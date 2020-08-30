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Молодой, а ворчит как старый дед: что делать, если муж начинает фыркать

Молодой, а ворчит как старый дед: что делать, если муж начинает фыркать
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Наверно, самый идеальный и покладистый муж тоже иногда ворчит. Если такое явление наблюдается два-три раза в год – можно пережить (мы то позволяем себе по два раза на день), а если ворчание становится не редкостью?

Что делать, как свести к минимуму количество неблагоприятных дней? Для начала попытаемся разобраться в причинах возникновения недовольства.

Муж уставший

Не каждый мужчина может ясно сформулировать свои чувства, но зачастую невнятное бурчание можно перевести так: я устал быть виноватым. В этом случае полезно пореже приставать к нему по мелочам, а разговоры по-крупному начинать с… похвалы. Только искренне. Всегда найдется за что похвалить и поблагодарить. Мужчина не может быть идеальным со всех сторон хотя бы потому, что он мужчина, и ко многим житейским вещам относится не по-нашему, женскому. Конечно, хвалить поминутно и по каждому поводу не годится – тут даже самый прагматичный ум даст слабину и подумает о себе невесть что. Но нечастая похвала – большая помощница в нормализации домашней обстановки.

Муж больной

Мужчины болеют редко, поэтому, когда такое случается, они становятся беззащитными, как маленькие дети. Высокая температура приравнивается к прощанию с жизнью, от необходимости признать свое временное бессилие страдает самолюбие, а капризы доходят иногда до смешного. В этом случае выручит женский оптимизм и опыт материнства. Хвалить придется тоже по-детски: за своевременно принятую таблетку или стойко выдержанную процедуру. Главным утешением для больного, да и для себя тоже, станет аксиома: и это пройдет, а умение доказать, что болезнь не смертельна обнадежит и успокоит ворчуна. Не унывайте, если не увидите в любимых глазах искры благодарности, придет время, и они обязательно появятся.

Муж трудный

Сложнее обстоит дело, если у мужа просто трудный характер. Против натуры нет микстуры, разве что терпение. Но и в этом случае лишнее доброе и участливое слово не помешает. Стоит присмотреться – мужчины нуждаются и в ласке, и в поддержке, и в одобрении, и в новых игрушках. Да, именно в игрушках, вы не ослышались. Планшеты, новинки компьютерной техники и интернете, все это интересно вашему мужчине и он не откажется, если вы подарите ему последнюю модель смартфона, о которой он так долго мечтал. Им важна наша оценка их трудов и усилий, пусть даже не всегда плодотворных. В конечном итоге, вся мужская деятельность совершается ради нас, женщин и ради благополучия семьи.

Так давайте будем ставить им хорошие отметки, например четверку с плюсом или пятерку с минусом. Согласитесь, это не одно и то же.

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Отношения, Любовь, Муж.

Автор:

Телеграф
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