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Какой цвет приманки любит щука: секреты рыбалки

Какой цвет приманки любит щука: секреты рыбалки
Обновлено 08:32 Сегодня Телеграф
Многие рыбаки спорят между собой по поводу подходящих цветов приманок для эффективного лова щуки и других видов рыб. Одни утверждают, что цвет вообще не играет тут никакой роли, другие наоборот делают из выбора оттенка целый культ, подходя к покупке приманок с неким фанатизмом.

При этом если спросить у нескольких рыбаков, какой цвет больше всего любит щука, вероятно, можно получить совершенно разные ответы. Из-за чего бушуют такие споры и какие же приманки больше всего подходят для лова щуки? Будем разбираться вместе.

Реагирует ли щука на цвета?

Нельзя точно сказать, как именно щука видит мир и силиконовые приманки каких цветов ей «нравятся». Но можно утверждать без сомнений, что данный вид рыб не только отличает разные цвета, но и отдаёт предпочтение определённым из них. Это подтверждает не только практика рыбаков, но и ряд научных исследований. Исследователи утверждают, что предпочтительность цветовых гамм во многом зависит от среды обитания рыб.

Существуют рыбы, которые обитают на большой глубине или активны только ночью, в то время как мелководные собратья плавают преимущественно днём. Из-за этого чувствительность к свету даже у рыб одного вида может сильно отличаться, как и восприятие цвета. Как правило, щуки активны днём и обитают на мелководье при достаточном свете и не слишком мутной воде. Благодаря этому рыбы хорошо различают оттенки, что предоставляет большой выбор при покупке приманок.

Какой цвет приманки любит щука: секреты рыбалки

Выбор цвета приманок для щуки

Как показывает практика, щука лучше клюёт на приманки следующих цветов:

  • окрас под настоящих рыб: блестящую бронзу, серебро, «окуневые» оттенки;

  • яркие расцветки, которые провоцируют на охоту: кислотные жёлтые, красные, зелёные и др.;

  • классические чёрные и красные.

Цвет используемых приманок требуется подбирать для конкретных условий лова, в зависимости от времени года, времени суток, мутности воды, температурного режима и погодных условий. Осенью зачастую наблюдается пасмурная погода, а вода почти всегда темнеет. В подобных условиях рекомендуется выбирать более яркие приманки. Если вы отправились на рыбалку в ясную солнечную погоду, то лучше использовать модели с тусклым окрасом, поскольку при большом количестве света блестящая и кислотная приманка будет отпугивать щуку.

В зимний период года водоёмы полностью покрываются льдом, из-за чего в воде почти не видно света. В таких условиях нужно сделать выбор в пользу тёмных приманок (чёрный, коричневый и др.) или моделей, которые светятся в темноте. Если же вода в водоёме сильно мутная, то рекомендуем взять самые яркие приманки, которые только есть у вас в наличии. При зимней рыбалке в целом лучше ориентироваться не на цветовой окрас, а на ароматы.

Успешная ловля щуки требует также правильной подачи приманки хищнику. Не стоит бояться экспериментировать при отсутствии поклёвок. В любом случае опыт придёт со временем, и вы сможете сами определить для себя, какие приманки более эффективны в тех или иных условиях рыбалки.

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