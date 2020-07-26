Мужчины с большим носов являются отличными мужьями: 5 интересных фактов

Кто-то считает большой нос непривлекательным. Однако, как оказалось, существует целый ряд преимуществ большого носа, особенно для мужчин.

Во многих культурах, начиная от древних египетян до европейцев 19-го века, придавали особое значение носу. Даже Леонардо да Винчи считал, что нос определял характер всего лица на картине.

Итак, что поведает наука о мужчинах с выдающимися носом.

1. Мужчины с большим носом более мускулистые и крепкие мускулы

Большой нос чаще бывает у мужчин с крепким телосложением, подтверждает наука.

Ученые выяснили, что размер носа у человека связан с тем, какое количество кислорода необходимо для развития мышечной массы.

Скелеты древних людей указывают на то, что они обладали большей мышечной массой, чем современные люди, и им необходим был более крупный нос для того, чтобы обеспечить свой организм достаточным количеством кислорода.

Другие исследования также показали, что носы мужчин, в среднем на 10 процентов больше, чем у женщин, а также они обладают более крупными носовыми полостями и дыхательными путями. Кроме того, мужчины поглощают больше кислорода во время дыхания через нос, чем женщины.

По мере увеличения размеров тела у мужчин, наблюдается непропорциональное увеличение размера носа. Мужчины, как правило, набирают большую сухую мышечную массу в подростковый период, чем женщины, что требует больше энергии и кислорода.

2. Зарабатывают больше денег деньги

Физиогномисты утверждают, что нос человека может рассказать о его поведении, либидо и других особенностях характера.

Так, например, считается, что люди с маленьким кончиком носа не придают большого значения деньгам, а люди с раздутыми ноздрями чаще бывают транжирами.

Кроме того, эксперты чтения по лицу полагают, что люди с большим носом более удачливы в деньгах и с возрастом у них больше шансов разбогатеть.

Специалисты из Великобритании изучили черты лица наиболее успешных людей и создали идеальную модель лица, которому обеспечен успех в бизнесе. Оказалось, что это мужчины с орлиным носом, широко посаженными глазами и расширенными ноздрями.

3. Реже болеют большой нос

Выяснилось также, что большой нос также лучше защищает его обладателя от бактерий, аллергенов и инфекций.

Согласно исследованию, проведенному в Университете Айовы, люди с крупным носом вдыхают в 7 раз меньше загрязняющих веществ, чем те, кто не может похвастаться выдающимся размером.

Нос служит своего рода барьером, который держит микробы дальше от ротовой полости.

Ученые выяснили, что выдающиеся черты лица, такие как нос и губы уменьшают проникновение частиц пыли, пыльцы и бактерий в организм, тем самым снижая риск инфекции.

4. Обладают высоким либидо либидо

Существует расхожее мнение о том, что размер определенных частей тела может указывать на размеры половых органов у мужчин.

Однако до настоящего времени не было достоверного исследования, которое могло бы показать связь между большими руками или длинным носом и большим половым органом у мужчин.

В то же время в исследовании, опубликованном в журнале Эволюции и поведения человека, утверждается, что крупный нос говорит о более высоком уровне тестостерона и потенции мужчины.

5. Большой нос - признак мудрости и власти

С древних времен нос являлся символом репутации, возможно из-за того, что являлся одним из самых выдающихся органов и находился в центре лица.

Древние египтяне считали большой нос - признаком мудрости. Греки и римляне придавали большую важность красоте носа и предпочитали длинные и рельефные носы, считая большой нос символов власти и силы.

Физиогномисты считат, что обладатели крупного носа более ответственны и ценятся на работе и в обществе. Чаще всего они полагаются только на себя, уверенны в себе и честолюбивы.

Если вы строите отношения с мужчиной с большим носом, вам стоит помнить о том, что он склонен ставить высокие требования своим избранницам и является перфекционистом. К сожалению, изменить мнение этого мужчины бывает очень сложно.