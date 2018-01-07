Японский инстаграмер с ником Konel_bread является пекарем запредельного разряда, ибо его творческий хлеб не может не удивлять.

Японский инстаграмер с ником Konel_bread является пекарем запредельного разряда, ибо его творческий хлеб не может не удивлять. Внутри каждой булки хлеба выпеченного его руками спрятан забавный рисунок, который можно увидеть, только если разрезать буханку. По некоторой из его выпечки можно догадаться, что за рисунок спрятан внутри, так как иногда наружная часть хлеба соответствует внутреннему содержанию, в остальных же случаях это полнейший сюрприз. Предлагаем вам взглянуть на это творческое безумие и поразиться способностям мастера.