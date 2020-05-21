Главные причины мужской ревности

1 Настораживающие вопросы. Девушка проявляет интерес к друзьям партнера, часто кого-то упоминает, желает помочь в каких-либо моментах. Мужчина полагает, что женщина интересуется не просто так, а испытывает симпатию к другу. Но это можно объяснить элементарной потребностью женщины проявлять заботу о ком-либо. Если подарить ей щенка или кошку, то она перенесет свою заботу на животное.

2 Яркая и привлекательная внешность. Девушки любят ухаживать за собой вне зависимости от того, находятся они в отношениях, свободны или же замужем. Это вовсе не говорит о том, что она пытается найти себе более лучшего партнера. Девушки устроены так, что всегда хотят выглядеть привлекательно и нравиться не только мужчине, но и себе. Не следует ревновать ее, так как на то нет никакой объективной причины. Партнеру нужно заняться собой и отвлечься от негативных мыслей, записаться в спортивный зал, избавиться от вредных привычек, самосовершенствоваться.

3 Социальные сети. Многие девушки любят «зависать» в различных социальных сетях, партнера же не допускают на эту «приватную территорию». Мужская ревность появляется из-за того, что на различных сайтах постоянно происходят знакомства и приводят к продолжительным романам или сексу без обязательств. Не нужно ревновать вторую половинку, ведь зачастую такое общение не выходит за рамки сети. Заведите свой аккаунт, пусть девушка тоже начнет беспокоиться.

4 Посиделки и прогулки с подружками. Для таких встреч девушки тщательно наряжаются, стремясь выглядеть на все сто. Как тут сохранить спокойствие? Мужчины начинают думать, что в компании подруг будет много лиц мужского пола. Но имейте в виду, что девушке просто очень важно общение с подругами, ей хочется похвалиться красивым новым платьем, и это совершенно не означает, что на встрече будут мужчины.