Бодибилдер раскрыл секрет, как выглядеть более накачанным на фото

Прокрутка ленты в Инстаграм, отслеживающая прогресс других людей в фитнесе, будь-то потеря веса или рост мышц, может разочаровывать. Инстинкт сравнения с самими собой естественен, но по возможности его следует избегать. В конце концов, социальные сети - это то место, куда многие люди идут, чтобы поделиться тщательно отобранной отфильтрованной версией своей жизни.

Блогер и бодибилдер из Великобритании Мэтт Морсиа (он же Matt Does Fitness) показал, как правильно создать идеальные снимки в Инстаграм на своем личном примере и всего за 10 минут. Об этом сообщает Menshealth.

В новом видео Мэтт демонстрирует несколько уловок, которые позволяют ему трансформировать то, как выглядит его собственное тело, за считанные минуты, просто манипулируя такими факторами, как освещение. Он делает два снимка, до и после, чтобы показать разницу.

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На первой фотографии Мэтт стоит лицом к естественному источнику света, который, по его словам, в некоторой степени "размывает" очертания его телосложения. Он также намеренно не сокращает пресс и слегка отклоняет плечи назад.

На втором фото Мэтт намеревается сделать свой лучший снимок. "В основном я собираюсь создать здесь наилучшую среду, на которую я способен, создать идеальные условия, чтобы мое телосложение выглядело абсолютно безумным", - говорит он.

Чтобы добиться этого, он закрывает жалюзи в своем тренажерном зале, перекрывая естественный свет. Светодиоды создают больше теней и, следовательно, с большей вероятностью улавливают очертания мышц. Он также поднимает температуру, чтобы стимулировать кровоток, прежде чем броситься делать отжимания. Далее Мэтт делает несколько отжиманий, короткую серию сгибаний на бицепс, чтобы можно было сокращать мышцы во время фотосессии.

В качестве последнего штриха Мэтт обрызгивает тело водой. "Тот факт, что мое тело влажное, подчеркивает еще больше этих линий и четкости", - говорит он.