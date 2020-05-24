Хит Леджер: голливудский актер, который ушел слишком рано

1 Говорить об актере Хите Леджере без грусти и сожаления весьма сложно. Он ушел из жизни в самом начале своей блистательной карьеры, навсегда оставшись в сердцах зрителей молодым, обаятельным, мужественным и по-детски непредсказуемым. Образы озорного Питера Пэна, благородного рыцаря Уильяма Тетчера, таинственного незнакомца Тони Шепарда и коварного злодея Джокера еще долгое время будут напоминать зрителю о талантливом юноше из Австралии, прожившего короткую, но яркую и насыщенную событиями жизнь... Перелистывая страницы биографии Хитклифф Эндрю Леджер - австралийский актёр и клипмейкер. Хитклифф Эндрю Леджер родился в 1979 году в Австралии, в городе Перт. Мать будущего актера была учительницей французского языка, отец - горным инженером и автогонщиком. Имя Хиту и его сестре родители дали в честь героев романа Эмили Бронте "Грозовой перевал", история которого весьма трагична и неоднозначна. Когда Хитклиффу было 10 лет, родители развелись. Это очень ранило детскую душу мальчика и наложило в дальнейшем очень глубокий отпечаток на его отношение к семейным узам. В подростковом возрасте Хит активно занимался спортом, в большей степени хоккеем, а также танцами и актерским мастерством, выступая в местном театре. Уже с ранних лет этот обаятельный паренек из Австралии знал, что будет актером. В 15 лет он стал руководителем школьной актёрской команды, и окончательно убедился в выборе профессии. Хит Леджер в юные годы. После окончания школы 17-летний Хит вместе с приятелем перебирается в Сидней, где постепенно начинает свою актерскую карьеру, снимаясь в телесериалах и малобюджетных фильмах для подростков.

2 Фильмография актера за 10-летнюю кинокарьеру Хит Леджер в роли Патрика Вероны в кинофильме "10 причин моей ненависти". Юного начинающего австралийского актера заметили и пригласили сниматься в Америке, в сериале "Рёв" кинокомпании Fox. Немногим позже, в 1999 году в Голливуде актёр получил свою первую роль в криминальной драме "Пальцы веером". А вскоре он был приглашен на съемки молодёжной комедии "10 причин моей ненависти". Добившись первого успеха, Хит Леджер решил отказаться от имиджа красавчика - кумира подростков и стал рассматривать более серьёзные и характерные роли. Эннис Дель Мар, "Горбатая гора". И уже спустя год Хит получает свою премию -"Лучшему дебютанту года", за одну из центральных ролей в фильме Роланда Эммериха "Патриот", где сыграл вместе с известным актером Мелом Гибсоном. Эта картина принесла молодому австралийцу мировую известность. Вскоре он он был приглашен на главную роль в романтической мелодраме "Истории рыцаря" (2001), Картина имела успех в мировом прокате, а сам Леджер был номинирован на награду MTV за лучший поцелуй киногода. Сонни Гротовски, "Бал монстров". Пиком его кинокарьеры стал 2005 год. Хит Леджер успешно снялся в четырех лентах, где сыграл совершенно разноплановые роли: мошенника, помешанного на сказках, в "Братьях Гримм", вечно полупьяного торговца досками для сёрфинга - в "Королях Догтауна", ковбоя-бисексуала в фильме Энга Ли "Горбатая гора", а также знаменитого соблазнителя Джакомо Казанова - в комедии "Казанова". Хит Леджер и Мишель Уильямс в кинофильме "Горбатая гора". К слову сказать, "Горбатая гора" была удостоена трёх премий "Оскар", четырёх премий "Золотой глобус", а также получила приз "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля. Сам Хит был номинирован на "Оскар" за "лучшую мужскую роль". Мало того, именно на съемочной площадке он встретил Мишель Уильямс, которая сыграла его киношную жену, и которая в будущем станет возлюбленной Хита и матерью его единственной дочери. Но, об этом немного позже. Джокер, "Темный рыцарь". И наконец, хотелось бы отметить, что за свою краткосрочную и головокружительную карьеру Ленджер сыграл 19 ролей, из которых наиболее впечатляет работа над последним кинопроектом. К слову, Хит стал первым актером-неамериканцем, сыгравшем Джокера в саге о Бэтмене. Именно эта роль принесла ему заветный "Оскар". Но, к сожалению, Хит не вышел за заветной статуэткой на сцену - вместо него ее забрали его родители и сестра. Талантливый молодой и успешный Хит Леджер умер ровно за год до того, как был награжден.

