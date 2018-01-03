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Хронический стресс: назван главный признак

Стресс
22:00 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Неврологи из Нью-Йорка заключили, что люди, постоянно испытывающие стресс, не могут контролировать свои эмоции.

Подобное состояние, считают ученые, делает неэффективным лечение эмоциональных расстройств. Группа исследователей из Нью-Йоркского университета под руководством Элизабет Фелпс установила, что на людей в состоянии стресса не действует когнитивная терапия, при которой для борьбы с подавленным состоянием используются мысли о чем-нибудь приятном.

Неврологи провели серию экспериментов с участием 78 человек, которых психологи обучали терапевтическим стратегиям, помогающим уменьшить страх. Этих участников затем подвергали испытаниям с использованием разрядов электротока, пугающих фотографий змей и пауков и тестов с держанием рук в теплой и ледяной воде.

В результате ученые установили: префронтальная кора головного мозга, ответственная за эмоции, обладает высокой чувствительностью к стрессу, и это может помешать лечению с использованием когнитивной стратегии. Если человек постоянно испытывает стресс, он теряет способность контролировать чувства из-за изменения активности этого участка мозга и оказывается не в состоянии думать о чем-нибудь хорошем в сложной ситуации, отметили они.

«Полученные нами данные свидетельствуют, что некоторые методы, применяемые для лечения панических состояний и других психических расстройств, не дают эффекта в стрессовых ситуациях», - констатировали врачи.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Лечение, Организм, Признак, Стресс, Хронический стресс.
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