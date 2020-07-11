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ТОП фраз, которые выдают в мужчине манипулятора

ТОП фраз, которые выдают в мужчине манипулятора
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay.com
Многим девушкам может казаться, что рядом с ними — интересный и харизматичный мужчина, при этом они могут и не замечать, что идут на поводу у своего возлюбленного, и часто делают то, что хочет он. Мужчина-манипулятор обычно ведёт себя со своей второй половинкой обходительно, однако в его случае ласка и забота — всего лишь один из рычагов давления на близкого человека.

"Все вы, женщины, одинаковые. Всё усложняете, придумываете, накручиваете себя..."

Этой фразой мужчина намеревается обесценить вашу личность и списать все проблемы и переживания на женские капризы. Сделать ваши доводы абсурдными и надуманными. Не стоит в таком случае закатывать скандал, лучше донесите до своего возлюбленного, что он имеет право на своё мнение касательно вашего поведения, однако вы с ним не согласны.

"Ты всё неправильно поняла"

Любая пара сталкивается с недопониманием, но манипуляторы зачастую намеренно устраивают провокации. Иногда они и вовсе могут отрицать какие-либо ваши слова. Такая форма психологического давления носит название "газлайтинг", а его цель — заставить человека сомневаться в объективности своих действий, а иногда и в самой действительности.

"Я такой, какой есть. Не пытайся меня изменить"

Произнося эту фразу, мужчина сбрасывает с себя ответственность за свои действия, не покидая своей зоны комфорта. Таким доводом могут пользоваться разве что инфантильные подростки, но никак не зрелые мужчины. У всех нас есть недостатки, но это не означает, что над ними не нужно работать.

"Я думал, мы доверяем друг другу"

Обычно данной фразой мужчина пытается выманить у своей возлюбленной какую-либо информацию — например, пароль от ноутбука, аккаунта социальной сети или банковской карты. Однако эти данные он впоследствии может использовать против вас. На подобную просьбу лучше ответить следующее: "Разумеется, мы друг другу доверяем, но есть вещи, о которых я не хотела бы сейчас рассказывать".

"Я же извинился, чего ещё тебе от меня надо?"

Многие мужчины полагают, что извинениями можно загладить любой поступок, даже самый подлый. Данной фразой очень часто пользуются семейные тираны, ожидая, что после неё вы непременно броситесь к нему в объятия. Извинения — это прекрасно, но они не избавляют пару от необходимости обсуждения сложившейся ситуации.

"Все проблемы из-за женщин"

Главная цель этих слов — спровоцировать у вас комплекс неполноценности и обвинить во всех бедах человечества, от курса доллара до глобального потепления. То, что именно женщина подарила ему жизнь и окружает его заботой и любовью, манипулятор, разумеется, в расчёт не берёт.

"Только давай без драмы"

Вокруг мужчин-манипуляторов вечно разыгрываются драмы. Эти личности — неисправимые лжецы, которые намеренно устраивают провокации, а затем обвиняют вас в том, что вы чересчур драматизируете. В итоге вы будете чувствовать себя виноватой за свою реакцию на их омерзительное поведение.

Распознать манипулятора бывает не так уж просто, однако вышеупомянутые признаки помогут вам вычислить лжеца ещё на этапе знакомства. Советуем вам позаботиться о своём эмоциональном здоровье и обходить подобных личностей стороной, а также поделиться этой полезной информацией со своими близкими.

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Мужчины, Отношения.

Автор:

Телеграф
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