если вы в этом уверены, есть ли тому объективные причины и можете ли вы повлиять на их устранение? Имеет ли этот факт для вас истинное значение, достаточно ли ясно представляется ваше с ним совместное будущее? Если на эти вопросы у вас есть четкие, а не мучительно сформированные ответы, можно попробовать разобраться в природе его холодности при явном присутствии симпатии. Итак, существует 7 основных причин, по которым мужчина может игнорировать понравившуюся женщину.

2 Страх Боязнь быть отвергнутым объединяет всех нас. Представьте, что вы предлагаете совместно провести вечер после работы коллеге, приятелю и тому, кто вам нравится. Когда откажется первый, вы обратитесь ко второму, если другие планы будут и у него, к третьему вы не сразу решитесь подойти, если вообще найдете в себе достаточно мужества. Такие же чувства испытывают и мужчины – они не хотят столкнуться с тем, что оказались ненужными.

3 Неуверенность Каждый взрослый человек понимает, что вряд ли его жизнь магическим образом превратится в сказку, поэтому предпочитает развивать отношения с теми, кто близок ему по социальному статусу, моральным принципам и жизненным целям, хотя временами немаловажное значение имеют также внешность, уровень достатка, образ мышления, увлечения. Одной из причин игнорирования девушки может быть осознание собственной неидеальности по сравнению с ней.

4 Другая женщина Симпатия может возникнуть совершенно неожиданно – ведь и прекрасные дамы нередко замечают, что от одного вида красавца-коллеги они становятся игривее, хотя у них даже в мыслях нет сделать что-то в ущерб своей семье. То же случается и с представителями сильного пола, которые, как известно, любят глазами, хотя в большинстве своем предпочитают не заводить интриг на стороне, ценя тех, кто с ними рядом. Не стоит забывать и о том, что не все они честны. Некоторые склонны лукавить – они с удовольствием проводят некоторое время с новой знакомой, но в итоге могут просто исчезнуть, потому что у них есть постоянный партнер и стабильные, длительные, перспективные отношения.

5 Финансовое несоответствие Когда вы отчетливо понимаете, что нравитесь мужчине, но он не делает первый шаг, это может свидетельствовать о временных затруднениях с финансами. Безусловно, вполне нормальным является то, что партнеры могут разделить, скажем, счет в кафе или прекрасная дама и вовсе вправе оплатить его полностью как приглашающая сторона, однако немногим представителям сильного пола эта ситуация покажется комфортной.

6 Намеренная холодность Игра с женщиной – одно из любимых развлечений некоторых мужчин. Они, несмотря на все возрастающую симпатию со своей стороны, намерено демонстрируют холодность, тем самым подогревая интерес понравившейся девушки. По сути, это может быть похожим на психологическое манипулирование, когда флирт чередуется с нарочитым игнорированием. Проблема в том, что одни это делают сознательно, а другие – нет. Выхода из подобной ситуации может быть два: платить той же монетой, автоматически соглашаясь играть по его правилам, или отказаться от этой затеи, так как и в отношениях все будет так же.

7 Любовь к свободе Существует категория мужчин, которые с особым трепетом относятся к своей свободе. Они не слишком охотно разговаривают о будущем, делятся своими планами, а исчезнуть без лишних слов могут при малейшем подозрении на то, что женщина проявляет навязчивость. Покорить такого человека может независимая, самодостаточная и пользующаяся успехом у представителей противоположного пола дама.