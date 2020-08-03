Какой цвет приманки любит щука: секреты рыбалки

Многие рыбаки спорят между собой по поводу подходящих цветов приманок для эффективного лова щуки и других видов рыб. Одни утверждают, что цвет вообще не играет тут никакой роли, другие наоборот делают из выбора оттенка целый культ, подходя к покупке приманок с неким фанатизмом.

При этом если спросить у нескольких рыбаков, какой цвет больше всего любит щука, вероятно, можно получить совершенно разные ответы. Из-за чего бушуют такие споры и какие же приманки больше всего подходят для лова щуки? Будем разбираться вместе.

Реагирует ли щука на цвета?

Нельзя точно сказать, как именно щука видит мир и силиконовые приманки каких цветов ей «нравятся». Но можно утверждать без сомнений, что данный вид рыб не только отличает разные цвета, но и отдаёт предпочтение определённым из них. Это подтверждает не только практика рыбаков, но и ряд научных исследований. Исследователи утверждают, что предпочтительность цветовых гамм во многом зависит от среды обитания рыб.

Существуют рыбы, которые обитают на большой глубине или активны только ночью, в то время как мелководные собратья плавают преимущественно днём. Из-за этого чувствительность к свету даже у рыб одного вида может сильно отличаться, как и восприятие цвета. Как правило, щуки активны днём и обитают на мелководье при достаточном свете и не слишком мутной воде. Благодаря этому рыбы хорошо различают оттенки, что предоставляет большой выбор при покупке приманок.

Выбор цвета приманок для щуки

Как показывает практика, щука лучше клюёт на приманки следующих цветов:

окрас под настоящих рыб: блестящую бронзу, серебро, «окуневые» оттенки;

яркие расцветки, которые провоцируют на охоту: кислотные жёлтые, красные, зелёные и др.;

классические чёрные и красные.

Цвет используемых приманок требуется подбирать для конкретных условий лова, в зависимости от времени года, времени суток, мутности воды, температурного режима и погодных условий. Осенью зачастую наблюдается пасмурная погода, а вода почти всегда темнеет. В подобных условиях рекомендуется выбирать более яркие приманки. Если вы отправились на рыбалку в ясную солнечную погоду, то лучше использовать модели с тусклым окрасом, поскольку при большом количестве света блестящая и кислотная приманка будет отпугивать щуку.

В зимний период года водоёмы полностью покрываются льдом, из-за чего в воде почти не видно света. В таких условиях нужно сделать выбор в пользу тёмных приманок (чёрный, коричневый и др.) или моделей, которые светятся в темноте. Если же вода в водоёме сильно мутная, то рекомендуем взять самые яркие приманки, которые только есть у вас в наличии. При зимней рыбалке в целом лучше ориентироваться не на цветовой окрас, а на ароматы.

Успешная ловля щуки требует также правильной подачи приманки хищнику. Не стоит бояться экспериментировать при отсутствии поклёвок. В любом случае опыт придёт со временем, и вы сможете сами определить для себя, какие приманки более эффективны в тех или иных условиях рыбалки.