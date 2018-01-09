Язвенная болезнь желудка и гастрит – заболевания, которые очень похожи по внешним проявлениям, даже опытный врач далеко не всегда может отличить гастрит от язвы, опираясь лишь на жалобы пациента.

Гастрит и язва – распространенные заболевания желудочно-кишечного тракта, которые имеют схожую симптоматику. При этом гастрит считается более легким заболеванием, в то время как язву относят к серьезным недугам, требующем длительного лечения. Перед тем, как приступать к лечению гастрита или язвы, необходимо пройти этап обследования. Важно точно поставить диагноз, ведь от этого будет зависеть и эффективность лечения.