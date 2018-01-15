Профилактические меры для защиты от вирусного гепатита
Новости шоу бизнеса: Меры профилактики вирусных гепатитов.
На протяжении жизни никто не может быть застрахован от хирургических вмешательств или переливания крови. Можно допустить, что в качестве превентивных мер обходить стороной следует маникюрные или тату-салоны. Но в крайности впадать также не стоит. Профилактика вирусных гепатитов заключается в разумном и осознанном подходе к разным жизненным ситуациям.
Бредите новой татуировкой? - Выберите проверенного, рекомендованного мастера, условия работы которого внушают доверия, и который не станет скрывать, как именно и на каком оборудовании он стерилизует свои инструменты.
Отправляетесь в стоматологическую клинику или есть потребность в хирургическом вмешательстве? - Выбирайте надежные клиники и всегда взвешивайте потенциальные пользу и риск. Переливание крови зачастую спасает жизнь.
Всегда ответственно подходите к своему здоровью, избегая случайных половых контактов и инъекционных наркотиков - вирусные гепатиты не единственный риск от них.
Остановимся подробнее на мерах профилактики каждой разновидности вирусных гепатитов:
Профилактика гепатита А:
избегать употребления воды из незнакомых источников, не купаться в водоемах сомнительной чистоты (переполненные пляжи в период летнего зноя, водоемы, в которые стекают канализационные воды);
соблюдение элементарных гигиенических норм, в частности мытье рук после каждого посещения туалета, по возвращению с улицы или перед едой;
поддержание чистоты в помещениях;
использование индивидуальных предметов личной гигиены;
тщательное мытье овощей и фруктов перед употреблением, использование чистой проточной воды;
в садоводстве и огородничестве нужно избегать использования некомпостированного помета в качестве удобрения.
Профилактика гепатита В:
исключение случайных половых связей или как минимум использование презервативов при сексе с малознакомым партнером;
исключение наркозависимости, в частности использования инъекционных наркотиков; в противном случае как минимум нужно следить за тем, чтобы одноразовые шприцы и иглы утилизировались сразу же после использования одним человеком;
использование одноразовых инструментов при клиническом анализе крови;
строгий контроль со стороны медицинских работников за использованием и дезинфекцией медицинских приборов и инструментария;
исключение общего пользования предметами личной гигиены (станки для бритья, ножницы, наборы для маникюра);
разработаны вакцины, применение которых рекомендовано лицам из группы повышенного риска, а также населению по желанию.
К группе риска заражения самым коварным и опасным из гепатитов относятся медики, работающие с кровью, пациенты, подвергающиеся хирургическому вмешательству, дети, родившиеся от зараженной матери, люди, ведущие беспорядочную половую жизнь и наркоманы. Важно понимать, что переливание крови как фактор риска заражения гепатитами опасно для того, кому переливают кровь, а не для самого донора.
Профилактика гепатита С:
крайняя осторожность и избирательность при выборе стоматологической клиники, тату- или маникюрного салона; по возможности, для маникюра например, приносить в салон собственные принадлежности;
исключение общего пользования предметами личной гигиены (иногда это касается даже членов семьи);
разборчивость в половых связях или наличие под рукой презерватива, который в необходимый момент может использоваться по назначению.
К сожалению, как раз против гепатита С вакцины не разработано.
Профилактика гепатита D:
снова-таки контроль качества донорской крови;
эффективные меры обеззараживания медицинских инструментов;
тщательная дезинфекция оборудования в салонах красоты и тату-салонах;
использование барьерной контрацепции при половых актах;
вакцинация препаратом, предназначенным для профилактики гепатита В.
Профилактика гепатита E:
ареал распространения вируса - страны Средней Азии, а потому пребывая там нужно уделять внимание качеству и чистоте питьевой воды и продуктов питания:
пить исключительно бутилированную или кипяченную воду;
сырые овощи и фрукты употреблять только после того, как они хорошо вымыты чистой водой;
избегать стрит-фуда.
Профилактика гепатита G:
со стороны медицинского персонала ответственный подход к дезинфекции медицинских инструментов многоразового использования и проверке донорской крови;
выполнение несложных медицинских манипуляций одноразовыми инструментами;
применение барьерной контрацепции при половых контактах;
от гепатита G разработана вакцина, о которой можно осведомиться в любом медицинском учреждении.