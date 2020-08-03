Какой цвет приманки любит щука: секреты рыбалки

При этом если спросить у нескольких рыбаков, какой цвет больше всего любит щука, вероятно, можно получить совершенно разные ответы. Из-за чего бушуют такие споры и какие же приманки больше всего подходят для лова щуки? Будем разбираться вместе.
Нельзя точно сказать, как именно щука видит мир и силиконовые приманки каких цветов ей «нравятся». Но можно утверждать без сомнений, что данный вид рыб не только отличает разные цвета, но и отдаёт предпочтение определённым из них. Это подтверждает не только практика рыбаков, но и ряд научных исследований. Исследователи утверждают, что предпочтительность цветовых гамм во многом зависит от среды обитания рыб.
Существуют рыбы, которые обитают на большой глубине или активны только ночью, в то время как мелководные собратья плавают преимущественно днём. Из-за этого чувствительность к свету даже у рыб одного вида может сильно отличаться, как и восприятие цвета. Как правило, щуки активны днём и обитают на мелководье при достаточном свете и не слишком мутной воде. Благодаря этому рыбы хорошо различают оттенки, что предоставляет большой выбор при покупке приманок.
Как показывает практика, щука лучше клюёт на приманки следующих цветов:
окрас под настоящих рыб: блестящую бронзу, серебро, «окуневые» оттенки;
яркие расцветки, которые провоцируют на охоту: кислотные жёлтые, красные, зелёные и др.;
классические чёрные и красные.
Цвет используемых приманок требуется подбирать для конкретных условий лова, в зависимости от времени года, времени суток, мутности воды, температурного режима и погодных условий. Осенью зачастую наблюдается пасмурная погода, а вода почти всегда темнеет. В подобных условиях рекомендуется выбирать более яркие приманки. Если вы отправились на рыбалку в ясную солнечную погоду, то лучше использовать модели с тусклым окрасом, поскольку при большом количестве света блестящая и кислотная приманка будет отпугивать щуку.
В зимний период года водоёмы полностью покрываются льдом, из-за чего в воде почти не видно света. В таких условиях нужно сделать выбор в пользу тёмных приманок (чёрный, коричневый и др.) или моделей, которые светятся в темноте. Если же вода в водоёме сильно мутная, то рекомендуем взять самые яркие приманки, которые только есть у вас в наличии. При зимней рыбалке в целом лучше ориентироваться не на цветовой окрас, а на ароматы.
Успешная ловля щуки требует также правильной подачи приманки хищнику. Не стоит бояться экспериментировать при отсутствии поклёвок. В любом случае опыт придёт со временем, и вы сможете сами определить для себя, какие приманки более эффективны в тех или иных условиях рыбалки.