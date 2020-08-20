30-летний Джонатан Липники: как сейчас выглядит известный малыш из фильма "Стюарт Литтл" (Фото)

"Стюарт Литтл" вышел в 1999 году, и на тот момент Липники было всего 9 лет. Этой осенью актеру уже исполнится 30, и порой без подсказки того самого Джорджа в нем не узнать.
За это время из маленького мальчика Джонатан Липники превратился в настоящего мужчину.
Парень зря времени не терял и теперь демонстрирует в Instagram хорошую спортивную форму и рельефное тело.
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За жизнью актера в соцсети следят более 140 тыс. фолловеров. Время от времени Липники делится там событиями из своей жизни, рассказывает о новых достижениях в спорте и борьбе, которой он увлекся не на шутку.
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В детстве у актера было по меньшей мере несколько успешных ролей помимо двух частей фильма "Стюарт Литтл", Липники также сыграл в не менее популярном фильме конца 90-х "Доктор Дулиттл". После этого кинокарьера парня уже не отличалась столь крупными проектами.