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30-летний Джонатан Липники: как сейчас выглядит известный малыш из фильма "Стюарт Литтл" (Фото)

30-летний Джонатан Липники: как сейчас выглядит известный малыш из фильма "Стюарт Литтл" (Фото)
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф apostrophe.ua
Актер Джонатан Липники, сыгравший в конце 90-х роль Джорджа Литтла в семейном фильме "Стюарт Литтл" о говорящем мышонке, запомнился зрителям маленьким милахой в очках, но время ведь не стоит на месте.

"Стюарт Литтл" вышел в 1999 году, и на тот момент Липники было всего 9 лет. Этой осенью актеру уже исполнится 30, и порой без подсказки того самого Джорджа в нем не узнать.

За это время из маленького мальчика Джонатан Липники превратился в настоящего мужчину.

Парень зря времени не терял и теперь демонстрирует в Instagram хорошую спортивную форму и рельефное тело.

 
 
 
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За жизнью актера в соцсети следят более 140 тыс. фолловеров. Время от времени Липники делится там событиями из своей жизни, рассказывает о новых достижениях в спорте и борьбе, которой он увлекся не на шутку.

 
 
 
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В детстве у актера было по меньшей мере несколько успешных ролей помимо двух частей фильма "Стюарт Литтл", Липники также сыграл в не менее популярном фильме конца 90-х "Доктор Дулиттл". После этого кинокарьера парня уже не отличалась столь крупными проектами.

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Все по теме:

Биография, Джонатан Липники, Стюарт Литтл.

Автор:

Телеграф
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