3 Романы интрижки, гражданский брак Хита и маленькая дочь Хит Леджер и Лиза Зейн. Лиза Зейн Первые серьезные отношения у Хита были с Лизой Зейн, которые разыгрались на съемках телесериала "Рев". Актриса была старше юноши на 18 лет, однако, такая разница в возрасте его ничуть не смущала. Он устраивал объекту своей страсти "осаду" в буквальном смысле этого слова - подкарауливал у дома, заваливал любовными посланиями и цветами, одним словом - не давал прохода. И девушке ничего не оставалось, как сдаться его юношескому напору. Однако вскоре их творческие пути разошлись, и отношения сами собой прекратились. Кристина Каучи Хит Леджер и Кристина Каучи. После съемок сериала Хиту пришлось вернуться домой в Австралию, а спустя время, в Мельбурне восходящая звезда начал встречаться с моделью Кристиной Каучи. Отношения молодых людей также оказались скоротечными. Хита заметили в Голливуде и позвали сниматься, и он, разумеется, никак не мог упустить такого судьбоносного случая. Хит Леджер и Хэзер Грэхем. Хэзер Грэхем В Штатах Леджер завел краткосрочную интрижку с актрисой Хэзер Грэхем, которая была старше его на 9 лет. Их отношения длились несколько месяцев и были преисполнены шального веселья и всевозможных вечеринок. Хит называл Хэзер своей музой: "Она - моя муза. Она - красивая, красивая девочка. Мы заставляем друг друга смеяться." Хит Леджер и Наоми Уоттс. Наоми Уоттс Уоттс встретила Хита на съемочной площадке "Банды Келли" в 2003 году, где актриса играла его экранную возлюбленную. Наоми была старше за Хита на 11 лет. Она полюбила молодого красавца с первого взгляда - за талант и странное сочетание мужественности и детской непосредственности. "В его глазах было нечто такое, что привлекало многих женщин, - он сочетал в себе силу и детскую наивность. Его сила не пугала - она интриговала. А его слабость была трогательна" , - вспоминала Наоми об актере уже после его смерти. Их любовный роман был широко обсуждаем в Голливуде. Многим даже казалось, что дело идет с свадьбе. Но, когда возлюбленная Леджера заявила, что хочет родить от него ребенка, Хит, не раздумывая, отказался брать на себя какие-либо обязательства: "Я еще слишком молод, чтобы связывать себя узами брака". Правда, еще в течение двух лет пара несколько раз расходилась и вновь сходилась. При этом молодой ловелас клялся: "Наоми - любовь всей моей жизни". Однако не упускал случая сходить на сторону - его довольно часто видели с другими девушками. "Любовь всей его жизни, наверное, тоже будет блондинкой, но я уверена, что ей точно будет на 10 лет меньше, чем мне...", - заметила Наоми, буквально измотанная такими неопределенными отношениями, когда они, наконец расстались с Хитом окончательно… Хит Леджер и Мишель Уильямс. Мишель Уильямс. Из экранной жены - в гражданскую Леджер вскоре безумно влюбился в свою экранную жену - актрису Мишель Уильямс во время съемок фильма "Горбатая гора". Его партнер по картине Джейк Гилленхаал вспоминал: "Я помню репетиции. Эти двое буквально пожирали друг друга глазами. От них даже искры летели...". На этот раз возлюбленная была младше актера на год. "Она - мой единственный друг, и невозможно любить друг друга больше, чем мы! Мы как две горошины в стручке", - с восторгом говорил поглощенный пылкими отношениями Хит. Поначалу пара действительно обожала друг друга, и Леджер не упускал случая, чтобы на каждом шагу не заявить, что они с Мишель хотят пятерых детей. Актер, как никогда, казался совершенно довольным жизнью: "Теперь мне действительно хорошо. Я успокоился, расслабился. И, оказалось, таким я себе нравлюсь больше". Хит Леджер и Мишель Уильямс. / Дочь - Матильда Роуз. Счастливая пара перебралась из Лос-Анджелеса в тихий район Нью-Йорка - Бруклин, подальше от глаз репортеров. 28 октября 2005 года у них родилась дочь - Матильда Роуз (крестным отцом стал друг Хита Джейк Гилленхаал). Однако, несмотря на то, что пара прожила вместе три года и была помолвлена, их брак так и не был зарегистрирован. И тут неожиданно для всех Хит оставляет подругу с ребенком и меняет место жительства. И при этом объявляет, что в воспитании совместной дочери будет принимать непосредственное участие. Но позже Хит говорил, приводя в пример историю своих родителей: "Я не верю в брак. Я не верю, что можно доказать кому-то свою любовь, подарив золотое кольцо с брильянтами".

4 Жизнь по наклонной Хит Леджер. К сожалению, бесенок, который сидел внутри Хита, не дал ему стать прилежным семьянином. В сентябре 2007 года, буквально за 4 месяца до его трагической смерти, пара рассталась. Истинная причина разрыва не афишировалась, поэтому никто точно не знал, что именно послужило толчком к такому шагу, оставалось лишь догадываться. Это и повлекло за собой массу разных домыслов: одни утверждали, что две творческие личности не смогли ужиться под одной крышей, другие - что Хит уж слишком увлекся наркотиками, а третьи - что 28-летний ловелас вновь вспомнил о былых подвигах. Были и иные версии... Но, как бы там ни было, после болезненного разрыва с Мишель Хит пустился во все тяжкие - он буквально стал прожигать свою жизнь. Его постоянно видели с новыми девушками, в интервью Хит бросался высказываниями типа: "Ни одна девушка не отказала мне в любви". Среди его пассий оказались датская модель Хелена Кристенсен, актриса и модель Мэри-Кейт Олсен, австралийская супермодель и актриса Джемма Уорд, которая изо всех сил старалась вытащить Хита из пропасти, куда он постепенно скатывался. Однако депрессивное состояние поглотило актера, и помочь справиться с непростой ситуацией ему уже вероятно никто не мог. Хит Леджер. / Актер в роли Джокера. К тому же работа над фильмом "Тёмный рыцарь", в котором Хит снимался в то время в главной роли Джокера, также отнимала много сил. Требовательный, всегда недовольный собой Хит полностью отдавался роли, пытаясь понять своего героя. Для этой цели Леджер даже самоизолировался от всех, закрывшись в гостинице на месяц. Он придумывал образ Джокера, прорабатывал его и вживался в образ. Актер не хотел, чтобы его Джокер был похож на Джокера Джека Николсона. Недостаток сна, стресс, усталость, депрессия - все это стало причиной того, что Хит подсел на лекарства. Говорили, что последние несколько лет Леджер спал не более двух часов в сутки, и объяснялось это "неспособностью актера отключить свою маниакальную энергию".