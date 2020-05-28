Почему мужчины не выносят женских слез?

1 Обострённое чувство ответственности "Настоящий мужчина должен отвечать за свои поступки", "настоящий мужчина должен быть главой семьи" – все эти приевшиеся, но вполне актуальные истины вкладывали в голову вашего любимого с самого детства. А значит, у него нет ни малейшего шанса на проигрыш, семейная жизнь должна идти строго по плану, и любое отклонение от продуманной траектории способно вызвать взрыв и потребность в перезагрузке, как у мощного компьютера, который не справляется с поставленной задачей. Одной из причин возможного "сбоя в системе" и могут быть наши внезапные слёзы. Если женщина плачет, значит, мужчина не справляется со своими обязанностями упорядочивать жизнь в глобальном плане. В таком случае попытки объяснить, что причиной ваших слез послужил неудачный день на работе или сломанный ноготь, абсолютно бесполезны – легче перестать плакать, иначе есть риск начать проливать слёзы вдвоём.

2 Он считает себя виноватым Всегда. Мужчина считает себя виноватым всегда, когда вы плачете, даже если его поведение не имеет к вашим слезам ни малейшего отношения. Поверьте, благодаря особенностям устройства нервной системы и восприятия действительности первое, что приходит в голову мужчине, когда он видит вас расстроенной: "Это я виноват!". Такое положение дел заставляет его сначала начать ругать себя за совершенный проступок, а затем вызывает крайнее раздражение на себя самого. Правда, как правило, досада выливается на вас, что только усугубляет ситуацию. Проблема в беспомощности: он просто не знает, чем вам помочь, потому что… Потому что настоящие мужчины никогда не плачут просто так. Так же им неведомо и то, что как бы грустно вам ни было, вы в любой момент можете обрадоваться или даже развеселиться, просто подумав о чем-то хорошем.

3 Для мужчин слёзы и истеричность – это одно и то же Заливаясь неожиданными (или вполне оправданными) слезами, вы наверняка хоть раз в жизни, но слышали от своего мужчины: "Прекрати истерику!". Дело в том, что мужская половина человечества, как правило, гораздо более скупа на эмоции. Именно поэтому ваш внезапный припадок меланхолии может быть расценен им как склонность к нервозности и истеричности. И поверьте, такие подозрения могут возникнуть у любимого вне зависимости от количества совместно прожитых лет. Проще говоря, мужчина всегда подозревает, что его избранница в душе истеричка. Поэтому не удивительно, что видя вас расстроенной, мужчина решает, что у вас как минимум нервный срыв. Смешно? На самом деле, сильному полу совсем не до смеха.

4 Слёзы – не аргумент В любом эмоциональном споре два оппонента обмениваются мнениями, и этот конфликт мнений может длиться довольно долго, пока у одной из сторон не закончатся аргументы или одна не переубедит другую. В идеале, конечно, двое придут к компромиссу. Но... Как в каждом поединке, в ссоре есть запрещённые приёмы. В случае конфликта с мужчиной один из таких приемов – женские слёзы. Как правило, это, образно говоря, удар ниже пояса, после которого тот, кто его получил, уже не хочет, а скорее всего, не может общаться со своим оппонентом. Почему так происходит? Потому что мужчина не может ответить вам тем же, то есть разрыдаться в ответ. Слезы – признак слабости и беззащитности. Он чувствует себя деморализованным – ведь это он довел вас до такого ужасного состояния. Но тут есть одна проблема: будучи поставленным в безвыходную ситуацию, мужчина может проявить неконтролируемую агрессию (физическую или вербальную, по отношению к вам или к мебели, например...). Что ж, вполне предсказуемо – один запрещённый приём против другого.