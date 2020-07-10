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Мелочи, которые крайне важны для мужчин
Обновлено 09:27 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com
Многие девушки мечтают, чтобы их отношения напоминали мелодрамы. Чтобы в один прекрасный день у них под окном появился парень с магнитофоном в руках, как в фильме "Скажи что-нибудь", или за дверью оказался обаятельный Эндрю Линкольн с табличками с признанием в любви. Однако реальная жизнь имеет мало общего с кинематографом.
  • 1

    Скажите ему, как вы цените всё, что он делает

    Даже если ваш партнёр любит свою работу, в какой-то момент у него может появиться желание уволиться или высказать боссу всё, что он о нём думает. В такие моменты как никогда важно напомнить возлюбленному, как сильно вы цените всё, что он делает для вас и вашей семьи, и что вы поддержите любое его решение. Дайте своему мужчине понять, что вы осознаёте, насколько тяжёлая у него работа и как много сил она требует.

  • 2

    Уважайте его желание побыть одному

    Многих женщин возмущает тот факт, что их возлюбленные слишком много времени проводят за компьютерными играми или в спортзале. Постарайтесь спланировать день так, чтобы вы оба успели посвятить время своим хобби и увлечениям, а также насладиться обществом друг друга. Не препятствуйте стремлению партнёра побыть одному. Кратковременная разлука даст вам больше тем для разговора, а занятие любимым делом или спортом подарит вам душевное равновесие и гармонию.

  • 3

    Не стесняйтесь говорить ему комплименты

    Почему-то в нашем обществе считается, что в комплиментах нуждаются лишь женщины. Якобы мужчин меньше волнует их наряд, причёска или запах. Однако сильной половине человечества не менее приятно услышать похвалу или слова восхищения в свой адрес, особенно в присутствии других людей.

  • 4

    Слушайте его внимательно

    Эта потребность является общей как для мужчин, так и для женщин. Согласитесь, весьма неприятно, когда вы полчаса рассказываете своему партнёру о важных для вас событиях, а после понимаете, что он в это время витал в облаках и пропустил всё мимо ушей. Каждому из нас иногда необходимо выговориться, поэтому постарайтесь во время подобной беседы не отвлекаться на посторонние вещи и всецело посвятить себя затронутой теме.

  • 5

    Прогуливаясь по магазинам, купите что-то и для него

    Выбираете себе новый наряд? Порадуйте возлюбленного красивым шарфом или перчатками. Отправились за спортивной одеждой для детей? Захватите своему партнёру футболку или кепку. Поверьте, мужчине будет очень приятно от такого маленького сюрприза. Именно подарки без повода показывают, насколько вы заботитесь и как часто думаете о возлюбленном.

  • 6

    Не отвлекайтесь на гаджеты

    С каждым годом мы всё больше времени проводим за компьютером и со своими гаджетами. Прежде чем брать в руки планшет или смартфон по возвращению с работы, задумайтесь о том, что произойдёт, если вы этого не сделаете. Конечно, у каждого из нас могут возникнуть форс-мажорные ситуации и неотложные дела, которые без гаджетов никак не решить, но не жертвуйте временем, проведённым со своим возлюбленным, ради бездельного "сёрфинга" в Интернете.

    Следуя вышеупомянутым советам, вы напомните своему мужчине, как сильно дорожите отношениями с ним, и значительно укрепите вашу связь.

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Мужчины, Отношения, Что важнее для мужчин.

Автор:

Телеграф
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