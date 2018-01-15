Профилактические меры для защиты от вирусного гепатита

На протяжении жизни никто не может быть застрахован от хирургических вмешательств или переливания крови. Можно допустить, что в качестве превентивных мер обходить стороной следует маникюрные или тату-салоны. Но в крайности впадать также не стоит. Профилактика вирусных гепатитов заключается в разумном и осознанном подходе к разным жизненным ситуациям.

Бредите новой татуировкой? - Выберите проверенного, рекомендованного мастера, условия работы которого внушают доверия, и который не станет скрывать, как именно и на каком оборудовании он стерилизует свои инструменты.

Отправляетесь в стоматологическую клинику или есть потребность в хирургическом вмешательстве? - Выбирайте надежные клиники и всегда взвешивайте потенциальные пользу и риск. Переливание крови зачастую спасает жизнь.

Всегда ответственно подходите к своему здоровью, избегая случайных половых контактов и инъекционных наркотиков - вирусные гепатиты не единственный риск от них.

Остановимся подробнее на мерах профилактики каждой разновидности вирусных гепатитов:

Профилактика гепатита А:

избегать употребления воды из незнакомых источников, не купаться в водоемах сомнительной чистоты (переполненные пляжи в период летнего зноя, водоемы, в которые стекают канализационные воды);

соблюдение элементарных гигиенических норм, в частности мытье рук после каждого посещения туалета, по возвращению с улицы или перед едой;

поддержание чистоты в помещениях;

использование индивидуальных предметов личной гигиены;

тщательное мытье овощей и фруктов перед употреблением, использование чистой проточной воды;

в садоводстве и огородничестве нужно избегать использования некомпостированного помета в качестве удобрения.

Профилактика гепатита В:

исключение случайных половых связей или как минимум использование презервативов при сексе с малознакомым партнером;

исключение наркозависимости, в частности использования инъекционных наркотиков; в противном случае как минимум нужно следить за тем, чтобы одноразовые шприцы и иглы утилизировались сразу же после использования одним человеком;

использование одноразовых инструментов при клиническом анализе крови;

строгий контроль со стороны медицинских работников за использованием и дезинфекцией медицинских приборов и инструментария;

исключение общего пользования предметами личной гигиены (станки для бритья, ножницы, наборы для маникюра);

разработаны вакцины, применение которых рекомендовано лицам из группы повышенного риска, а также населению по желанию.

К группе риска заражения самым коварным и опасным из гепатитов относятся медики, работающие с кровью, пациенты, подвергающиеся хирургическому вмешательству, дети, родившиеся от зараженной матери, люди, ведущие беспорядочную половую жизнь и наркоманы. Важно понимать, что переливание крови как фактор риска заражения гепатитами опасно для того, кому переливают кровь, а не для самого донора.

Профилактика гепатита С:

крайняя осторожность и избирательность при выборе стоматологической клиники, тату- или маникюрного салона; по возможности, для маникюра например, приносить в салон собственные принадлежности;

исключение общего пользования предметами личной гигиены (иногда это касается даже членов семьи);

разборчивость в половых связях или наличие под рукой презерватива, который в необходимый момент может использоваться по назначению.

К сожалению, как раз против гепатита С вакцины не разработано.

Профилактика гепатита D:

снова-таки контроль качества донорской крови;

эффективные меры обеззараживания медицинских инструментов;

тщательная дезинфекция оборудования в салонах красоты и тату-салонах;

использование барьерной контрацепции при половых актах;

вакцинация препаратом, предназначенным для профилактики гепатита В.

Профилактика гепатита E:

ареал распространения вируса - страны Средней Азии, а потому пребывая там нужно уделять внимание качеству и чистоте питьевой воды и продуктов питания:

пить исключительно бутилированную или кипяченную воду;

сырые овощи и фрукты употреблять только после того, как они хорошо вымыты чистой водой;

избегать стрит-фуда.

Профилактика гепатита G:

со стороны медицинского персонала ответственный подход к дезинфекции медицинских инструментов многоразового использования и проверке донорской крови;

выполнение несложных медицинских манипуляций одноразовыми инструментами;

применение барьерной контрацепции при половых контактах;

от гепатита G разработана вакцина, о которой можно осведомиться в любом медицинском учреждении.