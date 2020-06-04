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"Шпаргалка" для мужчин: как завоевать сердце девушки на первом свидании

"Шпаргалка" для мужчин: как завоевать сердце девушки на первом свидании
02:26 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пять безотказных шагов, чтобы завоевать расположение девушки.

  • 1

    Наденьте костюм

    Мужчины в костюмах — деловые, успешные и богатые. По крайней мере, такое впечатление складывается у большинства женщин. Даже если вы никогда не носили костюмы, даже если вам придется брать его напрокат, сделайте это! Придите на первое свидание в пиджаке и брюках. Лишнего официоза не надо, никакого галстука и бабочки, но пиджак и чистые, сверкающие туфли — обязательно.

    Совет: лучше возьмите с собой губку для обуви. Есть риск, что ваша обувь загрязнится и это испортит все общее впечатление.

    Кстати, бытует мнение, что представительницы прекрасного пола всегда оценивают мужчину по его обуви. Если вы придете на свидание в старых кроссовках, в которых обычно бегаете по утрам, можете разворачиваться и идти обратно.

  • 2

    Выберите подходящее место

    Лучше всего будет повести девушку в ресторан или кафе. Романтическая атмосфера будет способствовать приятному общения, изысканные блюда — поднимут настроение, а легкие спиртные напитки — позволят немного раскрепоститься, чтобы лучше узнать друг друга.

    Если вы поведете девушку в кино, есть риск, что фильм ей не понравится. Прогулки по парку для первой встречи не подходят априори. Экстремальные развлечения, тем более, оценит далеко не каждая дама. Поэтому ресторан и кафе — самый лучший вариант. Не стоит идти в шумное заведение — выберите для встречи уютное и спокойное место, в котором вам будет комфортно общаться.

    Совет: когда девушка скажет: "Какое милое местечко!" (а она обязательно это скажет), ответьте, что часто здесь бываете один или с друзьями. В обратном случае, спутница может подумать, что это ваше "логово" для свиданий, и вместо того, чтобы приятно проводить время, будет фантазировать, сколько уже девушек до нее здесь побывали.

  • 3

    Будьте щедры

    Будьте щедрыми! Женщины очень любят щедрых мужчин, пусть и говорят, что "деньги для них не главное". Когда мужчина готов тратить, не считая при этом каждую копейку, женщины просто тают! Уж поверьте!

    И главное, не скупитесь на чаевые. Если счет кажется вам слишком большим — не подавайте виду. Если дама заметит, что вы удивлены, шокированы или даже расстроены, скорее всего, вечер можно считать оконченным, и на второе свидание можете даже не рассчитывать.

    Совет: даже щедрости должно быть в меру! Не перестарайтесь, иначе девушка сочтет вас транжирой, что тоже негативно скажется на дальнейшем развитии событий.

  • 4

    Говорите ей комплименты

    Не зря говорят, что женщины любят ушами. Так и есть! Дамы просто обожают, когда им делают комплименты, но даже к этому вопросу нужно подходить с умом. Банальные комплименты типа "Ты сегодня красивая" ваша спутница, вероятнее всего, просто проигнорирует. Тоже самое касается "наигранных" комплиментов, как например, "с тобой я как в раю" или "рядом с тобой мое сердце тает".

    Лучше всего, если сказанное вами будет относиться к каким-либо деталям в ее внешности и образе. "У тебя очень изящные руки", "Мне нравится, как игриво эта прядь выбивается из твоих волос" и так далее.

    Совет: ни в коем случае не сравнивайте ее с другими женщинами, даже в положительном ключе. Не говорите о них вообще! На первом свидании для вас существует только одна дама, и она сидит напротив.

  • 5

    Сделайте сюрприз

    А вот это станет "завершающим ударом" в завоевании сердца девушки! Сделайте вид, что вам нужно отойти на минутку и вернитесь к ней с букетом красивых цветов. Все девушки просто обожают сюрпризы, поэтому, поверьте, такой, казалось бы, незначительный и простой жест она оценит по достоинству.

    В завершении вечера предложите своей спутнице сделать совместное селфи. Если она согласится — все, можно считать, она ваша! Только не нужно в тот же день выкладывать фото в сеть и менять семейное положение на "есть подруга". Будьте расчетливы и неторопливы, подождите некоторое время, и она сама растрезвонит всем знакомым о том, что у нее появился новый "ой, какой классный" ухажер.

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Мужчины, Отношения, Свидание.
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