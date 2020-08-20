30-летний Джонатан Липники: как сейчас выглядит известный малыш из фильма "Стюарт Литтл" (Фото)

Актер Джонатан Липники, сыгравший в конце 90-х роль Джорджа Литтла в семейном фильме "Стюарт Литтл" о говорящем мышонке, запомнился зрителям маленьким милахой в очках, но время ведь не стоит на месте.

"Стюарт Литтл" вышел в 1999 году, и на тот момент Липники было всего 9 лет. Этой осенью актеру уже исполнится 30, и порой без подсказки того самого Джорджа в нем не узнать.

За это время из маленького мальчика Джонатан Липники превратился в настоящего мужчину.

Парень зря времени не терял и теперь демонстрирует в Instagram хорошую спортивную форму и рельефное тело.

View this post on Instagram A post shared by Jonathan Lipnicki (@jonathanlipnicki) on Oct 26, 2019 at 1:38am PDT

View this post on Instagram A post shared by Jonathan Lipnicki (@jonathanlipnicki) on Feb 26, 2020 at 7:51pm PST

За жизнью актера в соцсети следят более 140 тыс. фолловеров. Время от времени Липники делится там событиями из своей жизни, рассказывает о новых достижениях в спорте и борьбе, которой он увлекся не на шутку.

View this post on Instagram A post shared by Jonathan Lipnicki (@jonathanlipnicki) on Dec 5, 2019 at 4:12pm PST

View this post on Instagram A post shared by Jonathan Lipnicki (@jonathanlipnicki) on Nov 4, 2019 at 8:26pm PST

В детстве у актера было по меньшей мере несколько успешных ролей помимо двух частей фильма "Стюарт Литтл", Липники также сыграл в не менее популярном фильме конца 90-х "Доктор Дулиттл". После этого кинокарьера парня уже не отличалась столь крупными проектами.